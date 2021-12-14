Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка обратных клапанов (заявка № 618)

    Закупка обратных клапанов (заявка № 618)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112224Дата и время окончания срока приема заявок Закупка обратных клапанов (заявка № 618МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112224

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка обратных клапанов (заявка № 618)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 11:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Письмо_исходящее___от__О_приглашении_к_участию_в_процедуре_запроса_предложений.docx

    01_Общая_часть.7z

    02_Техническая_часть.7z

    03_Коммерческая_часть__ТКП_.7z

    04_Требования_к_тех_документации.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +49 57205 053 1 доб. 4504

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    angelina.anyuhina@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Анюхина Ангелина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка обратных клапанов (заявка № 618

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 14:00 GMT +314.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112224Дата и время окончания срока приема заявок Закупка обратных клапанов (заявка № 618Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 14:0014.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112224Дата и время вскрытия заявок Закупка обратных клапанов (заявка № 618Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.01.2022 18:0020.01.2022 18:0020.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112224Подведение итогов не позднее Закупка обратных клапанов (заявка № 618Москва

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    20.01.202220.01.2022 18:0020.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112224Подведение итогов не позднее Закупка обратных клапанов (заявка № 618Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка обратных клапанов (заявка № 618

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Затвор обратный поворотный DN250 PN 4,0 МПа, сталь низколегированная, фланцевый (исп.E/F), с ручным управлением климатическое исполнение ХЛ1, герметичность затвора класс “А” по ГОСТ 9544- 2015, комплектно с ответными фланцами, крепежом, прокладками"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Затвор обратный поворотный DN200 PN 6,3 МПа, сталь низколегированная, фланцевый (исп.J), с ручным управлением, климатическое исполнение ХЛ1, герметичность затвора класс “А”по ГОСТ 9544- 2015, комплектно с ответными фланцами,крепежом, прокладками"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Затвор обратный поворотный DN200 PN 4,0 МПа, сталь низколегированная, фланцевый (исп.E/F), с ручным управлением,климатическое исполнение ХЛ1, герметичность затвора класс “А”по ГОСТ 9544- 2015, комплектно с ответными фланцами,крепежом, прокладками"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Затвор обратный поворотный DN200 PN4,0 МПа, сталь низколегированная, фланцевый (исп.E/F), с ручным управлением, климатическое исполнение ХЛ1, герметичность затвора класс “А” по ГОСТ 9544- 2015, комплектно с ответными фланцами, крепежом, прокладками"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО МЕЧЕЛ
    Попозиционная № ГП213088
    Поставка гусеничного и колесного бульдозеров и погрузчика (включая шеф-монтажные и пусконаладочные работы, инструктаж персонала по эксплуатации, обслуживанию и ремонту) в адрес АО ХК "Якутуголь"
    Поставка гусеничного и колесного бульдозеров и погрузчика (включая шеф-монтажные и...
    586710
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП202075
    Скипы доменной печи
    Скипы доменной печи
    594871
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП213743
    Поставка «Узел контроля коррозии» для нужд ОАО «Ямал СПГ».
    Поставка «Узел контроля коррозии» для нужд ОАО «Ямал СПГ».
    589070
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП202033
    Генератор масляной пленки
    Генератор масляной пленки
    594768
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 19:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО МЕЧЕЛ
    Попозиционная № ГП225155
    Поставка центрифуг обезвоживающих (включая шеф-монтажные и пуско-наладочные работы) в адрес АО ХК "Якутуголь"
    Поставка центрифуг обезвоживающих (включая шеф-монтажные и пуско-наладочные работы) в адрес АО...
    590413
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП202020
    Планки, пластины
    Планки, пластины
    594708
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП213497
    «Поставка инструмента для Обществ группы Компании»
    «Поставка инструмента для Обществ группы Компании»
    588171
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП225908
    Оборудование фиксации, натяжения и контроля проводниковых канатов для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00453 ИТТ
    Оборудование фиксации, натяжения и контроля проводниковых канатов для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно...
    592854
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить