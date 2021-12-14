www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП112224
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка обратных клапанов (заявка № 618)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.12.2021 11:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+49 57205 053 1 доб. 4504
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
angelina.anyuhina@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Анюхина Ангелина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка обратных клапанов (заявка № 618
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 14:00 GMT +314.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112224Дата и время окончания срока приема заявок Закупка обратных клапанов (заявка № 618Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.12.2021 14:0014.12.2021 14:0014.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112224Дата и время вскрытия заявок Закупка обратных клапанов (заявка № 618Москва
Подведение итогов не позднее
20.01.2022 18:0020.01.2022 18:0020.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112224Подведение итогов не позднее Закупка обратных клапанов (заявка № 618Москва
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка обратных клапанов (заявка № 618
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.