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Номер извещения
ГП112361
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка ковочного пресса
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.12.2021 10:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Почтовый адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Контактный телефон
495 доб.662-10-40
Факс
--
Адрес электронной почты
boris.denikin@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Деникин Борис Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ковочного пресса
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 11:00 GMT +316.12.2021 11:0016.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112361Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ковочного прессаМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 11:0016.12.2021 11:0016.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112361Дата и время вскрытия заявок Поставка ковочного прессаМосква
Подведение итогов не позднее
31.01.2022 18:0031.01.2022 18:0031.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112361Подведение итогов не позднее Поставка ковочного прессаМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ковочного пресса
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Тендерной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Тендерной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
28
Документация лота
Кол-во: 1
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