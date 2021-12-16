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    Главная / Торги / Поставка ковочного пресса

    Поставка ковочного пресса

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 11:0016.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112361Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ковочного прессаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112361

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ковочного пресса

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 10:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уточнения_1.zip

    Тендерная_документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Юридический адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Почтовый адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Контактный телефон

    495 доб.662-10-40

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    boris.denikin@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Деникин Борис Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ковочного пресса

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 11:00 GMT +316.12.2021 11:0016.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112361Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ковочного прессаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 11:0016.12.2021 11:0016.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112361Дата и время вскрытия заявок Поставка ковочного прессаМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2022 18:0031.01.2022 18:0031.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112361Подведение итогов не позднее Поставка ковочного прессаМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.01.202231.01.2022 18:0031.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112361Подведение итогов не позднее Поставка ковочного прессаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ковочного пресса

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Тендерной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Тендерной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Тендерной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ.docx

    29.12.2021

    Графические_приложения_к_ТЗ.zip

    29.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка ковочного пресса в соответствии с ТЗ"

    Кол-во: 1

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