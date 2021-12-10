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    Главная / Торги / Закупка разъединителя РРТ-20/8000 УХЛЗ для нужд ПАО "ЮК ГРЭС"

    Закупка разъединителя РРТ-20/8000 УХЛЗ для нужд ПАО "ЮК ГРЭС"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905676Дата и время окончания срока приема заявок Разъединитель РРТ-20/8000 УХЛЗКалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110905676

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21/ЮКГРЭС/0213

    Наименование закупки

    Закупка разъединителя РРТ-20/8000 УХЛЗ для нужд ПАО "ЮК ГРЭС"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 10:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗД_ГПБ_ТМЦ.docx

    Документация.zip

    Протокол__796_Полюс_разъеденителя_РРТ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-13

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    Olga.Slepukha@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Слепуха Ольга Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разъединитель РРТ-20/8000 УХЛЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 12:00 GMT +310.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905676Дата и время окончания срока приема заявок Разъединитель РРТ-20/8000 УХЛЗКалтан

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 12:0023.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905676Подведение итогов не позднее Разъединитель РРТ-20/8000 УХЛЗКалтан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905676Подведение итогов не позднее Разъединитель РРТ-20/8000 УХЛЗКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разъединитель РРТ-20/8000 УХЛЗ

    Начальная цена

    801 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно требований технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кемеровская область, г. Калтан,ул. Комсомольская д.20.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки ТМЦ 1 квартал 2022г. Оплата в течение 60 календарных дней после поставки ТМЦ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    27.1

    Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-измерительная аппаратура

    Классификатор ОКВЭД2

    27.1

    Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1123899/name/61ca85c678aff7.24741450

    28.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разъединитель РРТ-20/8000 УХЛЗ"

    Кол-во: 1.00000

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