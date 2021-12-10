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Номер извещения
32110905676
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка разъединителя РРТ-20/8000 УХЛЗ для нужд ПАО "ЮК ГРЭС"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.12.2021 10:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
Почтовый адрес
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
Контактный телефон
+7 38472 3-92-13
Факс
+7 38472 3-92-50
Адрес электронной почты
Olga.Slepukha@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Слепуха Ольга Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Калтан
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разъединитель РРТ-20/8000 УХЛЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 12:00 GMT +310.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905676Дата и время окончания срока приема заявок Разъединитель РРТ-20/8000 УХЛЗКалтан
Подведение итогов не позднее
23.12.2021 12:0023.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905676Подведение итогов не позднее Разъединитель РРТ-20/8000 УХЛЗКалтан
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разъединитель РРТ-20/8000 УХЛЗ
Начальная цена
801 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требований технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кемеровская область, г. Калтан,ул. Комсомольская д.20.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЮК ГРЭС
Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС
Адрес местонахождения
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,
652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20
27.1
27.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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