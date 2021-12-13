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    Главная / Торги / Поставка контрольно-измерительного оборудования

    Поставка контрольно-измерительного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110895407Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контрольно-измерительного оборудованияТамбовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110895407

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    299/12-2021-МИ

    Наименование закупки

    Поставка контрольно-измерительного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    02.12.2021 13:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Документация.docx

    _Приложение_1___Проект_договора.doc

    _Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Извещение.docx

    Приложение_1_к_письму_о_подаче_зявки__коммерческое_предложение_.xlsx

    Приложение_2___Техническая_часть.docx

    МИ_0_заявок_Протокол_итоговый.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Юридический адрес

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    Почтовый адрес

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Контактный телефон

    4752 доб.784187

    Факс

    Адрес электронной почты

    pchelintseva_oa@gro68.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пчелинцева Олеся Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Тамбов

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка контрольно-измерительного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110895407Подведение итогов не позднее Поставка контрольно-измерительного оборудованияТамбов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка контрольно-измерительного оборудования

    Начальная цена

    33 240,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Адрес местонахождения

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1109416/name/61b8404a4a1237.45511423

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рулетка 20мх13мм Stayer"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Рулетка 3м Schlagfest"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Рулетка 5 м x 25 мм GROSS Ergonomisch"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Рулетка 50 м Stayer"

    Кол-во: 11

    "Позиция 5"

    "Рулетка L10мх25мм Remocolor"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Рулетка строительная Matrix L5м"

    Кол-во: 26

    "Позиция 7"

    "Уровень Kapro Plumbsite магнитный L100см"

    Кол-во: 1

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    • От 1,7% годовых
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