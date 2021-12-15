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    Главная / Торги / Поверка (калибровка, аттестация испытательного оборудования) средств измерений согласно технического задания

    Поверка (калибровка, аттестация испытательного оборудования) средств измерений согласно технического задания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 17:3015.12.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112227Дата и время окончания срока приема заявок Поверка (калибровка, аттестация испытательного оборудования) средств измерений согласно технического заданияЛенинский районПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112227

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    60

    Наименование закупки

    Поверка (калибровка, аттестация испытательного оборудования) средств измерений согласно технического задания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 11:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Докуметация_ГП_112227.doc

    Договор.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Юридический адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Почтовый адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Контактный телефон

    +7 495 549-17-86

    Факс

    +7 495 541-78-11

    Адрес электронной почты

    natalya.kotelnikova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Котельникова Наталья Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Ленинский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поверка (калибровка, аттестация испытательного оборудования) средств измерений согласно технического задания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 17:30 GMT +315.12.2021 17:3015.12.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112227Дата и время окончания срока приема заявок Поверка (калибровка, аттестация испытательного оборудования) средств измерений согласно технического заданияЛенинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 17:3015.12.2021 17:3015.12.2021 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112227Дата и время вскрытия заявок Поверка (калибровка, аттестация испытательного оборудования) средств измерений согласно технического заданияЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    24.01.2022 12:0024.01.2022 12:0024.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112227Подведение итогов не позднее Поверка (калибровка, аттестация испытательного оборудования) средств измерений согласно технического заданияЛенинский район

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    24.01.202224.01.2022 12:0024.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112227Подведение итогов не позднее Поверка (калибровка, аттестация испытательного оборудования) средств измерений согласно технического заданияЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поверка (калибровка, аттестация испытательного оборудования) средств измерений согласно технического задания

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями договора и технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    142703, Московская область, Ленинский район, город Видное, Белокаменной шоссе, владение 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    M

    УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Перечень оборудования

    15.12.2021

    Техническое задание

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шаблон универсальный МОД 00316 № 2833"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Штангенциркуль путевой ПШВ-290-0,1 № 9563"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Пластометр № 1; № 2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Сита лабораторные «Экрос»"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Сита лаборатор-ные:(калибровка)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Шаблон проверки авто-сцепки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Шаблон абсолютный вагонный типа Т447"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Шаблон цельнокатанных колес ТХ-00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Шаблон универсальный мод. № УТ 1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Шаблон абсолютный ва-гонотенднрный ТХ5-00сб"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Шаблон путеизмеритель-ный ЦУП-3-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Толщиномер И 372.01.01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Набор гирь (9шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Ареометры общего назна-чения АОН-1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Гиря F2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Гиря F1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Весы лабораторные ВЛТЭ-500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Весы лабораторные ВЛТЭ-1100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Весы лабораторные ВЛТЭ-2100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Весы лабораторные квад-рантные ВЛКТ-500г-М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Весы лабораторные Нью-тона-1 МЛ 0,6-II ВЖА (с выездом специалиста к месту проведения работ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Весы лабораторные AF-R220CE"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Весы электронные анали-тические GR-202 (с выездом поверителя)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Весы электронные анали-тические HT-224RCE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Весы электронные крано-вые ЕК-А-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Весы автомобильные неавтоматического действия ВС-А-80-3-8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Весы неавтоматического действия платформенные ВСПА - 2000.2АГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Дефектоскоп ультразву-ковой УД2-140"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Толщиномер ультразву-ковой А1209"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Ротаметры РМ-0,63ГУЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Анемометр крыльчатый АСО-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Анемометр чашечный МС-13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Трубка пневмометриче-ская «НИИОГАЗ»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Трубка напорная Пито Цилиндрическая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Трубка напорная Пито Цилиндрическая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Микроскоп отсчетный МПБ-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Метрошток МШС-4,0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Метрошток МШС-5,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Метрошток МШС-6,0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Метрошток МШС-3,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Дозатор пипеточный Блэк 10-100 мкл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Дозатор пипеточный од-ноканальный Лайт ДПОП-1-100-1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Манометр дифференци-альный ДМЦ-01М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Манометр деформацион-ный образцовый"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Манометризбыточного давления грузопоршневой МП-60 с грузами 15 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Манометр грузопоршне-воц МП-600 с гру-зами 15 штук"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Микроманометр жид-костный компенсацион-ный с микрометрическим винтом МКВК-250-0,02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Микроманометр многоди-апазонный с наклонной трубкой ММН-2400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Измеритель давления цифровой ИДЦ-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Мегаомметр ЭС0202/1Г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Мегаомметр ЭС0202/2Г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Мегаомметр М4100/4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "РН-метр рН-150 МИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Анализатор дымовых газов Testo 310"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Кондуктометр портатив-ный КП-150.1МИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Измеритель дымности отработанных газов МЕТА-01МП 0,1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Газоанализатор ПГА-200 с 2 датчиками"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Автоматический пробоот-борник воздуха ОП-824 ТЦ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Анализатор жидкости ла-бораторный «АНИОН 4150»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Анализатор паров этанола « Alkotest 6510»"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Анализатор петрографиче-ских свойств каменных углей «СИАМС 620»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Сигнализатор СТМ10 (55 датчиков) (с выездом специалиста к месту проведения работ )"

    Кол-во: 57

    "Позиция 63"

    "Сигнализатор БПС-21М-4ВЦ (4 датчика)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Термогигрометр ИВА-6А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Уровномер лазерный, тип LM, модификация LM80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Иономер лабораторный И-160 МИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Сушильные шкаф ШС-80-01СПУ (с выездом специалиста к месту проведения работ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Сушильные шкафы СНОЛ СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "Сушильные шкафы СНОЛ СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Сушильные шкафы СНОЛ СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Электропечи SNOL-8,2/1100, СНОЛ 6.10,ПМ-12М2, ПМ-12М2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Термостат суховоздушный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 73"

    "Электропечь шахтная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Печь трубчатая GFM14/1 (с выездом поверителя)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Термометр цифровой мало-габаритный ТЦМ 9410/М2 с ТТЦ 06-1300-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Барометр-анероид кон-трольный М-67"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Термометр стеклянный лабораторный ТЛ-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов ТН-7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Термометр цифровой мало-габаритный ТЦМ 9410/М1Н №013-40249 с ТТЦ06-1300-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Термометр ртутный стек-лянный лабораторный ТЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 М 5-Д (температура , влажность, давление) (по 3 параметрам)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Прибор многофункцио-нальный ТКА-ПКМ/24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Мерник эталонный М2Р"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Преобразователь термоэлек-трический типа ТП-0188"

    Кол-во: 4

    "Позиция 85"

    "Секундомер механический СОСпр"

    Кол-во: 8

    "Позиция 86"

    "Шумомер DSP83"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Виброметр общей и ло-кальной вибрации «Октава101В» с вибропреобразователем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Прибор виброизмеритель-ный «Янтарь М» с вибропреобразователем серийный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Виброметр ВУ-036"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Спектрофотометр UNIKO 2802 с выездом поверителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Спектрофотометр ПЭ5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 92"

    "Фотометр «Эксперт-003»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Фотометр пламенный ав-томатический ФПА-2-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Комплекс аппаратно-програмный на базе хрома-тографа «Хроматэк-Кристалл 5000» (с выездом специалиста к месту проведения работ )"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Хроматограф газовый «Кри-сталл 2000М»"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Комплекс аппаратно-програмный на базе хрома-тографа «Хроматэк-Кристалл 5000»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Динамометр электронный – АЦД/1Р-10/1И-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Пирометр инфракрасный КЕЛЬВИН модели Кельвин Компакт 200 Д"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»Люксметр-Пульсметр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Штангенциркуль ШЦ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Калибратор-измеритель стандартных сигналов КИСС-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Барометр-анероид контрольный М-67"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Динамометр ДПУ-0,5-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Манометры кислородные"

    Кол-во: 43

    "Позиция 105"

    "Газоанализатор DragePac модели Drager Pac 6500 тип MOG 0005 №ARML-0450"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Микрошприцы: SGE-Chromatec-02-10мкл; SGE-Chromatec-04-100мкл; Hamilton 710N (к хроматографу)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 107"

    "Термогигрометр ИВА-6Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Микрошприцы (к хроматографу): SGE-Chromatec-02-10мкл; SGE-Chromatec-04-100мкл; Hamilton 710N80665/00/27"

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "Магазин электрического сопротивлении МСР-60М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Газоанализатор портативный Лидер 01 на СО"

    Кол-во: 6

    "Позиция 111"

    "Датчики (расход, давление) Сапфир -22ДД-Вн-2420»"

    Кол-во: 4

    "Позиция 112"

    "Сапфир-22МТ-2440"

    Кол-во: 4

    "Позиция 113"

    "Вторичные (расход, давле-ние) тип «Диск-250»"

    Кол-во: 12

    "Позиция 114"

    "Диафрагма ДБС-06-700, ДБС-06-800"

    Кол-во: 6

    "Позиция 115"

    "Измеритель регулятор для измерения контроля температуры ТРМ101"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Штангенциркуль ШЦ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Диск - 250 М"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Манометр технический"

    Кол-во: 3

    "Позиция 119"

    "Микрометр гладкий МК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Микрометр гладкий МК"

    Кол-во: 7

    "Позиция 121"

    "Штангенциркуль ШЦ-I (0-125)мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Штангенциркуль ШЦ-I (0-250)мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Штангенциркуль ШЦ-I (0-500)мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Штангенциркуль ШЦ-I (320-1000)мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Штангенциркуль ШЦ-I (0-300)мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Весы электронные ВПА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "Весы неавтоматического действия МП 150 ВДА Ф-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Весы электронные тензо-метрические МТ 6 ВДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Вакуумметр деформаци-онный образцовый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Манометр деформацион-ный образцовый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Манометр деформацион-ный образцовый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 132"

    "Измерение напряженно-сти поля промышленной частоты П3-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Прибор измерения цепи «фаза-нуль» М417"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Мост постоянного тока"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Измеритель сопротивле-ния заземления М416"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Устройство испытатель-ное "Ретом 11""

    Кол-во: 2

    "Позиция 137"

    "Устройство измеритель-ное электрической проч-ности изоляции РЕТОМ-2500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Мультиметр цифровой АРРА 30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Вольтамперфазометр ВАФ 85"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Устройство для проверки токовых расцепителей ав-томатических выключате-лей УПТР-2МЦ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Линейка металлическая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "Штангенциркуль ШЦ-I (0-125)мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Штангенциркуль ШЦ-I (0-250)мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Микрометр гладкий МК"

    Кол-во: 3

    "Позиция 145"

    "Нутромер микрометриче-ский НМ-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Угломер с нониусом 2УМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Весоизмерительное уст-во SARTORIUS AG IS 1501 GG-H"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Хроматограф газовый «Agilent 7890A» ДИП ДТП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Ключ динамометрический предельный тип «4475-01 TorcofixZ» №Д010210"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Прибор комбинирован-ный Testo 622 (температура , влажность, давление)(по 3 параметрам)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Манометр деформацион-ный образцовый"

    Кол-во: 3

    "Позиция 152"

    "Магазин сопротивления Р4831"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Вычислитель ВКТ-7-04"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Преобразователи избыточного давления ПДТВХ-1-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 155"

    "Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ-50 LO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ-65 LO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ-80 LO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 158"

    "Преобразователи избыточного давления ПДТВХ-1-01"

    Кол-во: 9

    "Позиция 159"

    "Преобразователи избыточного давления ПДТВХ-1-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Термопреобразовател ь сопротивления платиновый ТСП-Н"

    Кол-во: 8

    "Позиция 161"

    "Расходомер счетчик вихревой «Ирга-РВ» №1793"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Преобразователь давления измерительный СДВ-И2,5-1,6-1,0-М «Коммуналец»"

    Кол-во: 8

    "Позиция 163"

    "Вычислитель ВКТ-7-04"

    Кол-во: 4

    "Позиция 164"

    "Комплекты термометров сопротивления платиновый КТС-Б"

    Кол-во: 3

    "Позиция 165"

    "Установка для поверки амперметров и вольтметров пост. и перем. токаУ300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Амперметр переносной Э59, Д5055, М104"

    Кол-во: 3

    "Позиция 167"

    "Вольтметр переносной Э59, Д5055, М104"

    Кол-во: 3

    "Позиция 168"

    "Омметр «Виток» с ком-бинированным питанием"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Мегаомметр М 4100/5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Омметр переносной М 372"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Клещи токоизмеритель-ные электронные АР-РА36Р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Прибор комбинирован-ный Testo 622 (температура , влажность, давление)(по 3 параметрам)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Газоанализатор «Сенсон-СВ»-5024"

    Кол-во: 2

    "Позиция 174"

    "Штангенциркуль ШЦ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Штангенциркуль ШЦ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "Магазин комплексной взаимной индуктивности Р 5017"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "Пробойная установка АМИ-60 с выездом специалиста к месту проведения работ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Аппарат испытания ди-электриков АИД-70"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Аппарат испытательно-прожигающий АИП-70"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Амперметры и вольтмет-ры Э365 (входят в состав передвижной лаборато-рии)"

    Кол-во: 6

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