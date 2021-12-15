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Номер извещения
ГП112227
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поверка (калибровка, аттестация испытательного оборудования) средств измерений согласно технического задания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.12.2021 11:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Почтовый адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Контактный телефон
+7 495 549-17-86
Факс
+7 495 541-78-11
Адрес электронной почты
natalya.kotelnikova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Котельникова Наталья Ивановна
Место рассмотрения предложений
Ленинский район
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Поверка (калибровка, аттестация испытательного оборудования) средств измерений согласно технического задания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 17:30 GMT +315.12.2021 17:3015.12.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112227Дата и время окончания срока приема заявок Поверка (калибровка, аттестация испытательного оборудования) средств измерений согласно технического заданияЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 17:3015.12.2021 17:3015.12.2021 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112227Дата и время вскрытия заявок Поверка (калибровка, аттестация испытательного оборудования) средств измерений согласно технического заданияЛенинский район
Подведение итогов не позднее
24.01.2022 12:0024.01.2022 12:0024.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112227Подведение итогов не позднее Поверка (калибровка, аттестация испытательного оборудования) средств измерений согласно технического заданияЛенинский район
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поверка (калибровка, аттестация испытательного оборудования) средств измерений согласно технического задания
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями договора и технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
142703, Московская область, Ленинский район, город Видное, Белокаменной шоссе, владение 13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Москокс
Все закупки и тендеры АО Москокс
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
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