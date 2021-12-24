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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров (0142-МЕ)

    Поставка хозяйственных товаров (0142-МЕ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2021 14:0024.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894558Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаровМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110894558

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    0142-МЕ

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров (0142-МЕ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    02.12.2021 11:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_0142МЕ.docx

    ZD_0142МЕ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Юридический адрес

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Почтовый адрес

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Контактный телефон

    +7 495 587-77-88

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Proskurina_N_S@moek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Проскурина Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственных товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.03.202218.03.2022 10:0018.03.2022 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110894558Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка хозяйственных товаровМосква

    Подведение итогов не позднее

    18.03.2022 17:0018.03.2022 17:0018.03.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894558Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаровМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202218.03.2022 17:0018.03.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894558Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаровМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров

    Начальная цена

    516 132,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МОЭК СИСТЕМЫ УЧЕТА
    Все закупки и тендеры АО МОЭК СИСТЕМЫ УЧЕТА

    Адрес местонахождения

    125581, Г МОСКВА, УЛ ЛАВОЧКИНА, 34,

    125581, Г МОСКВА, УЛ ЛАВОЧКИНА, 34

    Классификатор ОКПД2

    46.18

    Услуги по оптовой торговле прочими отдельными товарами за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.18.99

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1121977/name/61c5b688dd5840.13734540

    24.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки"

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