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    Главная / Торги / Заключение договора на углеродосодержащие материалы

    Заключение договора на углеродосодержащие материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112225Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку углеродосодержащие материалыКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112225

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    765

    Наименование закупки

    Заключение договора на углеродосодержащие материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 11:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП112225_second_parts_protocol.rtf

    Извещение_на_УСМ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 647-06-09 доб. 3291

    Факс

    Адрес электронной почты

    Galina.Teterina@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тетерина Галина Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку углеродосодержащие материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 15:00 GMT +313.12.2021 15:0013.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112225Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку углеродосодержащие материалыКолпино

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2022 12:0022.01.2022 12:0022.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112225Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку углеродосодержащие материалыКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202222.01.2022 12:0022.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112225Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку углеродосодержащие материалыКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку углеродосодержащие материалы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    08.1

    Камень, песок и глина

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1140536/name/61efdc17b48678.77776018

    25.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Углеродосодержащий материал фракция 0-2мм."

    Кол-во: 45

    "Позиция 2"

    "Углеродосодержащий материал фракция 15-35 мм"

    Кол-во: 215

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    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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