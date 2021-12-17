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    Главная / Торги / Оказание услуг по ремонту вспомогательной силовой установки (ВСУ) GTCP331-500B (P/N 3800550-1, S/N P-1601)

    Оказание услуг по ремонту вспомогательной силовой установки (ВСУ) GTCP331-500B (P/N 3800550-1, S/N P-1601)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894553Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту вспомогательной силовой установки (ВСУ) GTCP331-500B (P/N 3800550-1, S/N P-1601)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110894553

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по ремонту вспомогательной силовой установки (ВСУ) GTCP331-500B (P/N 3800550-1, S/N P-1601)

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Ценовой отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 11:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПКК_3.2_2022.pdf

    Извещение об изменении (3)

    Извещение об изменении (2)

    Извещение об изменении (4)

    Извещение_об_изменении_10.pdf

    Извещение_об_изменении_22.pdf

    ИЗВЕЩЕНИЕ_О_ЗАКУПКЕ.docx

    Procurement_Documentation.docx

    Документация_о_закупке.docx

    PROCUREMENT_NOTICE.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Харевич Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по ремонту вспомогательной силовой установки (ВСУ) GTCP331-500B (P/N 3800550-1, S/N P-1601)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 10:00 GMT +317.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894553Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту вспомогательной силовой установки (ВСУ) GTCP331-500B (P/N 3800550-1, S/N P-1601)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 10:0017.12.2021 10:0017.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110894553Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по ремонту вспомогательной силовой установки (ВСУ) GTCP331-500B (P/N 3800550-1, S/N P-1601)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    10.01.202210.01.2022 16:0010.01.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894553Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ремонту вспомогательной силовой установки (ВСУ) GTCP331-500B (P/N 3800550-1, S/N P-1601)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по ремонту вспомогательной силовой установки (ВСУ) GTCP331-500B (P/N 3800550-1, S/N P-1601)

    Начальная цена

    1 200 000,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Не определено

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    На территории иностранного государстваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Счет Исполнителя на ремонт ВСУ должен быть выставлен после выпуска ВСУ из ремонта, согласованного с Заказчиком, и подлежать оплате в течение 30 дней с даты получения счета Заказчиком или позже, если это взаимно согласовано Сторонами.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    33.16.10.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию летательных и космических аппаратов

    Классификатор ОКВЭД2

    33.16

    Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1139635/name/61eead2687f817.00165498

    24.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические"

    Кол-во:

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