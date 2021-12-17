Оказание услуг по ремонту вспомогательной силовой установки (ВСУ) GTCP331-500B (P/N 3800550-1, S/N P-1601)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Счет Исполнителя на ремонт ВСУ должен быть выставлен после выпуска ВСУ из ремонта, согласованного с Заказчиком, и подлежать оплате в течение 30 дней с даты получения счета Заказчиком или позже, если это взаимно согласовано Сторонами.