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    Главная / Торги / Определение исполнителя для оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи

    Определение исполнителя для оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 12:0013.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110898756Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связиг.НовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110898756

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО-86/2021/НФ

    Наименование закупки

    Определение исполнителя для оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    03.12.2021 07:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол__КО_86_.pdf

    Извещение_и_документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Юридический адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    Почтовый адрес

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Контактный телефон

    383 доб.373-42-51

    Факс

    +7 3822 90-26-01

    Адрес электронной почты

    zakupki.nsk@gazpromgr.tomsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сергеева Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    г.Новосибирск

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898756Подведение итогов не позднее Оказание услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связиг.Новосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи

    Начальная цена

    1 281 601,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в Извещении и Документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в Извещении и Документации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в Извещении и Документации.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А,

    634021, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 170А

    Классификатор ОКПД2

    61.10.11.110

    Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений

    Классификатор ОКВЭД2

    61.10.1

    Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110526/name/61b965e363c228.02953036

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи"

    Кол-во: 36.00000

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