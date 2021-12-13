Выполнение работ по строительству газопроводов открытым способом для выполнения мероприятий по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сети газораспределения (согласно Постановлению Правительства РФ от 13.09.2021 г. №1547)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110894504 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по строительству газопроводов открытым способом для выполнения мероприятий по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сети газораспределения (согласно Постановлению Правительства РФ от 13.09.2021 г. №1547) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК Юридический адрес 214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10, Почтовый адрес 214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10 Контактный телефон 55-63-24 Факс {} Адрес электронной почты oks@gas-smolensk.ru Ф.И.О. контактного лица Бабичев Максим Геннадьевич Место рассмотрения предложений Смоленск Закупки и тендеры Смоленская область Ключевые слова:

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