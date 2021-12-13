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    Главная / Торги / Выполнение работ по строительству газопроводов открытым способом для выполнения мероприятий по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сети газораспределения (согласно Постановлению Правительства РФ от 13.09.2021 г. №1547)

    Выполнение работ по строительству газопроводов открытым способом для выполнения мероприятий по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сети газораспределения (согласно Постановлению Правительства РФ от 13.09.2021 г. №1547)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 09:5913.12.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894504Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по строительству газопроводов открытым способом для выполнения мероприятий по технологическому присоединению объектовСмоленскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110894504

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по строительству газопроводов открытым способом для выполнения мероприятий по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сети газораспределения (согласно Постановлению Правительства РФ от 13.09.2021 г. №1547)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 11:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Извещение_об_открытом_конкурентном_отборе_в_эл._форме.docx

    _Документация_конкурентного_отбора_в_электронной_форме.docx

    _Приложение___1_Проект_договора.docx

    _Приложение___2_Техническая_часть.docx

    _Приложение___3_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_Технической_части.7z

    Итоговый_протокол.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Юридический адрес

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    Почтовый адрес

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Контактный телефон

    55-63-24

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    oks@gas-smolensk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабичев Максим Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Смоленск

    Закупки и тендеры Смоленская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по строительству газопроводов открытым способом для выполнения мероприятий по технологическому присоединению объектов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894504Подведение итогов не позднее Выполнение работ по строительству газопроводов открытым способом для выполнения мероприятий по технологическому присоединению объектовСмоленск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по строительству газопроводов открытым способом для выполнения мероприятий по технологическому присоединению объектов

    Начальная цена

    12 219 258,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Адрес местонахождения

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Классификатор ОКПД2

    42.21.22.130

    Работы строительные по прокладке местных трубопроводов газа и пара

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113742/name/61bc44c4c5fa09.47093722

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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