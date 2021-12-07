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    Главная / Торги / Поставка отделочных материалов для Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «ГАС»

    Поставка отделочных материалов для Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «ГАС»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 12:0007.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009822Дата и время окончания срока приема заявок Поставка отделочных материалов для Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «ГАС»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009822

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка отделочных материалов для Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «ГАС»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 11:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол.pdf

    ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ.doc

    Образец СПЕЦИФИКАЦИИ.docx

    Форма_ТКП.xlsx

    Документация_открытого_запроса_цен_2021.doc

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 2.1-2.4. - ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.docx

    Техническое Задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 2679

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    k.popova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Ксения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка отделочных материалов для Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «ГАС»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.12.2021 12:00 GMT +307.12.2021 12:0007.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009822Дата и время окончания срока приема заявок Поставка отделочных материалов для Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «ГАС»Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009822Подведение итогов не позднее Поставка отделочных материалов для Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «ГАС»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009822Подведение итогов не позднее Поставка отделочных материалов для Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «ГАС»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка отделочных материалов для Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «ГАС»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    20.59.55

    Средства отделочные; средства для ускорения крашения или фиксации красителей и аналогичные продукты

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1136614/name/61e8fc92447b89.05022111

    20.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дюбель F10S75 №88625 FISCHER в комплекте с шурупом"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Пена монтажная Makroflex Winter"

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "Профиль ПН 75/40 КНАУФ"

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 4"

    "Профиль ПН 75/40 КНАУФ"

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 5"

    "Профиль ПН 75/40 КНАУФ"

    Кол-во: 72

    "Позиция 6"

    "Профиль ПН 75/40 КНАУФ"

    Кол-во: 238

    "Позиция 7"

    "Профиль ПН 75/40 КНАУФ"

    Кол-во: 476

    "Позиция 8"

    "Профиль ПС 75/50 КНАУФ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Профиль ПС 75/50 КНАУФ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Профиль ПС 75/50 КНАУФ"

    Кол-во: 743

    "Позиция 11"

    "Лента армирующая КНАУФ"

    Кол-во: 22

    "Позиция 12"

    "Лента армирующая КНАУФ"

    Кол-во: 19.5

    "Позиция 13"

    "Лента армирующая КНАУФ"

    Кол-во: 92

    "Позиция 14"

    "Лента армирующая КНАУФ"

    Кол-во: 21

    "Позиция 15"

    "Лента армирующая КНАУФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Лента армирующая КНАУФ"

    Кол-во: 49.44

    "Позиция 17"

    "Лента армирующая КНАУФ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Лента уплотнительная КНАУФ (30мм)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Лента уплотнительная КНАУФ (30мм)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Грунтовка Тифенгрунд КНАУФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Грунтовка Тифенгрунд КНАУФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Грунтовка Тифенгрунд КНАУФ"

    Кол-во: 2.6

    "Позиция 23"

    "Профиль ПС 50/50 КНАУФ"

    Кол-во: 1968

    "Позиция 24"

    "Профиль ПС 50/50 КНАУФ"

    Кол-во: 2.6

    "Позиция 25"

    "Профиль ПН 50/40 КНАУФ"

    Кол-во: 46.5

    "Позиция 26"

    "Профиль ПН 50/40 КНАУФ"

    Кол-во: 7.2

    "Позиция 27"

    "Профиль ПН 50/40 КНАУФ"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 28"

    "Лента "Абрис" С-ЛБ" 50х2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Клей для швов Кнауф"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 30"

    "Клей для швов Кнауф"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 31"

    "Затирка для швов"

    Кол-во: 1.47

    "Позиция 32"

    "Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001"

    Кол-во: 4.2

    "Позиция 33"

    "Шуруп TN 35 КНАУФ"

    Кол-во: 15357

    "Позиция 34"

    "Дюбель К 6/35 Кнауф"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "Дюбель К 6/35 Кнауф"

    Кол-во: 8

    "Позиция 36"

    "Дюбель К 6/35 Кнауф"

    Кол-во: 21

    "Позиция 37"

    "Дюбель К 6/35 Кнауф"

    Кол-во: 196

    "Позиция 38"

    "Дюбель К 6/35 Кнауф"

    Кол-во: 45

    "Позиция 39"

    "Шуруп TN 25 Кнауф"

    Кол-во: 292

    "Позиция 40"

    "Лента уплотнительная 95х3,2 КНАУФ"

    Кол-во: 35.1

    "Позиция 41"

    "Лента уплотнительная 95х3,2 КНАУФ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 42"

    "Лента уплотнительная 95х3,2 КНАУФ"

    Кол-во: 12.3

    "Позиция 43"

    "Лак для дерева"

    Кол-во: 4.55

    "Позиция 44"

    "Лак для дерева"

    Кол-во: 4.5

    "Позиция 45"

    "Дюбель К 6/50 Кнауф"

    Кол-во: 47

    "Позиция 46"

    "Лента уплотнительная 70х3,2 КНАУФ"

    Кол-во: 15.6

    "Позиция 47"

    "Лента уплотнительная 70х3,2 КНАУФ"

    Кол-во: 1.6

    "Позиция 48"

    "Лист ГВЛВ толщ. 12,5 мм ГОСТ Р 51829-2001"

    Кол-во: 1.46

    "Позиция 49"

    "Лента разделительная 50 мм КНАУФ"

    Кол-во: 17

    "Позиция 50"

    "Потолок подвесной реечный типа "A100АС" по каталогу "Албес", цвет белый, в полном объеме в комплекте с пристеночным уголком и метизами согласно спецификации и примечаниям, шифр 4550РД.00.Р.01.ОБ.000.162.АР изм.4, л.9."

    Кол-во: 11.3

    "Позиция 51"

    "Плитка керамическая для пола Керамин, коллекция «Калейдоскоп» 2П 400х400х8 матовая"

    Кол-во: 5.3

    "Позиция 52"

    "Затирка Ceresit СЕ 43 цвет светло серый"

    Кол-во: 1.56

    "Позиция 53"

    "Винт MN 30 КНАУФ"

    Кол-во: 75

    "Позиция 54"

    "Винт MN 30 КНАУФ"

    Кол-во: 75

    "Позиция 55"

    "Винт MN 30 КНАУФ"

    Кол-во: 765

    "Позиция 56"

    "Винт MN 45 КНАУФ"

    Кол-во: 5440

    "Позиция 57"

    "Затирка Ceresit СЕ 40 цвет серый"

    Кол-во: 4.2

    "Позиция 58"

    "Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ"

    Кол-во: 44

    "Позиция 59"

    "Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ"

    Кол-во: 267.36

    "Позиция 62"

    "Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ"

    Кол-во: 13

    "Позиция 63"

    "Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ"

    Кол-во: 145

    "Позиция 64"

    "Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ"

    Кол-во: 33.6

    "Позиция 65"

    "Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ"

    Кол-во: 14

    "Позиция 66"

    "Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ"

    Кол-во: 92

    "Позиция 67"

    "Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 68"

    "Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ"

    Кол-во: 25

    "Позиция 69"

    "Шпаклевка КНАУФ-Фуген ГВ"

    Кол-во: 5.2

    "Позиция 70"

    "Клей плиточный ГЛИМС-96 ТУ 5700-010-40397319-00"

    Кол-во: 21

    "Позиция 71"

    "Плитка керамическая для стен Керамин, коллекция «Калейдоскоп» 7С 400х275х7,5 матовая"

    Кол-во: 410.6

    "Позиция 72"

    "Грунтовка Ceresit CT 17 глубокого проникновения"

    Кол-во: 1.7

    "Позиция 73"

    "Грунтовка Ceresit CT 17 глубокого проникновения"

    Кол-во: 0.52

    "Позиция 74"

    "Клей плиточный SikaBond-T8"

    Кол-во: 669.2

    "Позиция 75"

    "Грунтовка Sika Prime Pro"

    Кол-во: 70

    "Позиция 76"

    "Грунтовка БиЭпокс 300, компонент В"

    Кол-во: 59.32

    "Позиция 77"

    "Грунтовка БиЭпокс 400, компонент А"

    Кол-во: 480

    "Позиция 78"

    "Грунтовка БиЭпокс 400, компонент А"

    Кол-во: 528.6

    "Позиция 79"

    "Грунтовка БиЭпокс 400, компонент В"

    Кол-во: 264.3

    "Позиция 80"

    "Шуруп MN 30 КНАУФ"

    Кол-во: 410

    "Позиция 81"

    "Шуруп MN 30 КНАУФ"

    Кол-во: 169

    "Позиция 82"

    "Шуруп MN 30 КНАУФ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 83"

    "Шуруп MN 45 КНАУФ"

    Кол-во: 878

    "Позиция 84"

    "Шуруп MN 45 КНАУФ"

    Кол-во: 33555

    "Позиция 85"

    "Шуруп MN 45 КНАУФ"

    Кол-во: 27790

    "Позиция 86"

    "Шуруп MN 45 КНАУФ"

    Кол-во: 377

    "Позиция 87"

    "Шуруп MN 45 КНАУФ"

    Кол-во: 1708

    "Позиция 88"

    "Шуруп MN 45 КНАУФ"

    Кол-во: 392

    "Позиция 89"

    "Плинтус ПВХ цвет серый"

    Кол-во: 11.5

    "Позиция 90"

    "Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд"

    Кол-во: 33.42

    "Позиция 91"

    "Шуруп MN 25 КНАУФ"

    Кол-во: 732

    "Позиция 92"

    "Шуруп MN 25 КНАУФ"

    Кол-во: 168

    "Позиция 93"

    "Затирка Ceresit СЕ 40 цвет голубой 82"

    Кол-во: 164

    "Позиция 94"

    "Затирка Ceresit СЕ 35 Super №13"

    Кол-во: 60

    "Позиция 95"

    "Аквапанель внутренная Кнауф"

    Кол-во: 5

    "Позиция 96"

    "Аквапанель внутренная Кнауф"

    Кол-во: 5

    "Позиция 97"

    "Плита КНАУФ-Файерборд"

    Кол-во: 369.9

    "Позиция 98"

    "Профиль направляющий ПН 100/40 Кнауф"

    Кол-во: 50

    "Позиция 99"

    "Профиль направляющий ПН 100/40 Кнауф"

    Кол-во: 12.3

    "Позиция 100"

    "Профиль стоечный ПС 100/50 Кнауф"

    Кол-во: 92.7

    "Позиция 101"

    "Профиль стоечный ПС 100/50 Кнауф"

    Кол-во: 35

    "Позиция 102"

    "Профиль направляющий ПН 50/40 серия 1.031.9-3.01, вып.1"

    Кол-во: 9.1

    "Позиция 103"

    "Профиль стоечный ПС 50/50 серия 1.031.9-3.07 вып.1"

    Кол-во: 26

    "Позиция 104"

    "Лист ГВЛ толщ. 12,5 мм ТУ 5742-004-03515377-94"

    Кол-во: 117

    "Позиция 105"

    "Профиль направляющий ПН 100/40 ТУ 1111-004-04001508-95"

    Кол-во: 20.5

    "Позиция 106"

    "Профиль стоечный ПС 100/50 ТУ 1111-004-04001508-95"

    Кол-во: 58.5

    "Позиция 107"

    "Шпаклевка финишная Ceresit CT 127"

    Кол-во: 38

    "Позиция 108"

    "Клей плиточный Ceresit CM16 Flex"

    Кол-во: 37.4

    "Позиция 109"

    "Клей плиточный Ceresit CM16 Flex"

    Кол-во: 1724.5

    "Позиция 110"

    "Клей плиточный Ceresit CM16 Flex"

    Кол-во: 23.4

    "Позиция 111"

    "Клей плиточный Ceresit CM16 Flex"

    Кол-во: 10884.3

    "Позиция 112"

    "Клей плиточный Ceresit CM16 Flex"

    Кол-во: 972.55

    "Позиция 113"

    "Клей плиточный Ceresit CM16 Flex"

    Кол-во: 119.36

    "Позиция 114"

    "Краска ВДАК-111 ГОСТ 28196-89"

    Кол-во: 25.3

    "Позиция 115"

    "Краска ВДАК-111 ГОСТ 28196-89"

    Кол-во: 133.68

    "Позиция 116"

    "Лист ГВЛВ толщ. 12,5 мм ТУ 5742-004-03515377-94"

    Кол-во: 52

    "Позиция 117"

    "Шуруп MN 55 КНАУФ"

    Кол-во: 3538

    "Позиция 118"

    "Клеевой состав ЛАЭС № 5 "Экстра""

    Кол-во: 85.7

    "Позиция 119"

    "Мозайка стеклянная на сетке цвет темно-синий"

    Кол-во: 0.33

    "Позиция 120"

    "Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001, поверхность нескользящая (для парной), цвет серый"

    Кол-во: 8.3

    "Позиция 121"

    "Плинтус ПВХ h=60мм в составе (угол внутренний - 100шт, угол внешний - 10шт, соединитель - 200шт, заглушка - 100шт) серый"

    Кол-во: 680

    "Позиция 122"

    "Грунтовка Тифенгрунд КНАУФ морозостойкая"

    Кол-во: 327.46

    "Позиция 123"

    "Грунтовка Тифенгрунд КНАУФ морозостойкая"

    Кол-во: 118.95

    "Позиция 124"

    "Краска ВД-АК-201 RAL7047 воднодисперсионная водостойкая"

    Кол-во: 22

    "Позиция 125"

    "Краска ВДАК-111 ГОСТ 28196-89 белая"

    Кол-во: 445.4

    "Позиция 126"

    "Краска ВДАК-111 ГОСТ 28196-89 белая"

    Кол-во: 30

    "Позиция 127"

    "Грунтовка колерующая акриловая Fastek RAL7047"

    Кол-во: 5.15

    "Позиция 128"

    "Керамогранит U123М/У23 300х300х8мм, антискользящий, серый"

    Кол-во: 181.55

    "Позиция 129"

    "Краска ВД-АК-201 RAL9010 воднодисперсионная водостойкая"

    Кол-во: 45

    "Позиция 130"

    "Лист ГВЛВ-ФК-3000х1200х12,5 мм ГОСТ 51829-2001 влагостойкий"

    Кол-во: 4204.8

    "Позиция 131"

    "Лист ГКЛ 2500х1200х12,5мм КНАУФ"

    Кол-во: 36

    "Позиция 132"

    "Затирка силиконовая CS 25 Ceresit (280мл), №01, белый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83"

    Кол-во: 125.28

    "Позиция 134"

    "Угол наружный для плинтуса ПВХ Arbition Indo 17 Алюминий"

    Кол-во: 7

    "Позиция 135"

    "Плитка керамическая 400х400 Калейдоскоп 2П серая"

    Кол-во: 412.51

    "Позиция 136"

    "Шуруп 4,3х35 КНАУФ с прессшайбой"

    Кол-во: 250

    "Позиция 137"

    "Шуруп LB 3.5x9.5 КНАУФ"

    Кол-во: 26

    "Позиция 138"

    "Грунтовка Тифенгрунд КНАУФ"

    Кол-во: 0.13

    "Позиция 139"

    "Грунтовка Тифенгрунд КНАУФ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "Лист ГВЛВ толщ. 12,5 мм ГОСТ 51829-2001 гипсоволокнистый КНАУФ"

    Кол-во: 44

    "Позиция 141"

    "Лист ГВЛВ толщ. 12,5 мм ГОСТ 51829-2001 гипсоволокнистый КНАУФ"

    Кол-во: 35

    "Позиция 142"

    "Плита потолочная "Armstrong" Байкал 600х600"

    Кол-во: 32.4

    "Позиция 143"

    "Панель коридорная ПК-400 (400х2500мм) по каталогу "Албес", шифр 4550РД.00.Р.01.ОБ.000.162.АР изм.4, л.9 в полном объеме согласно примечаниям, включая материалы и метизы для монтажа, подвесы, элементы для нарощения. Цвет белый."

    Кол-во: 30

    "Позиция 144"

    "Уголок периметральный PL Албес L=3000мм, белый"

    Кол-во: 30

    "Позиция 145"

    "Дюбель К 6/35 КНАУФ"

    Кол-во: 66

    "Позиция 146"

    "Дюбель К 6/35 КНАУФ"

    Кол-во: 110

    "Позиция 147"

    "Шпаклевка полимерная финишная Кнауф-Полимер-Финиш"

    Кол-во: 202.7

    "Позиция 148"

    "Плита потолочная Retail Tegular 600х600 для подвесного потолка типа "Armstrong" цвет белый"

    Кол-во: 40

    "Позиция 149"

    "Плита потолочная Retail Tegular 600х600 для подвесного потолка типа "Armstrong" цвет белый"

    Кол-во: 40

    "Позиция 150"

    "Лента уплотняющая "Абрис-С-ЛБ" 35х2"

    Кол-во: 13

    "Позиция 151"

    "Дюбель К 6/40 Кнауф"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Замок самозапирающийся (отпираемый без ключа с внутренней стороны помещения)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Замок самозапирающийся (отпираемый без ключа с внутренней стороны помещения)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Замок самозапирающийся (отпираемый без ключа с внутренней стороны помещения)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Замок самозапирающийся (отпираемый без ключа с внутренней стороны помещения)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Профиль периметральный PL19х24 L=3000м цвет белый (Албес)"

    Кол-во: 22.036

    "Позиция 157"

    "Краска ВДАК-111 ГОСТ 28196-89 RAL 9010"

    Кол-во: 94

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