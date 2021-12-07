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Номер извещения
АП009822
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка отделочных материалов для Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «ГАС»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.12.2021 11:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 2679
Факс
--
Адрес электронной почты
k.popova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Ксения Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка отделочных материалов для Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «ГАС»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.12.2021 12:00 GMT +307.12.2021 12:0007.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009822Дата и время окончания срока приема заявок Поставка отделочных материалов для Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «ГАС»Москва
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009822Подведение итогов не позднее Поставка отделочных материалов для Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «ГАС»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка отделочных материалов для Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «ГАС»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
20.59.55
Документация лота
Кол-во: 20
Кол-во: 7
Кол-во: 3.5
Кол-во: 3.5
Кол-во: 72
Кол-во: 238
Кол-во: 476
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 743
Кол-во: 22
Кол-во: 19.5
Кол-во: 92
Кол-во: 21
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Кол-во: 49.44
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
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Кол-во: 1
Кол-во: 2.6
Кол-во: 1968
Кол-во: 2.6
Кол-во: 46.5
Кол-во: 7.2
Кол-во: 0.9
Кол-во: 1
Кол-во: 0.25
Кол-во: 0.25
Кол-во: 1.47
Кол-во: 4.2
Кол-во: 15357
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 21
Кол-во: 196
Кол-во: 45
Кол-во: 292
Кол-во: 35.1
Кол-во: 50
Кол-во: 12.3
Кол-во: 4.55
Кол-во: 4.5
Кол-во: 47
Кол-во: 15.6
Кол-во: 1.6
Кол-во: 1.46
Кол-во: 17
Кол-во: 11.3
Кол-во: 5.3
Кол-во: 1.56
Кол-во: 75
Кол-во: 75
Кол-во: 765
Кол-во: 5440
Кол-во: 4.2
Кол-во: 44
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 267.36
Кол-во: 13
Кол-во: 145
Кол-во: 33.6
Кол-во: 14
Кол-во: 92
Кол-во: 0.4
Кол-во: 25
Кол-во: 5.2
Кол-во: 21
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Кол-во: 59.32
Кол-во: 480
Кол-во: 528.6
Кол-во: 264.3
Кол-во: 410
Кол-во: 169
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Кол-во: 392
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Кол-во: 33.42
Кол-во: 732
Кол-во: 168
Кол-во: 164
Кол-во: 60
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 369.9
Кол-во: 50
Кол-во: 12.3
Кол-во: 92.7
Кол-во: 35
Кол-во: 9.1
Кол-во: 26
Кол-во: 117
Кол-во: 20.5
Кол-во: 58.5
Кол-во: 38
Кол-во: 37.4
Кол-во: 1724.5
Кол-во: 23.4
Кол-во: 10884.3
Кол-во: 972.55
Кол-во: 119.36
Кол-во: 25.3
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Кол-во: 412.51
Кол-во: 250
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Кол-во: 32.4
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Кол-во: 30
Кол-во: 66
Кол-во: 110
Кол-во: 202.7
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 13
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 22.036
Кол-во: 94
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