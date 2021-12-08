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Номер извещения
ГП112223
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Листы стальные, трубы, шестигранники, круги, латунь, бронза для ООО «РПБК» по заявке № 38476
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.12.2021 11:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-85
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
sljunin@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слюнин Александр Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Листы стальные, трубы, шестигранники, круги, латунь, бронза для ООО «РПБК» по заявке № 38476
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2021 03:00 GMT +308.12.2021 03:0008.12.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112223Дата и время окончания срока приема заявок Листы стальные, трубы, шестигранники, круги, латунь, бронза для ООО «РПБК» по заявке № 38476Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
31.12.2021 17:0031.12.2021 17:0031.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112223Подведение итогов не позднее Листы стальные, трубы, шестигранники, круги, латунь, бронза для ООО «РПБК» по заявке № 38476Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Листы стальные, трубы, шестигранники, круги, латунь, бронза для ООО «РПБК» по заявке № 38476
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 9
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 7
Кол-во: 0.258
Кол-во: 0.3
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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Кол-во: 4
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Кол-во: 3
Кол-во: 1
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Кол-во: 2
Кол-во: 1
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Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 300
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 700
Кол-во: 500
Кол-во: 500
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