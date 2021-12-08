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    Главная / Торги / Листы стальные, трубы, шестигранники, круги, латунь, бронза для ООО «РПБК» по заявке № 38476

    Листы стальные, трубы, шестигранники, круги, латунь, бронза для ООО «РПБК» по заявке № 38476

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 03:0008.12.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112223Дата и время окончания срока приема заявок Листы стальные, трубы, шестигранники, круги, латунь, бронза для ООО «РПБК» по заявке № 38476НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112223

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Листы стальные, трубы, шестигранники, круги, латунь, бронза для ООО «РПБК» по заявке № 38476

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 11:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информация_по_ТК.docx

    КАРТОЧКА_ПРЕДПРИЯТИЯ_ООО_РПБК.docx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_ТОВАРА___БГ_РПБК.DOCX

    Запрос_по_заявке___38476___ЗАПОЛНИТЬ_.xlsx

    Отгрузочные_реквизиты_для_ООО_РПБК.doc

    Письмо_о_запросе_документов.docx

    Приглашение_к_участию_в_закупочной_процедуре.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-85

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    sljunin@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Слюнин Александр Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Листы стальные, трубы, шестигранники, круги, латунь, бронза для ООО «РПБК» по заявке № 38476

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 03:00 GMT +308.12.2021 03:0008.12.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112223Дата и время окончания срока приема заявок Листы стальные, трубы, шестигранники, круги, латунь, бронза для ООО «РПБК» по заявке № 38476Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2021 17:0031.12.2021 17:0031.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112223Подведение итогов не позднее Листы стальные, трубы, шестигранники, круги, латунь, бронза для ООО «РПБК» по заявке № 38476Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202131.12.2021 17:0031.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112223Подведение итогов не позднее Листы стальные, трубы, шестигранники, круги, латунь, бронза для ООО «РПБК» по заявке № 38476Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Листы стальные, трубы, шестигранники, круги, латунь, бронза для ООО «РПБК» по заявке № 38476

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительна постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист стальной 2мм 1250х2500 3СП5 ГОСТ 16523-97"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Лист стальной 3мм 1250х2500 3ПС5 ГОСТ 16523-97"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Лист стальной 5мм 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Лист стальной 6мм 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Лист стальной 8мм 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19903-74"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Лист стальной 10мм 09Г2С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Лист стальной 12мм 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19903-74"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Лист стальной 16 мм 09Г2С ГОСТ 19281"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Лист стальной 20 мм 09Г2С ГОСТ 19281"

    Кол-во: 9

    "Позиция 10"

    "Лист стальной 40мм 09Г2С ГОСТ 19903-74"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "Лист стальной 60мм 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Лист стальной 100мм 1500х6000 09Г2С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 7

    "Позиция 13"

    "Лист стальной оцинкованный 0,5мм С 235 ГОСТ 14918-80"

    Кол-во: 0.258

    "Позиция 14"

    "Проволока вязальная 1,2мм 3СП ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 15"

    "Круг 24мм 45 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Круг 40мм СТ40 2590-88"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Круг 60мм 40Х ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Круг 80мм 40Х ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Круг 100мм 40Х ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Круг 120мм 40Х ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Круг 180мм 45 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Круг 220мм ст45 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Круг 300мм ст45 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Шестигранник 14мм ст40Х ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Шестигранник 19мм ст45 ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Шестигранник 22 ст45 ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Шестигранник 30мм ст40Х ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Шестигранник 36мм ст45 ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Шестигранник 50мм ст45 ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Уголок 25х3 С255 ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Уголок 40х40х4 09Г2С ГОСТ8509-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Уголок стальной 50х50х4 С245 ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Уголок 75х75х5 3СП ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Труба 20х2,8 ст3ПС ГОСТ 3262-75 6м/п"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Труба 57х3 ГОСТ 3262"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Труба стальная 102х3,5 С345 ГОСТ10704-91"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Труба профильная 30х30х4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Труба профильная 60х30х4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Труба профильная 80х40х4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Арматура 20мм А-III 3СП/ПС ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Арматура 32мм 12м А-III 25Г2С ГОСТ Р 5781"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Латунь ЛС 59-1 пруток д.25"

    Кол-во: 300

    "Позиция 43"

    "Латунь ЛС 59-1 пруток d40"

    Кол-во: 500

    "Позиция 44"

    "Латунь ЛС 59-1 пруток d70"

    Кол-во: 500

    "Позиция 45"

    "Латунь ЛС 59-1 пруток d100"

    Кол-во: 700

    "Позиция 46"

    "Бронза пруток БРАЖ 9-4 д 80мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 47"

    "Бронза пруток БРАЖ 9-4 д100мм"

    Кол-во: 500

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