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    Главная / Торги / Инструменты

    Инструменты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 11:5914.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894495Дата и время окончания срока приема заявок Поставка наборов инструмента150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110894495

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    288-21

    Наименование закупки

    Инструменты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 11:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_288_21.rtf

    Итоговый_протокол_288_21.pdf

    Извещение_о_запросе_предложений_в_электронной_форме__288_21.docx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме__288_21.docx

    Техническое_задание___288_21.xlsx

    Коммерческое_предложение__288_21.xlsx

    Проект_договора__288_21.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ

    Юридический адрес

    150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,

    Почтовый адрес

    150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20

    Контактный телефон

    4852402519

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    klevakin@yaroblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клевакин Борис Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка наборов инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 11:59 GMT +314.12.2021 11:5914.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894495Дата и время окончания срока приема заявок Поставка наборов инструмента150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 12:0014.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110894495Дата и время вскрытия заявок Поставка наборов инструмента150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 12:0016.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894495Подведение итогов не позднее Поставка наборов инструмента150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894495Подведение итогов не позднее Поставка наборов инструмента150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка наборов инструмента

    Начальная цена

    223 347,29

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Ярославль, ул. Гагарина, 52Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки товара и подписания ТТН

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ

    Адрес местонахождения

    150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,

    150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20

    Классификатор ОКПД2

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110951/name/61b9a06576fce5.68207189

    15.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111311/name/61b9c9b8b8f9a0.13805071

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 71.00000

    "Позиция 2"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 30.00000

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