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Номер извещения
32110894393
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по строительству газопроводов открытым способом для выполнения мероприятий по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сети газораспределения (согласно Постановлению Правительства РФ от 13.09.2021 г. №1547)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
02.12.2021 11:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,
Почтовый адрес
214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10
Контактный телефон
55-63-24
Факс
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Адрес электронной почты
oks@gas-smolensk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бабичев Максим Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Смоленск
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Выполнение работ по строительству газопроводов открытым способом для выполнения мероприятий по технологическому присоединению объектов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по строительству газопроводов открытым способом для выполнения мероприятий по технологическому присоединению объектов
Начальная цена
12 219 258,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
Адрес местонахождения
214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,
214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10
42.21.22.130
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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