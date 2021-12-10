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    Главная / Торги / на право заключения договора оказания услуг по дополнительному профессиональному образованию. Программа: «Организация и проведение газоспасательных работ. Спасатель НАСФ».

    на право заключения договора оказания услуг по дополнительному профессиональному образованию. Программа: «Организация и проведение газоспасательных работ. Спасатель НАСФ».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 06:0010.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894422Дата и время окончания срока приема заявок Обучение специалистов и руководство НАСФКрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110894422

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора оказания услуг по дополнительному профессиональному образованию. Программа: «Организация и проведение газоспасательных работ. Спасатель НАСФ».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    02.12.2021 11:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.zip

    Программа_для_МСП.pdf

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ

    Юридический адрес

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",

    Почтовый адрес

    660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А

    Контактный телефон

    +7 391 223-12-43

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    o.katsyna@krasgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Катцына Оксана Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обучение специалистов и руководство НАСФ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 06:00 GMT +310.12.2021 06:0010.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894422Дата и время окончания срока приема заявок Обучение специалистов и руководство НАСФКрасноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 06:0010.12.2021 06:0010.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110894422Дата и время вскрытия заявок Обучение специалистов и руководство НАСФКрасноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 06:0010.12.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894422Подведение итогов не позднее Обучение специалистов и руководство НАСФКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обучение специалистов и руководство НАСФ

    Начальная цена

    669 476,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В приложении № 1 к Извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В приложении № 1 к ИзвещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В приложении № 3 к Извещению
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ

    Адрес местонахождения

    660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СЕВЕРНАЯ, 9 "А",

    660075, г. Красноярск, ул. Северная 9 А

    Классификатор ОКПД2

    85.31.11.000

    Услуги по профессиональному обучению

    Классификатор ОКВЭД2

    85.3

    Обучение профессиональное

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1106555/name/61b3044881f088.05814758

    10.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обучение профессиональное"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
    12.05.2021 14:00(GMT+03:00)
    499 333
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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