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    Главная / Торги / Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку изолятора для нужд АО «ОКБ-Планета»

    Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку изолятора для нужд АО «ОКБ-Планета»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894385Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изолятораВеликий НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110894385

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    27/ЗКвЭФ

    Наименование закупки

    Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку изолятора для нужд АО «ОКБ-Планета»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    02.12.2021 11:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки__ламинарный_бокс_.docx

    Приложение__1_к_ТКП_сведения_ПП_РФ_925_ПП_РФ_2013.xlsx

    Извещение.docx

    ТЗ_ламинарный_бокс.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОКБ-ПЛАНЕТА
    Все закупки и тендеры АО ОКБ-ПЛАНЕТА

    Юридический адрес

    173004, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 13А, ПОМЕЩЕНИЕ 1Н

    Почтовый адрес

    173004, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 13А, ПОМЕЩЕНИЕ 1Н

    Контактный телефон

    +7 8162 69-30-92

    Факс

    +7 8162 69-30-92

    Адрес электронной почты

    secretary@okbplaneta.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петров Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Великий Новгород

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка изолятора

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894385Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изолятораВеликий Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 10:0110.12.2021 10:0110.12.2021 10:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110894385Дата и время вскрытия заявок Поставка изолятораВеликий Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 16:0014.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894385Подведение итогов не позднее Поставка изолятораВеликий Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изолятора

    Начальная цена

    962 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ-ПЛАНЕТА
    Все закупки и тендеры АО ОКБ-ПЛАНЕТА

    Адрес местонахождения

    173004, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 13А, ПОМЕЩЕНИЕ 1Н

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.50

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изолятор"

    Кол-во: 1.00000

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