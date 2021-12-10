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Номер извещения
32110894385
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку изолятора для нужд АО «ОКБ-Планета»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
02.12.2021 11:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
173004, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 13А, ПОМЕЩЕНИЕ 1Н
Почтовый адрес
173004, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 13А, ПОМЕЩЕНИЕ 1Н
Контактный телефон
+7 8162 69-30-92
Факс
+7 8162 69-30-92
Адрес электронной почты
secretary@okbplaneta.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петров Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Великий Новгород
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка изолятора
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894385Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изолятораВеликий Новгород
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2021 10:0110.12.2021 10:0110.12.2021 10:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110894385Дата и время вскрытия заявок Поставка изолятораВеликий Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка изолятора
Начальная цена
962 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ-ПЛАНЕТА
Все закупки и тендеры АО ОКБ-ПЛАНЕТА
Адрес местонахождения
173004, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 13А, ПОМЕЩЕНИЕ 1Н
32.50.13.190
32.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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