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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров для Ковыктинского ГКМ, код.проекта СТГ—2029.3-НС-ОМ (для нужд АО"СТНГ").

    Поставка хозяйственных товаров для Ковыктинского ГКМ, код.проекта СТГ—2029.3-НС-ОМ (для нужд АО"СТНГ").

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 11:1509.12.2021 11:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009820Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров для Ковыктинского ГКМ, код.проекта СТГ—2029.3-НС-ОМ (для нужд АО"СТНГ").Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009820

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров для Ковыктинского ГКМ, код.проекта СТГ—2029.3-НС-ОМ (для нужд АО"СТНГ").

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 11:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_АП009820.pdf

    ТЗ__6_.docx

    1._Документация_открытого_запроса_цен_2021__3_.doc

    Договор_поставки_на_закупку__рамочный___2_.doc

    Форма_ТКП___3_.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 1750

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    d.kolesnichenko@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колесниченко Денис Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственных товаров для Ковыктинского ГКМ, код.проекта СТГ—2029.3-НС-ОМ (для нужд АО"СТНГ").

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 11:15 GMT +309.12.2021 11:1509.12.2021 11:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009820Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров для Ковыктинского ГКМ, код.проекта СТГ—2029.3-НС-ОМ (для нужд АО"СТНГ").Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2021 12:0021.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009820Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров для Ковыктинского ГКМ, код.проекта СТГ—2029.3-НС-ОМ (для нужд АО"СТНГ").Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009820Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров для Ковыктинского ГКМ, код.проекта СТГ—2029.3-НС-ОМ (для нужд АО"СТНГ").Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров для Ковыктинского ГКМ, код.проекта СТГ—2029.3-НС-ОМ (для нужд АО"СТНГ").

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    46.49.19

    Услуги по оптовой торговле бытовыми изделиями и оборудованием, не включенными в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1139939/name/61ef990e3bdaf7.19885263

    25.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Корзина для мусора"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Тачка двухколесная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Мойка высокого давления Karcher K 5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Сушилка для рук Ballu Bahd-2000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Фонарь налобный Налобный фонарь КОСМОС H3WLI-ON"

    Кол-во: 14

    "Позиция 6"

    "Конвектор Ballu BEC/EZMR-2000 Ballu"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Завеса тепловая Ballu BHC-L06-S03"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Пушка тепловая Ballu BКХ-5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "Пушка Ballu BKX-7 5 кВт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Фонарь аккумуляторный светодиодный Фонарь аккамуляторный светодиодный ЭРА-601"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Пушка тепловая Ballu ВНР-М-3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Лестница-стремянка 3*12 ступеней"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Лестница универсальная 3*9 ступеней Артикул: 97819"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Лестница-стремянка 4 ступени KRAUSE 127228"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Генератор холодного тумана аэрозольный BURE SM В100 Генератор холодного тумана BURE SM В100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Батарейка крона, 9 В"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Накопительный водонагреватель Термекс Н10 О pro ЭдЭБ00118"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Батарейка алкалиновая Energizer Max 9V/6LR61, 9 В, 1 шт (для мультиметров) Арт. 11912611"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Веревка Standers 8 мм 15 м, полипропилен Арт. 17559644"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Коврик гранулированный резиновый Alegria Top Standart 1250х800х6 мм Арт. 82725716"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Веревка капроновая 12мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 22"

    "Стаканы одноразовые д/кофе бумажные (комиссия, руководство)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 23"

    "Лестница приставная 9 ступений"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Фонарь аккумуляторный светодиодный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Салфетки для мониторов"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Фонарь налобный со встроенным аккумулятором"

    Кол-во: 30

    "Позиция 27"

    "Лопатка к отбойному молотку"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Сушилка для рук CeramaLux А1011 Серебро"

    Кол-во: 30

    "Позиция 29"

    "Аккумуляторный налобный фонарь ТРОФИ TG9 9xLED C0045557 …"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Батарейка АА"

    Кол-во: 170

    "Позиция 31"

    "Батарейка ААА"

    Кол-во: 350

    "Позиция 32"

    "Батарейка Крона 6F22 9В 1шт Camelion 1663"

    Кол-во: 60

    "Позиция 33"

    "Веник Сорго"

    Кол-во: 200

    "Позиция 34"

    "Веревка 10 мм альпинисткая ССП ( Альпекс-10) 61012586"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 35"

    "Веревка 12 мм альпинисткая ССП ( Альпекс-12) 61012598"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 36"

    "Ветошь махра"

    Кол-во: 100

    "Позиция 37"

    "Лента сигнальная 75ммх200м бело-красная ЗУБР 12240-75-200"

    Кол-во: 357

    "Позиция 38"

    "Лестница двухсекционная алюминиевая 2х8 (2.25х3.10м) Алюмет H2 5208"

    Кол-во: 11

    "Позиция 39"

    "Лестница односекционная алюминиевая 1х9 (2.53м) Алюмет H1 5109"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Лестница трехсекционная алюминиевая 3х12 (3.38х5.62х7.89м)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 41"

    "Лестница трехсекционная алюминиевая 3х7 (1.97х2.82х3.94м) Алюмет H3 5307"

    Кол-во: 11

    "Позиция 42"

    "Лестница трехсекционная алюминиевая 3х8 (2.25х3.10х5.01м) Алюмет H3 5308"

    Кол-во: 7

    "Позиция 43"

    "Лестница трехсекционная алюминиевая 3х9 (2.53х4.22х5.90м) Алюмет H3 5309"

    Кол-во: 14

    "Позиция 44"

    "Лестница-стремянка 4 ступени KRAUSE 127228"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Лопата снеговая стальная с черенком стальным 500х400х2 мм алюминиевая деревянный черенок КРЕПЫШ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 46"

    "Лопата совковая скругленная рельсовая сталь без черенка"

    Кол-во: 430

    "Позиция 47"

    "Лопата штыковая остроконечная рельсовая сталь без черенка"

    Кол-во: 304

    "Позиция 48"

    "Масляный радиатор Ballu Classic BOH/CL-11 220В"

    Кол-во: 45

    "Позиция 49"

    "Метла ПВХ КУРС 68073"

    Кол-во: 91

    "Позиция 50"

    "Насосная станция Karcher BP 5 Home EU, 4500 л/час"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Стрейч пленка 17 Мкм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 52"

    "Фонарь налобный аккумуляторный Ultraflash E150 220В, черный, CREE 3Вт, фокус, 2 аккум. 18650, 3 режима 12188"

    Кол-во: 40

    "Позиция 53"

    "Фонарь налобный КОСМОС H3WLI-ON"

    Кол-во: 29

    "Позиция 54"

    "Фонарь осветительный специальный ФОС 3-5/6 в комплекте с зарядным устройством"

    Кол-во: 20

    "Позиция 55"

    "Черенок для лопат 40х1200мм"

    Кол-во: 760

    "Позиция 56"

    "Черенок для метел высший сорт размер 25х1250 мм 68414"

    Кол-во: 200

    "Позиция 57"

    "Гель Сантехмастер Зеленый, тюбик 60 г, блистер 04015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Тканевая лента FOLSEN влагоустойчивая 48мм х50м, черная 052044850"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Тканевая лента FOLSEN Premium влагостойкая, 48мм x 50м, белая 053054850"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Батарейка Energizer Power Plus NH22/9V 1 штука в блистере Pre-Ch 7638900138771(крона)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Аккумулятор никель-металлгидридный NiMH 1000mAh (4шт) 1.2В"

    Кол-во: 12

    "Позиция 62"

    "Аккумулятор AA VARTA ACC.R2U/RECH.A.POW. HR6 2600мАч (упаковка 2шт) 4008496745937"

    Кол-во: 3

    "Позиция 63"

    "Налобный фонарь Boruit HL-720 или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Коврик для ванной комнаты Presto 45x70 см цвет светло-синий"

    Кол-во: 38

    "Позиция 65"

    "Коврик Fiesta Scraper 45x75 см, полипропилен/ПВХ, цвет коричневый"

    Кол-во: 40

    "Позиция 66"

    "Держатель для зубных щеток Accoona A11104, настенный, 2 стакана, стекло, хром 1179846"

    Кол-во: 19

    "Позиция 67"

    "Мыльница для ванной, стеклянная САНАКС 1207."

    Кол-во: 19

    "Позиция 68"

    "Бумагодержатель закрытый Латунь / Хром. Цвет покрытия Хром.Тип крепления Винтовое.Материал Латунь"

    Кол-во: 40

    "Позиция 69"

    "Ерш туалетный с подставкой"

    Кол-во: 50

    "Позиция 70"

    "Карниз металлический двухрядный DDA диаметр 16мм, золото антик, 240 см.цвет товара: золотистый.материал: металл"

    Кол-во: 30

    "Позиция 71"

    "Жалюзи горизонтальные ширина 105 см, высота 110 см"

    Кол-во: 30

    "Позиция 72"

    "Комплект штор: Портьера ширина одной 120 см*270 см 2 шт; тюль ширина 300 см, высота 270 см. Цвет серый. Крепление – на кольцах"

    Кол-во: 30

    "Позиция 73"

    "Завеса тепловая Ballu BHC-CE-3.Макс. тепловая мощность 3 кВт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 74"

    "Стакан (рокс) Pasabahce Бейзик стеклянный 250 мл. объем 250мл"

    Кол-во: 100

    "Позиция 75"

    "Полотенце банное, махровое. Размер 140*70см. Состав 100% Хлопок."

    Кол-во: 100

    "Позиция 76"

    "Полотенце для рук. Размер 90*50см (махровое 100% хлопок)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 77"

    "Полотенце для ног. Размер 70*50см (махровое 100% хлопок)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 78"

    "Тапочки одноразовые"

    Кол-во: 500

    "Позиция 79"

    "Бритвенный набор. Одноразовый бритвенный набор фирмы «HYDRO BASICS»"

    Кол-во: 500

    "Позиция 80"

    "Одноразовый гель для душа фирмы «Саланж»"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 81"

    "Одноразовый шампунь фирмы «Саланж»"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 82"

    "Набор дорожный для душа (мочалка, шампунь, гель для душа)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 83"

    "Ложка для обуви"

    Кол-во: 50

    "Позиция 84"

    "Крем для обуви"

    Кол-во: 100

    "Позиция 85"

    "Щетка для обуви"

    Кол-во: 100

    "Позиция 86"

    "Фонарь налобный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 87"

    "Фонарь поисковый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 88"

    "Фонарь аккумуляторный светодиодный ЭРА-601"

    Кол-во: 30

    "Позиция 89"

    "Шланг прозрачный Д20 для определения уровня жидкости"

    Кол-во: 20

    "Позиция 90"

    "Кислота лимонная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 91"

    "Антисептик для рук 5л не спиртовой"

    Кол-во: 50

    "Позиция 92"

    "Бахилы для обуви 50пар/упак."

    Кол-во: 100

    "Позиция 93"

    "Бумага туалетная 24 рулона"

    Кол-во: 360

    "Позиция 94"

    "Веник"

    Кол-во: 20

    "Позиция 95"

    "Губка для мытья посуды 5шт размер-МЕГА"

    Кол-во: 60

    "Позиция 96"

    "Губка металлическая 3шт спиралька для посуды"

    Кол-во: 150

    "Позиция 97"

    "Зубочистки 1000шт в индивидуальной упаковке"

    Кол-во: 120

    "Позиция 98"

    "Марля отрез 10м"

    Кол-во: 100

    "Позиция 99"

    "Мешки для мусора 120л 10шт/упак"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 100"

    "Мешки для мусора 60л 20шт/упак"

    Кол-во: 600

    "Позиция 101"

    "Мыло жидкое 5л средство для мытья рук 5 л"

    Кол-во: 200

    "Позиция 102"

    "Мыло туалетное 100гр мыло для рук"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 103"

    "Мыло хозяйственное 72%,200 гр"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 104"

    "Ополаскиватель для посудомоечных машин 5,0л. ЖМС № 11"

    Кол-во: 170

    "Позиция 105"

    "Освежитель воздуха свежий бриз"

    Кол-во: 30

    "Позиция 106"

    "Пакеты фасовочные 1000шт."

    Кол-во: 150

    "Позиция 107"

    "Перчатки латексные 100шт/упак 50%-М,50%-L"

    Кол-во: 350

    "Позиция 108"

    "Перчатки латексные 25пар/упак особопрочные 50%-М,50%L"

    Кол-во: 350

    "Позиция 109"

    "Перчатки медицинские 100шт 50%-М,50%-L"

    Кол-во: 200

    "Позиция 110"

    "Перчатки одноразовые 100шт/упак целофановые"

    Кол-во: 200

    "Позиция 111"

    "Перчатки трикотажные х/б с ПВХ ЭКСТРА 10 кл. (56 грамм) (Размер 10)"

    Кол-во: 600

    "Позиция 112"

    "Перчатки резиновые 50%-М,50%-L ,хозяйственные"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 113"

    "Пленка полиэтиленовая 100м 500 мм,20 мкм,2,2 кг"

    Кол-во: 100

    "Позиция 114"

    "Пленка стрейч 500мм*1500м"

    Кол-во: 20

    "Позиция 115"

    "Полотенце бумажное 2 рулона"

    Кол-во: 500

    "Позиция 116"

    "Полотно вафельное 60 м / рул"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 117"

    "Полотно нетканое ширина 1,5 м, для пола"

    Кол-во: 400

    "Позиция 118"

    "Порошок стиральный 15кг автомат"

    Кол-во: 30

    "Позиция 119"

    "Салфетки бумажные 500 шт/уп"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 120"

    "Сода кальцинированная 400гр."

    Кол-во: 160

    "Позиция 121"

    "Средство дезинфицирующее 300табл Алмадез-хлор"

    Кол-во: 420

    "Позиция 122"

    "Средство для мытья посуды 5,0л. ЖМС № 40"

    Кол-во: 600

    "Позиция 123"

    "Средство для мытья посуды 5,0л. средство для посудомоечных машин ЖМС № 10"

    Кол-во: 175

    "Позиция 124"

    "Средство для прочистки труб 5л ЖМС № 7"

    Кол-во: 70

    "Позиция 125"

    "Средство для сантехники ЖМС №2 5л"

    Кол-во: 70

    "Позиция 126"

    "Средство моющее для пола ЖМС №9 5л"

    Кол-во: 150

    "Позиция 127"

    "Средство моющее для стекла ЖМС №5 1л"

    Кол-во: 100

    "Позиция 128"

    "Средство моющее 5л для холодильников ЖМС № 13"

    Кол-во: 70

    "Позиция 129"

    "Средство моющее ЖМС № 24,5л от нагара"

    Кол-во: 70

    "Позиция 130"

    "Средство моющее ЖМС № 6 удаление жира"

    Кол-во: 70

    "Позиция 131"

    "Щетка утюжок с ручкой"

    Кол-во: 120

    "Позиция 132"

    "Средство чистящее 400гр Пемолюкс"

    Кол-во: 300

    "Позиция 133"

    "Фартук одноразовый 100шт"

    Кол-во: 180

    "Позиция 134"

    "Фольга 100 м"

    Кол-во: 20

    "Позиция 135"

    "Халат одноразовый р.56-58"

    Кол-во: 300

    "Позиция 136"

    "Шапочка одноразовая 100шт/упак"

    Кол-во: 35

    "Позиция 137"

    "Тарелка одноразовая глубокая для супа 500 мл"

    Кол-во: 100000

    "Позиция 138"

    "Тарелка мелкая для вторых блюд"

    Кол-во: 100000

    "Позиция 139"

    "Вилка одноразовая"

    Кол-во: 100000

    "Позиция 140"

    "Ложка одноразовая"

    Кол-во: 100000

    "Позиция 141"

    "Стакан одноразовый"

    Кол-во: 100000

    "Позиция 142"

    "Пакет пакет-майка"

    Кол-во: 20000

    "Позиция 143"

    "Щетка-смётка с савком для уборки со стола"

    Кол-во: 20

    "Позиция 144"

    "Щетка-смётка Савок для пола с длинной ручкой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 145"

    "Элемент питания ААА"

    Кол-во: 120

    "Позиция 146"

    "Элемент питания АА"

    Кол-во: 120

    "Позиция 147"

    "Лента полиэстеровая упаковочная 16,0х1,0мм зеленая (1100м/рулон)"

    Кол-во: 8800

    "Позиция 148"

    "Пряжка проволочная для ленты 16мм. (PR 16) 1000шт/упак"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 149"

    "Комплект штор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Карниз в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Чехол на стул"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Скатерть (Ричард)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 153"

    "Салфетка (Ричард)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 154"

    "Дорожка (Ричард)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "Стиральный порошок Миф автомат 9кг"

    Кол-во: 350

    "Позиция 156"

    "Средство для сантехники Санокс 1 л"

    Кол-во: 400

    "Позиция 157"

    "Средство для мытья посуды Фери 0,5 л"

    Кол-во: 200

    "Позиция 158"

    "Аэрозоль средство для мытья стекол 500 мл"

    Кол-во: 100

    "Позиция 159"

    "Средство моющее для пола ЖМС №9 5л"

    Кол-во: 200

    "Позиция 160"

    "Белизна 1л"

    Кол-во: 200

    "Позиция 161"

    "Мыло жидкое для рук 5 л"

    Кол-во: 400

    "Позиция 162"

    "Мыло жидкое для рук 500 мл"

    Кол-во: 300

    "Позиция 163"

    "Салфетка многократного использования для влажной и сухой уборки 3 шт/упак"

    Кол-во: 200

    "Позиция 164"

    "Перчатки хозяйственные латексные для уборки S-100 шт, М-300 шт, L-500 шт"

    Кол-во: 900

    "Позиция 165"

    "Мешки для мусора 120л, толщина 60 мкм, упак. (от 20 до 50 мешков в рулоне/упаковке)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 166"

    "Мешки для мусора 60л, толщина 60мкм,рул (20 мешков в рулоне)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 167"

    "мешки для мусора 30л, толщина 60мкм, (20-30 мешков в рулоне)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 168"

    "бумага туалетная 3-х слойная 4 рулона в упаковке"

    Кол-во: 200

    "Позиция 169"

    "освежитель воздуха во флаконе не менее 300мл"

    Кол-во: 300

    "Позиция 170"

    "Средство для смягчения воды при стирке белья Эонит"

    Кол-во: 200

    "Позиция 171"

    "Полотно холстопрошивное, плотность 200г/м.кв.частота строчки 2,5мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 172"

    "Полотно вафельное, 50 м. в рулоне"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 173"

    "Средство для прочистки труб Prosept 750 мл"

    Кол-во: 100

    "Позиция 174"

    "Таз оцинкованный бля бани 10л"

    Кол-во: 100

    "Позиция 175"

    "Совок для мусора (пластиковый)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 176"

    "Швабра деревянная для мытья полов"

    Кол-во: 50

    "Позиция 177"

    "Веник сорго 2-х прошивной"

    Кол-во: 100

    "Позиция 178"

    "Ведро оцинкованное 12л"

    Кол-во: 200

    "Позиция 179"

    "Чистящий порошок "Пемолюкс", 480 г"

    Кол-во: 300

    "Позиция 180"

    "Средство для сантехники ЖМС №2 1л"

    Кол-во: 100

    "Позиция 181"

    "Средство дезинфицирующее Алмадез 1л"

    Кол-во: 150

    "Позиция 182"

    "Средство дезинфицирующее Абактерил 5л"

    Кол-во: 200

    "Позиция 183"

    "Сода кальцинированная 400 г"

    Кол-во: 100

    "Позиция 184"

    "Таблетки Алмадез-хлор № 300 банка 1 кг"

    Кол-во: 100

    "Позиция 185"

    "Средство дезинфицирующее для растворов в генератор холодного тумана без запаха для дезинфекции жилых и рабочих зон 20 л"

    Кол-во: 50

    "Позиция 186"

    "Губка для мытья посуды 5 шт/упак 9,5*6,5*3 поролон-абразив"

    Кол-во: 50

    "Позиция 187"

    "Губка для мытья посуды металлическая спираль 3 шт./упак."

    Кол-во: 30

    "Позиция 188"

    "Киянка резиновая с деревянной ручкой 400гр"

    Кол-во: 7

    "Позиция 189"

    "Лента сигнальная 75 мм 200 м красно-белая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 190"

    "Бумага туалетная"

    Кол-во: 31200

    "Позиция 191"

    "Гель для душа"

    Кол-во: 200

    "Позиция 192"

    "Средство чистящее 480 гр"

    Кол-во: 200

    "Позиция 193"

    "Ведро пластиковое 12 л"

    Кол-во: 150

    "Позиция 194"

    "Радиатор масляный 9-11 секций"

    Кол-во: 150

    "Позиция 195"

    "Конвектор электрический Ballu Enzo BEC/EZMR-1000"

    Кол-во: 150

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