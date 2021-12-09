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Номер извещения
АП009820
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка хозяйственных товаров для Ковыктинского ГКМ, код.проекта СТГ—2029.3-НС-ОМ (для нужд АО"СТНГ").
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.12.2021 11:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 1750
Факс
--
Адрес электронной почты
d.kolesnichenko@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колесниченко Денис Иванович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хозяйственных товаров для Ковыктинского ГКМ, код.проекта СТГ—2029.3-НС-ОМ (для нужд АО"СТНГ").
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 11:15 GMT +309.12.2021 11:1509.12.2021 11:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009820Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров для Ковыктинского ГКМ, код.проекта СТГ—2029.3-НС-ОМ (для нужд АО"СТНГ").Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
21.12.2021 12:0021.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009820Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров для Ковыктинского ГКМ, код.проекта СТГ—2029.3-НС-ОМ (для нужд АО"СТНГ").Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственных товаров для Ковыктинского ГКМ, код.проекта СТГ—2029.3-НС-ОМ (для нужд АО"СТНГ").
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
46.49.19
Документация лота
Кол-во: 3
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Кол-во: 6
Кол-во: 14
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Кол-во: 120
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Кол-во: 7000
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Кол-во: 100
Кол-во: 100
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Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 7
Кол-во: 100
Кол-во: 31200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 150
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