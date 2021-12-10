Лот 1

МИ №169/МИ - Содержание и техническое обслуживание здания и территории Учебного центра ПАО «Мосэнерго» для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G22P100503)