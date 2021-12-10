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Номер извещения
32110894342
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
МИ №169/МИ - Содержание и техническое обслуживание здания и территории Учебного центра ПАО «Мосэнерго» для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100503)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
02.12.2021 11:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 441
Факс
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Адрес электронной почты
apotemkin@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Потемкин Александр Юрьевич
Место рассмотрения предложений
119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
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МИ №169/МИ - Содержание и техническое обслуживание здания и территории Учебного центра ПАО «Мосэнерго» для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G22P100503)
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.01.202218.01.2022 23:5918.01.2022 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110894342Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №169/МИ - Содержание и техническое обслуживание здания и территории Учебного центра ПАО «Мосэнерго» для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G22P100503)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Подведение итогов не позднее
18.01.2022 23:5918.01.2022 23:5918.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894342Подведение итогов не позднее МИ №169/МИ - Содержание и техническое обслуживание здания и территории Учебного центра ПАО «Мосэнерго» для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G22P100503)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
18.01.202218.01.2022 23:5918.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894342Подведение итогов не позднее МИ №169/МИ - Содержание и техническое обслуживание здания и территории Учебного центра ПАО «Мосэнерго» для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G22P100503)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МИ №169/МИ - Содержание и техническое обслуживание здания и территории Учебного центра ПАО «Мосэнерго» для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) (G22P100503)
Начальная цена
12 135 552,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Мосэнерго
Все закупки и тендеры ПАО Мосэнерго
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3
81.22.12.000
81.1
Документация лота
Кол-во: 1
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