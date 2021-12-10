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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на Устранение наледей, образовавшихся в результате аварий на сетях водопровода и канализации, чистку подъездных путей КОС (другие работы: пескопосыпка, снегоочистка) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2022 году (ВК-219-21)

    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на Устранение наледей, образовавшихся в результате аварий на сетях водопровода и канализации, чистку подъездных путей КОС (другие работы: пескопосыпка, снегоочистка) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2022 году (ВК-219-21)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894543Дата и время окончания срока приема заявок Устранение наледей на водопроводных сетях и чистка подъездных путейПетрозаводскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110894543

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ВК-219-21

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на Устранение наледей, образовавшихся в результате аварий на сетях водопровода и канализации, чистку подъездных путей КОС (другие работы: пескопосыпка, снегоочистка) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2022 году (ВК-219-21)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.12.2021 11:23

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    2._Конкурсная_документация.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Почтовый адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Контактный телефон

    +7 8142 71-00-30

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    e.gaykova@rks.karelia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гайкова Екатерина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Республика Карелия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Устранение наледей на водопроводных сетях и чистка подъездных путей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 12:0020.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894543Подведение итогов не позднее Устранение наледей на водопроводных сетях и чистка подъездных путейПетрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Устранение наледей на водопроводных сетях и чистка подъездных путей

    Начальная цена

    307 840,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Классификатор ОКПД2

    81.29.12.000

    Услуги по подметанию и уборке снега

    Классификатор ОКВЭД2

    81.29.2

    Подметание улиц и уборка снега

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устранение наледей на водопроводных сетях и чистка подъездных путей"

    Кол-во: 256533.34

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