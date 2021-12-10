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Номер извещения
32110894543
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на Устранение наледей, образовавшихся в результате аварий на сетях водопровода и канализации, чистку подъездных путей КОС (другие работы: пескопосыпка, снегоочистка) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2022 году (ВК-219-21)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
02.12.2021 11:23
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Почтовый адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Контактный телефон
+7 8142 71-00-30
Факс
--
Адрес электронной почты
e.gaykova@rks.karelia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гайкова Екатерина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Петрозаводск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Устранение наледей на водопроводных сетях и чистка подъездных путей
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устранение наледей на водопроводных сетях и чистка подъездных путей
Начальная цена
307 840,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
81.29.12.000
81.29.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 256533.34
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