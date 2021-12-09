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    Главная / Торги / Выполнение инженерных изысканий по объектам Обустройства Арктического и Нейтинского месторождений

    Выполнение инженерных изысканий по объектам Обустройства Арктического и Нейтинского месторождений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 23:0009.12.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112220Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение инженерных изысканий по объектам Обустройства Арктического и Нейтинского месторожденийМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112220

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение инженерных изысканий по объектам Обустройства Арктического и Нейтинского месторождений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 11:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Объем_работ_под_ВЛ_110.xlsx

    Проект_договора_редакции_Заказчика.rar

    2_Арктич._и_Нейтин_2.pdf

    Оплата_за_Работы_по_Договору_производится_Заказчиком_в_следующем_порядке.docx

    Приложение_1_Информационная_карта.docx

    Приложение_2_Техническое_задание.RAR

    Приложение_3_Формы_для_заполнения.rar

    Приложение_4_Перечень_квалификационных_документов.XLSX

    Форма_письма_о_намерении_участвовать_в_Закупке.docx

    Инструкция_по_Закупке_для_Претендентов.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
    Все закупки и тендеры ОБСКИЙ ГХК

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.

    Почтовый адрес

    629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.

    Контактный телефон

    +7 495 982-51-33 доб. 21049

    Факс

    +7 495 982-51-33

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Umnikova@obghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Умникова Екатерина Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение инженерных изысканий по объектам Обустройства Арктического и Нейтинского месторождений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 23:00 GMT +309.12.2021 23:0009.12.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112220Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение инженерных изысканий по объектам Обустройства Арктического и Нейтинского месторожденийМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2021 23:0009.12.2021 23:0009.12.2021 23:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112220Дата и время вскрытия заявок Выполнение инженерных изысканий по объектам Обустройства Арктического и Нейтинского месторожденийМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2021 23:0031.12.2021 23:0031.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112220Подведение итогов не позднее Выполнение инженерных изысканий по объектам Обустройства Арктического и Нейтинского месторожденийМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.12.202131.12.2021 23:0031.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112220Подведение итогов не позднее Выполнение инженерных изысканий по объектам Обустройства Арктического и Нейтинского месторожденийМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение инженерных изысканий по объектам Обустройства Арктического и Нейтинского месторождений

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОБСКИЙ ГХК
    Все закупки и тендеры ОБСКИЙ ГХК

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Тюменская область, село Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 39, помещение 20.

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.111

    Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации, запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, результатов инженерных изысканий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение инженерных изысканий по объектам Обустройства Арктического и Нейтинского месторождений"

    Кол-во: 1

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