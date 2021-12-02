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    Главная / Торги / Проведение изыскательских работ без занятия (изъятия) земельных участков ООО «Тверское» на Восточно-Первомайском Л.У.

    Проведение изыскательских работ без занятия (изъятия) земельных участков ООО «Тверское» на Восточно-Первомайском Л.У.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарьEurope/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112216Дата и время окончания срока приема заявок Проведение изыскательских работ без занятия (изъятия) земельных участков ООО «Тверское» на Восточно-Первомайском Л.У.СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112216

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение изыскательских работ без занятия (изъятия) земельных участков ООО «Тверское» на Восточно-Первомайском Л.У.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Закупка у единственного поставщика

    Дата публикации

    02.12.2021 10:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ЕП___404_ООО_Тверское.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Юридический адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Почтовый адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Контактный телефон

    +7 846 336-59-27 доб. 300

    Факс

    +7 846 336-63-00

    Адрес электронной почты

    BochkovskayaTG@sngeo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочковская Татьяна Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение изыскательских работ без занятия (изъятия) земельных участков ООО «Тверское» на Восточно-Первомайском Л.У.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.12.202102.12.2021 10:5402.12.2021 10:54Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112216Подведение итогов не позднее Проведение изыскательских работ без занятия (изъятия) земельных участков ООО «Тверское» на Восточно-Первомайском Л.У.Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение изыскательских работ без занятия (изъятия) земельных участков ООО «Тверское» на Восточно-Первомайском Л.У.

    Начальная цена

    1 509 631,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Прописано в ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Прописано в ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Прописано в ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО СНГЕО
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Адрес местонахождения

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Классификатор ОКПД2

    M

    УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1098596/name/61a87df22b3cd2.75880322

    02.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение изыскательских работ без занятия (изъятия) земельных участков ООО «Тверское» на Восточно-Первомайском Л.У."

    Кол-во:

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