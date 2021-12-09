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    Главная / Торги / Оказание услуг по аттестации АРМ по требованиям на соответствие по информационной безопасности

    Оказание услуг по аттестации АРМ по требованиям на соответствие по информационной безопасности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 12:5909.12.2021 12:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894329Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аттестации АРМ по требованиям на соответствие по информационной безопасностиНальчикПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110894329

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по аттестации АРМ по требованиям на соответствие по информационной безопасности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 10:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.doc

    Документация_.docx

    Проект_договора_АРМ.docx.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТПред.1.docx

    Приложение_к_Форме_1___ЦПред.1.docx

    ТЗ_на_аттестацию.docx.docx

    НМЦ.xls.xls

    Итоговый_протокол_.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК

    Юридический адрес

    360000, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, Инессы Арманд, 30

    Почтовый адрес

    360000, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, Инессы Арманд, 30

    Контактный телефон

    +7 8662 40-23-60

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    omtskbgaz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Панжокова Ольга Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Нальчик

    Закупки и тендеры Кабардино-Балкарская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по аттестации АРМ по требованиям на соответствие по информационной безопасности

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 17:0010.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894329Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аттестации АРМ по требованиям на соответствие по информационной безопасностиНальчик

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по аттестации АРМ по требованиям на соответствие по информационной безопасности

    Начальная цена

    312 975,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК

    Адрес местонахождения

    360000, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, Инессы Арманд, 30

    Классификатор ОКПД2

    62

    Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    62

    Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110139/name/61b888b5574567.09976679

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги"

    Кол-во: 1.00000

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