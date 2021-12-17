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Номер извещения
ГП112219
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка проектной и рабочей документации "Установка 3-х модулей обратного осмоса "Коалистцент 5В-50"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.12.2021 10:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Почтовый адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Контактный телефон
+7 365 652-85-08
Факс
+7 978 857-18-85
Адрес электронной почты
lyusinnn@sodaplant.ru
Ф.И.О. контактного лица
Люсин Николай Николаевич
Место рассмотрения предложений
Красноперекопск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка проектной и рабочей документации "Установка 3-х модулей обратного осмоса "Коалистцент 5В-50"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 16:00 GMT +317.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112219Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной и рабочей документации "Установка 3-х модулей обратного осмоса "Коалистцент 5В-50"Красноперекопск
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 16:0017.12.2021 16:0017.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112219Дата и время вскрытия заявок Разработка проектной и рабочей документации "Установка 3-х модулей обратного осмоса "Коалистцент 5В-50"Красноперекопск
Подведение итогов не позднее
24.01.2022 16:0024.01.2022 16:0024.01.2022 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112219Подведение итогов не позднее Разработка проектной и рабочей документации "Установка 3-х модулей обратного осмоса "Коалистцент 5В-50"Красноперекопск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектной и рабочей документации "Установка 3-х модулей обратного осмоса "Коалистцент 5В-50"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
28.14
33
Документация лота
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