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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на поставку электродов сравнения

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на поставку электродов сравнения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894296Дата и время окончания срока приема заявок По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю электрод сравнения (далее «Товар») в количестве, ассортименте, указанным в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать его на условиях настоящего Договора.ЛипецкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110894296

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на поставку электродов сравнения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 10:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32110894296_итоговый_протокол.rtf

    Электроды_сравнения_337.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК

    Юридический адрес

    398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,

    Почтовый адрес

    398059

    Контактный телефон

    +7 4742 50-57-40

    Факс

    +7 4742 22-44-36

    Адрес электронной почты

    okz1@oblgas.lipetsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федянин Игорь Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Липецк

    Закупки и тендеры Липецкая область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю электрод сравнения (далее «Товар») в количестве, ассортименте, указанным в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать его на условиях настоящего Договора.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894296Подведение итогов не позднее По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю электрод сравнения (далее «Товар») в количестве, ассортименте, указанным в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать его на условиях настоящего Договора.Липецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю электрод сравнения (далее «Товар») в количестве, ассортименте, указанным в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать его на условиях настоящего Договора.

    Начальная цена

    2 597 940,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Приложением 1 «Проект договора» и Приложением 2 «Техническая часть»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением 1 «Проект договора» и Приложением 2 «Техническая часть»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением 1 «Проект договора» и Приложением 2 «Техническая часть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК

    Адрес местонахождения

    398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,

    398059

    Классификатор ОКПД2

    27.90.13

    Электроды и прочие изделия из графита или других видов углерода, применяемые в электротехнике

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1109545/name/61b84a8e3724a7.67430094

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 150.00000

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