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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту системы газопотребления с заменой газогорелочных устройств котельной АО «Сибирьгазсервис» по ул. Звездная, 6 в г. Новосибирск.

    Выполнение работ по капитальному ремонту системы газопотребления с заменой газогорелочных устройств котельной АО «Сибирьгазсервис» по ул. Звездная, 6 в г. Новосибирск.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 05:0010.12.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894717Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту системы газопотребления с заменой газогорелочных устройств котельной АО «Сибирьгазсервис» по ул. Звездная, 6 в г. Новосибирск.НовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110894717

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    33/2021

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту системы газопотребления с заменой газогорелочных устройств котельной АО «Сибирьгазсервис» по ул. Звездная, 6 в г. Новосибирск.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 11:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_и_Документация_33_2021_кап_ремонт.docx

    Локальная_смета.xlsx.xlsx

    Протокол_итоговый_33_2021.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Сибирьгазсервис
    Все закупки и тендеры АО Сибирьгазсервис

    Юридический адрес

    630005, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 124

    Почтовый адрес

    630005, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 124

    Контактный телефон

    +7 383 211-02-11

    Факс

    +7 383 211-02-11

    Адрес электронной почты

    a.plotnikova@gazsib.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Плотникова Алена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту системы газопотребления с заменой газогорелочных устройств котельной АО «Сибирьгазсервис» по ул. Звездная, 6 в г. Новосибирск.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 05:0013.12.2021 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894717Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту системы газопотребления с заменой газогорелочных устройств котельной АО «Сибирьгазсервис» по ул. Звездная, 6 в г. Новосибирск.Новосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту системы газопотребления с заменой газогорелочных устройств котельной АО «Сибирьгазсервис» по ул. Звездная, 6 в г. Новосибирск.

    Начальная цена

    18 721 731,43

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Сибирьгазсервис
    Все закупки и тендеры АО Сибирьгазсервис

    Адрес местонахождения

    630005, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Фрунзе, 124

    Классификатор ОКПД2

    43.99

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99

    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    Извещение_и_Документация_33_2021_кап_ремонт.docx

    03.12.2021

    Локальная_смета.xlsx.xlsx

    03.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1108448/name/61b71ee9053e16.27274928

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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