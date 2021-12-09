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    Главная / Торги / Запрос коммерческих предложений на "Выполнение морских полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д в объеме 130 полнократных кв. км. в пределах лицензионного участка Темрюкско-Ахтарский ООО «НК «Приазовнефть»

    Запрос коммерческих предложений на "Выполнение морских полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д в объеме 130 полнократных кв. км. в пределах лицензионного участка Темрюкско-Ахтарский ООО «НК «Приазовнефть»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112213Дата и время окончания срока приема заявок "Выполнение морских полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д в объеме 130 полнократных кв. км. в пределах лицензионного участка Темрюкско-Ахтарский ООО «НК «Приазовнефть»КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112213

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос коммерческих предложений на "Выполнение морских полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д в объеме 130 полнократных кв. км. в пределах лицензионного участка Темрюкско-Ахтарский ООО «НК «Приазовнефть»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 10:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_МОГТ_3Д.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ ПРИАЗОВНЕФТЬ
    Все закупки и тендеры НК ПРИАЗОВНЕФТЬ

    Юридический адрес

    350066, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 115/1, Бородинская

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 99, Кирова

    Контактный телефон

    861255-08-24

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    gracheva@priazovneft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Грачева Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    "Выполнение морских полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д в объеме 130 полнократных кв. км. в пределах лицензионного участка Темрюкско-Ахтарский ООО «НК «Приазовнефть»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112213Подведение итогов не позднее "Выполнение морских полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д в объеме 130 полнократных кв. км. в пределах лицензионного участка Темрюкско-Ахтарский ООО «НК «Приазовнефть»Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    "Выполнение морских полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д в объеме 130 полнократных кв. км. в пределах лицензионного участка Темрюкско-Ахтарский ООО «НК «Приазовнефть»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НК ПРИАЗОВНЕФТЬ
    Все закупки и тендеры НК ПРИАЗОВНЕФТЬ

    Адрес местонахождения

    350066, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 115/1, Бородинская

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 99, Кирова

    Классификатор ОКПД2

    72.19.50.000

    Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных разработок в области естественных и технических наук, кроме биотехнологии

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.3

    Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "выполнение морских полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д в объеме 130 полнократных кв. км. в пределах лицензионного участка Темрюкско-Ахтарский ООО «НК «Приазовнефть»"

    Кол-во: 1

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