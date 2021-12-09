www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП112213
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос коммерческих предложений на "Выполнение морских полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д в объеме 130 полнократных кв. км. в пределах лицензионного участка Темрюкско-Ахтарский ООО «НК «Приазовнефть»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор\Квалификационный отбор
Дата публикации
02.12.2021 10:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350066, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 115/1, Бородинская
Почтовый адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 99, Кирова
Контактный телефон
861255-08-24
Факс
{}
Адрес электронной почты
gracheva@priazovneft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Грачева Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
"Выполнение морских полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д в объеме 130 полнократных кв. км. в пределах лицензионного участка Темрюкско-Ахтарский ООО «НК «Приазовнефть»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
"Выполнение морских полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д в объеме 130 полнократных кв. км. в пределах лицензионного участка Темрюкско-Ахтарский ООО «НК «Приазовнефть»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НК ПРИАЗОВНЕФТЬ
Все закупки и тендеры НК ПРИАЗОВНЕФТЬ
Адрес местонахождения
350066, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 115/1, Бородинская
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 99, Кирова
72.19.50.000
71.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.