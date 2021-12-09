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    Главная / Торги / Т001327 Серверное оборудование для кластера 1C

    Т001327 Серверное оборудование для кластера 1C

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 17:0009.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112211Дата и время окончания срока приема заявок Закупка серверного оборудования для кластера 1CМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112211

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Т001327 Серверное оборудование для кластера 1C

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 10:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_ТЗ.docx

    Приложение__2_форма_Технического_предложения.xlsx

    Приложение__3_форма_Коммерческого_предложения.xlsx

    Документация_о_закупке.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Почтовый адрес

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Контактный телефон

    +7 499 925-18-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.zubarev@gpm-partner.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зубарев Андрей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка серверного оборудования для кластера 1C

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 17:00 GMT +309.12.2021 17:0009.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112211Дата и время окончания срока приема заявок Закупка серверного оборудования для кластера 1CМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2021 17:0009.12.2021 17:0009.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112211Дата и время вскрытия заявок Закупка серверного оборудования для кластера 1CМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 15:0030.12.2021 15:0030.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112211Подведение итогов не позднее Закупка серверного оборудования для кластера 1CМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 15:0030.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112211Подведение итогов не позднее Закупка серверного оборудования для кластера 1CМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка серверного оборудования для кластера 1C

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Классификатор ОКПД2

    26.30

    Оборудование коммуникационное

    26.20.14.000

    Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во:

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