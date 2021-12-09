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Номер извещения
ГП112211
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Т001327 Серверное оборудование для кластера 1C
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.12.2021 10:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
Почтовый адрес
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
Контактный телефон
+7 499 925-18-10
Факс
Адрес электронной почты
a.zubarev@gpm-partner.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зубарев Андрей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка серверного оборудования для кластера 1C
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 17:00 GMT +309.12.2021 17:0009.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112211Дата и время окончания срока приема заявок Закупка серверного оборудования для кластера 1CМосква
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2021 17:0009.12.2021 17:0009.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112211Дата и время вскрытия заявок Закупка серверного оборудования для кластера 1CМосква
Подведение итогов не позднее
30.12.2021 15:0030.12.2021 15:0030.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112211Подведение итогов не позднее Закупка серверного оборудования для кластера 1CМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка серверного оборудования для кластера 1C
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГПМ ПАРТНЕР
Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР
Адрес местонахождения
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
26.30
26.20.14.000
26.20
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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