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    Главная / Торги / Оказание услуг по заправке и ремонту картриджей

    Оказание услуг по заправке и ремонту картриджей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894197Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по заправке и ремонту картриджейВерхняя ПышмаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110894197

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по заправке и ремонту картриджей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    02.12.2021 10:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    190_заправка_картриджей.rar

    Протокол_итоги.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Почтовый адрес

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Контактный телефон

    +7 34368 4-47-89

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki_vodokanal@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Барменков Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Верхняя Пышма

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по заправке и ремонту картриджей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 07:00 GMT +310.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894197Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по заправке и ремонту картриджейВерхняя Пышма

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 07:0010.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110894197Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по заправке и ремонту картриджейВерхняя Пышма

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.202113.12.2021 07:0013.12.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894197Подведение итогов не позднее Оказание услуг по заправке и ремонту картриджейВерхняя Пышма

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по заправке и ремонту картриджей

    Начальная цена

    300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Классификатор ОКПД2

    95.11.10

    Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    95.11

    Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1106451/name/61b2fa474b06b9.36208824

    10.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования"

    Кол-во:

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    Прием заявок:
    05.02.2021 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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