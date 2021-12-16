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    Главная / Торги / Поставка автомобильных шин для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Поставка автомобильных шин для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 13:0016.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110901125Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильных шин для нужд ООО «НОВОГОР-Прикамье»г.Пермь, ул. Чернышевского, 28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110901125

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    336

    Наименование закупки

    Поставка автомобильных шин для нужд ООО "НОВОГОР-Прикамье"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.12.2021 12:37

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Закупочная_документация_336_ШИНЫ.7z

    протокол_336.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Юридический адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    Почтовый адрес

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Контактный телефон

    +7 342 210-06-20 доб. 1503

    Факс

    +7 342 201-71-44

    Адрес электронной почты

    kamenskih_sv@novogor.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каменских Светлана Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Пермь, ул. Чернышевского, 28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобильных шин для нужд ООО «НОВОГОР-Прикамье»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 21:0021.12.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110901125Подведение итогов не позднее Поставка автомобильных шин для нужд ООО «НОВОГОР-Прикамье»г.Пермь, ул. Чернышевского, 28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных шин для нужд ООО «НОВОГОР-Прикамье»

    Начальная цена

    780 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.ПермьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    29.32

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117266/name/61c18fcf18df65.58867392

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина 16.9-28"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Автошина 10.00-20 Mitas"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Шина 11.2-20 Ф-35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Шина 15,5*38 Ф-2АД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Шина 8.25-15, нс 14, 143"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Шина 360/70 R24 122A8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Автошина 29,5*75R25 Бел-26"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Шина 8.25R20 У-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Шина 8.25R20 О-79"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Шина 8.25R20 КИ-111"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Шина 9.00R20 О-40БМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Шина 8,25R20 DEESTONE D202TT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Шина 11,00R20 И-111А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Шина 215/75R17.5 126/124M КАМА NR 201"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "А/шина 11.00 R20 И-68А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Шина всесезонная 245/70 R19,5 Кама NR-201"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Шина 10.00 R20 И-281, У-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Шина 12,00R20 ИД-304 18сл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Шина 11,00R20 О-168"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Шина MEDVED Я-467 11.00 r22.5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Шина повышенной проходимости 4310 425/85R21 КАМА-1260-2 14сл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "ШИНА 12.00R20 КАМА 310 18PR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "ШИНА 10.00R20 КАМА 310 18PR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Шина 195R16С К-139"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Шина 185/75R16C 104/102R (шипы)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Шина КАМА 185/75 R16C лето"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Шина 215/65 R16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Шина 215/65 R16 шипы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Шина 205/70R16 Кама FLAME"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Автошина 205/65 R16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Автошина 205/65 R16 (шипованная)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Шина 205/75 R15 97Т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Шина 225/75 R16 104Q"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Шина 175/70 R13 (шипы)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Шина 175/70 R13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Автошина 205/70R15 (шипы)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Шина 175/80R16 88S КАМА И-511"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Лента ободная (к шине 320/300/280х508) 7,7-20 (лента)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Лента ободная (220/240/260х508)6,7-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Лента ободная 12.00R18 (205-457)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "А/камера 240-508"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "А/камера 280-508"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "А/камера 320-457"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "А/камера 1220-400-533 КАМАЗ 4310"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Шина 12.00-18 К-70 Омскшина"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Шина всесезонная 245/70 R19,5 Кама NF-201"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Автошина 11R22.5 Кама NF701"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "BEL-158М 315/80R22.5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "BEL-278 315/80R22.5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "КАМА-131 195/75R16C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Шина 205/55 R16 шипы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Шина 205/55 R16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "BEL-298 11R22.5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Шина BEL Bi 522 175R16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Шина 215/55 R17 лето"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Шина VM-201 TYREX Омскшина 14-ти слойная с камерой 240/508 (8.25 R20 )"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Шина К-100 (универсальная) 8,25 R20 125/122J"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "TYREX VC-1 275/70 R22,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Шины 185/60 R14 шипы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Шины 185/60 R14 лето"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Шина 215/55 R17 зима"

    Кол-во: 1

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