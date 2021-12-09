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    Главная / Торги / Поставка мебели для нужд ООО «А-Техникс»

    Поставка мебели для нужд ООО «А-Техникс»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 11:0009.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894997Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели для нужд ООО «А-Техникс»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110894997

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка мебели для нужд ООО «А-Техникс»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.12.2021 12:17

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_ЗК_СМСП___1536_2021_мебель.docx

    32110894997_1.pdf

    32110894997_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Юридический адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Почтовый адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Контактный телефон

    +7 499 404-35-47 доб. 1126

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    AShandurenko@atechnics.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шандуренко Алексей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мебели для нужд ООО «А-Техникс»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894997Подведение итогов не позднее Поставка мебели для нужд ООО «А-Техникс»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели для нужд ООО «А-Техникс»

    Начальная цена

    2 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    31.01.12.110

    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений

    Классификатор ОКВЭД2

    31.01

    Производство мебели для офисов и предприятий торговли

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110195/name/61b88c2e5aa8d6.88159648

    14.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110196/name/61b88c3499f8c6.63011681

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стол письменный (тип 1)"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Кресло для руководителя"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Кресло для оператора"

    Кол-во:

    "Позиция 4"

    "Стул офисный"

    Кол-во:

    "Позиция 5"

    "Шкаф для одежды (тип 1)"

    Кол-во:

    "Позиция 6"

    "Шкаф (тип 2)"

    Кол-во:

    "Позиция 7"

    "Шкаф архивный"

    Кол-во:

    "Позиция 8"

    "Картотека (тип 1)"

    Кол-во:

    "Позиция 9"

    "Шкаф для одежды (тип 3)"

    Кол-во:

    "Позиция 10"

    "Стол письменный (тип 2)"

    Кол-во:

    "Позиция 11"

    "Тумба подкатная"

    Кол-во:

    "Позиция 12"

    "Стол письменный (тип 3)"

    Кол-во:

    "Позиция 13"

    "Стол письменный (тип 4)"

    Кол-во:

    "Позиция 14"

    "Шкаф-колонка (тип 1)"

    Кол-во:

    "Позиция 15"

    "Кресло офисное"

    Кол-во:

    "Позиция 16"

    "Шкаф для одежды (тип 4)"

    Кол-во:

    "Позиция 17"

    "Стеллаж (тип 1)"

    Кол-во:

    "Позиция 18"

    "Шкаф для одежды (тип 5)"

    Кол-во:

    "Позиция 19"

    "Стеллаж (тип 2)"

    Кол-во:

    "Позиция 20"

    "Шкаф для одежды (тип 6)"

    Кол-во:

    "Позиция 21"

    "Шкаф – колонка (тип 2)"

    Кол-во:

    "Позиция 22"

    "Вешалка гардеробная"

    Кол-во:

    "Позиция 23"

    "Банкетка"

    Кол-во:

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