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    Главная / Торги / 341/ГТ - Металлопрокат для выполнения строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства в рамках технологического присоединения для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (406)

    341/ГТ - Металлопрокат для выполнения строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства в рамках технологического присоединения для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (406)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009814Дата и время окончания срока приема заявок 341/ГТ - Металлопрокат для выполнения строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства в рамках технологического присоединения для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (406)г. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009814

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    341/ГТ - Металлопрокат для выполнения строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства в рамках технологического присоединения для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (406)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 10:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    341_ГТ_1_24_ГТ_КО_28.12.2021.zip

    Перенос_ДПИ_на_12.01.zip

    Документация и извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 483

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ldemina@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Демина Лолита Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    341/ГТ - Металлопрокат для выполнения строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства в рамках технологического присоединения для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (406)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    12.01.202212.01.2022 23:5912.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009814Подведение итогов не позднее 341/ГТ - Металлопрокат для выполнения строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства в рамках технологического присоединения для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (406)г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    341/ГТ - Металлопрокат для выполнения строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства в рамках технологического присоединения для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (406)

    Начальная цена

    68 400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГЭХ ТЕПЛОСТРОЙПРОЕКТ
    Все закупки и тендеры АО ГЭХ ТЕПЛОСТРОЙПРОЕКТ

    Адрес местонахождения

    105066, Г МОСКВА, УЛ НИЖНЯЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 28, СТР.2

    Классификатор ОКПД2

    24.10.6

    Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10.1

    Производство основных продуктов из железа и стали

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1133785/name/61e52b4b0d4339.37841445

    17.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "341/ГТ - Металлопрокат для выполнения строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства в рамках технологического присоединения для нужд АО «ГЭХ Теплостройпроект» (406)"

    Кол-во: 1

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