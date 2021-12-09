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Номер извещения
32110894123
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бензина, дизельного топлива
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
02.12.2021 10:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656043, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ, ДОМ 24,
Почтовый адрес
656043, г. Барнаул, пр. Социалистический, 24
Контактный телефон
+7 3852 28-20-73
Факс
--
Адрес электронной почты
tatuleneva@altaigazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Правдин Роман Валериевич
Место рассмотрения предложений
Барнаул
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бензина, дизельного топлива
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бензина, дизельного топлива
Начальная цена
4 482 075,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
Адрес местонахождения
656043, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ, ДОМ 24,
656043, г. Барнаул, пр. Социалистический, 24
19.20
19.20
Документация лота
Кол-во: 96300.00000
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