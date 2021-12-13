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    Главная / Торги / Закупка весов лабораторных

    Закупка весов лабораторных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110898451Дата и время окончания срока приема заявок Закупка весов лабораторныхКалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110898451

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21/ЮКГРЭС/0194

    Наименование закупки

    Закупка весов лабораторных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.12.2021 04:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Внесение_изменений_32110898451.docx

    Спецификация.xlsx

    ДОГОВОР__СК.docx

    Приложение_ЭДО.docx

    ЗД_ГПБ.docx

    ТЗ.docx

    Протокол__781_Поставка_весов_лабораторных.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-37

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    Margarita.Popova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Маргарита Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка весов лабораторных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 11:00 GMT +313.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110898451Дата и время окончания срока приема заявок Закупка весов лабораторныхКалтан

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 11:0030.12.2021 11:0030.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898451Подведение итогов не позднее Закупка весов лабораторныхКалтан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 11:0030.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110898451Подведение итогов не позднее Закупка весов лабораторныхКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка весов лабораторных

    Начальная цена

    156 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Калтан Кемеровской обл., ул. Комсомольская, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1118631/name/61c2df726d3d69.38344933

    22.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ GR-200"

    Кол-во: 1

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