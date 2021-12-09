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    Главная / Торги / Поставка шкафа для хранения комплектующих ШКХ-1 ESD или эквивалент

    Поставка шкафа для хранения комплектующих ШКХ-1 ESD или эквивалент

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894651Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шкафа для хранения комплектующих ШКХ-1 ESD или эквивалентМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110894651

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка шкафа для хранения комплектующих ШКХ-1 ESD или эквивалент

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.12.2021 11:37

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_запроса_котировок_СМП_.doc

    32110894651_01_340_21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Московский машиностроительный завод АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Юридический адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Почтовый адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Контактный телефон

    +7 495 639-99-90 доб. 65293

    Факс

    +7 495 602-04-31

    Адрес электронной почты

    otd57_bz@mmza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савельева Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шкафа для хранения комплектующих ШКХ-1 ESD или эквивалент

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 16:0014.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894651Подведение итогов не позднее Поставка шкафа для хранения комплектующих ШКХ-1 ESD или эквивалентМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шкафа для хранения комплектующих ШКХ-1 ESD или эквивалент

    Начальная цена

    822 016,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка шкафа для хранения комплектующих ШКХ-1 ESD или эквивалент производится в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок) и Проектом Договора (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок), в количестве – 8 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 33.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма, сроки и порядок оплаты установлены Проектом Договора (Приложение № 1 к извещению).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Адрес местонахождения

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Классификатор ОКПД2

    31.01.11.129

    Шкафы металлические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    31.01

    Производство мебели для офисов и предприятий торговли

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110934/name/61b99f18ea01a6.24401947

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 8.00000

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    Начало приема заявок:
    24.01.2022 г., 10:16
    Дата аукциона:
    17.03.2022 г., 11:00
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