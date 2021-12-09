Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Поставка шкафа для хранения комплектующих ШКХ-1 ESD или эквивалент производится в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок) и Проектом Договора (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок), в количестве – 8 шт.