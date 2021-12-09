Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка листового проката для Реактора 710-Р-101 (н.150920) для АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (НЗНП).

    Закупка листового проката для Реактора 710-Р-101 (н.150920) для АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (НЗНП).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 11:0009.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112207Дата и время окончания срока приема заявок Закупка листового проката для Реактора 710-Р-101 (н.150920) для АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (НЗНП).Санкт-Петербург, КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112207

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка листового проката для Реактора 710-Р-101 (н.150920) для АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (НЗНП).

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    02.12.2021 10:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупка_ГПБ_ЛИСТ_для_Реактора_710_Р_101_НЗНП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    oksana.timina@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Тимина Оксана Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка листового проката для Реактора 710-Р-101 (н.150920) для АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (НЗНП).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 11:00 GMT +309.12.2021 11:0009.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112207Дата и время окончания срока приема заявок Закупка листового проката для Реактора 710-Р-101 (н.150920) для АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (НЗНП).Санкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2021 11:0009.12.2021 11:0009.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112207Дата и время вскрытия заявок Закупка листового проката для Реактора 710-Р-101 (н.150920) для АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (НЗНП).Санкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 14:0027.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112207Подведение итогов не позднее Закупка листового проката для Реактора 710-Р-101 (н.150920) для АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (НЗНП).Санкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка листового проката для Реактора 710-Р-101 (н.150920) для АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (НЗНП).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Закупка листового проката для Реактора 710-Р-101 (н.150920) для АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (НЗНП).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желаемая отсрочка платежа 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.29.99.000

    Услуги по производству прочего оборудования общего назначения отдельные, не включенного в другие группировки, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "импорт"

    Кол-во: 18

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО Ижорские заводы
    Запрос (ценовых) котировок № ГП101855
    МНПЗ ТР 5003.14-02 Ремонт Фланцев в сборе
    МНПЗ ТР 5003.14-02 Ремонт Фланцев в сборе
    435459
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.01.2021 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить