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Номер извещения
32110894098
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка противопожарного оборудования для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
02.12.2021 10:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 992-30-06
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
v.mihailova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михайлова Виктория Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Поставка противопожарного оборудования для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2021 14:00 GMT +323.12.2021 14:0023.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894098Дата и время окончания срока приема заявок Поставка противопожарного оборудования для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2021 14:0023.12.2021 14:0023.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110894098Дата и время вскрытия заявок Поставка противопожарного оборудования для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар
Подведение итогов не позднее
02.02.2022 17:0002.02.2022 17:0002.02.2022 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894098Подведение итогов не позднее Поставка противопожарного оборудования для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка противопожарного оборудования для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
Начальная цена
644 065,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
28.29.22.110
28.29.22
Документация лота
Кол-во:
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