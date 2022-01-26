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Номер извещения
АП009813
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубы U-образной
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
02.12.2021 10:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, д. 1
Почтовый адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, д. 1
Контактный телефон
+7 3812 67-58-27
Адрес электронной почты
Yarovaya.AE@omsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яровая Анна Эдуардовна
Место рассмотрения заявок
Омск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубы U-образной
Дата и время окончания срока приема заявок
26.01.2022 15:00 GMT +326.01.2022 15:0026.01.2022 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009813Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы U-образнойОмск
Текущий статус
Подведение итогов
Предмет договора
Поставка трубы U-образной
Официальный сайт, на котором размещена документация
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