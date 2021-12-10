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    Главная / Торги / Поставка электродов, проволоки сварочной

    Поставка электродов, проволоки сварочной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 06:5910.12.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894060Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электродов, проволоки сварочной432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина,30Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110894060

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электродов, проволоки сварочной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    02.12.2021 10:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Коммерческое_предложение__форма_1.1.__.xls

    Приложение_3_Методика_анализа_и_оценки_заявок.doc

    Приложение_2_Техническая_часть.xlsx

    Приложение_1_проект_Договора_поставки_1.docx.docx

    Приложение_1_проект_Спецификации_к_Договору_поставки_.xlsx.xlsx.xlsx

    Приложение_к_Форме_1_ТП.doc

    Документация.doc

    протокол_подведения_итогов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Юридический адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    Почтовый адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Контактный телефон

    +7 8422 39-92-40

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    office@ulgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белянушкина Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина,30

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электродов, проволоки сварочной

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 16:0015.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894060Подведение итогов не позднее Поставка электродов, проволоки сварочной432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина,30

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электродов, проволоки сварочной

    Начальная цена

    611 562,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Адрес местонахождения

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Классификатор ОКПД2

    25.93.15.120

    Электроды с покрытием

    Классификатор ОКВЭД2

    25.93

    Производство изделий из проволоки, цепей и пружин

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1110790/name/61b992beefebc0.45675551

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство изделий из проволоки, цепей и пружин"

    Кол-во: 2533.40000

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