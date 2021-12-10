Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка насосов

    Поставка насосов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894048Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосовг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110894048

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка насосов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.12.2021 10:16

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.docx

    Приложение_1_проект_договора.docx

    Приложение_2_спецификация.docx

    32110894048_подведения.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ"
    Все закупки и тендеры АО "РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 647-42-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буланов Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насосов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 18:0015.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894048Подведение итогов не позднее Поставка насосовг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосов

    Начальная цена

    723 829,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    28.13.12.000

    Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для перекачки жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69

    Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111486/name/61b9dfd274f975.85853150

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием"

    Кол-во: 25.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО Подзембургаз
    Запрос предложений_неделимый № ГП202090
    ЗП-072-2022 ДЭС 100 кВт
    ЗП-072-2022 ДЭС 100 кВт
    594923
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений_неделимый
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    МАОУ ОШ № 20 Г.БОР
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211090000
    Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, на оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, на оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее образование, на оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование МАОУ ОШ№20 г.Бор
    Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, на оказание...
    594947
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 832 736
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП202089
    Поставка фильтров и фильтроэлементов
    Поставка фильтров и фильтроэлементов
    594904
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО УРАЛХИММАШ
    конкурентный отбор № ГП202085
    Изготовление деревянной упаковки для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    Изготовление деревянной упаковки для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    594918
    Закупки корпоративных заказчиков
    конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 13:30(GMT+03:00)
    14 000 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № АП011110
    Выполнение работ по объекту «Магистральный газопровод СРТО-Торжок: 83.0 от 1179-1261 км ДУ 1400» (инв. №000439), «Магистральный газопровод СРТО-Торжок: 34.0 от 1256-1298 км ДУ 1400» (инв. №000400). Капитальный ремонт методом сплошной замены труб на участке км 1115/380-1117/382. Вуктыльское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2022 году
    Выполнение работ по объекту «Магистральный газопровод СРТО-Торжок: 83.0 от 1179-1261 км ДУ...
    578433
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    83 976 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211089987
    Поставка колонок водоразборных (согласно чертежам) и запчастей к ним, пожарных гидрантов и запчастей к ним (с момента заключения договора по 31.03.2023 года) для нужд АО «ОмскВодоканал»
    Поставка колонок водоразборных (согласно чертежам) и запчастей к ним, пожарных гидрантов и...
    594931
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    1 189 312
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    Газпромнефть Энергосистемы
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32110990884
    Поставка лабораторного оборудования и материалов (п. 329 ПЗ)
    Поставка лабораторного оборудования и материалов (п. 329 ПЗ)
    581252
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    21 226 965
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014508
    Оказание услуг по проживанию в г. Воркута, Республика Коми (КС-4 Воркутинская КЦ-2 Бованенково-Ухта) для нужд ООО "ГСП-Механизация"
    Оказание услуг по проживанию в г. Воркута, Республика Коми (КС-4 Воркутинская КЦ-2...
    594940
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить