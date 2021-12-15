Оказание услуг по технической (пультовой) охране объектов и имущества АО «Газпром газораспределение Липецк»: Оказание услуг по охране Объектов и Имущества Заказчика путем принятия мер реагирования на сигнальную информацию от технических средств охраны (охранная, охранно-пожарная, тревожная сигнализации), установленных на Объектах Заказчика (далее, в т.ч. техническая/пультовая охрана). Консультирование и подготовка рекомендаций по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств. Выполнение работ по техническому обслуживанию системы охранной/тревожной сигнализации (далее – ТО ОТС) на Объектах охраны