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    Главная / Торги / Приобретение ремонтных комплектов к компрессорам Ateliers Francois мод. СЕ-68-А.

    Приобретение ремонтных комплектов к компрессорам Ateliers Francois мод. СЕ-68-А.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:3013.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112205Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение ремонтных комплектов к компрессорам Ateliers Francois мод. СЕ-68-А.Кулебакский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112205

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение ремонтных комплектов к компрессорам Ateliers Francois мод. СЕ-68-А.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 10:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Предоставление_документов_для_участния_в_закупочной_процедуре.docx

    ГП112205_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКВАНИКА
    Все закупки и тендеры АКВАНИКА

    Юридический адрес

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2

    Почтовый адрес

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2

    Контактный телефон

    +7 926 210-11-46

    Факс

    +7 495 788-52-24

    Адрес электронной почты

    Shuyagin@aquanika.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шуягин Сергей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Кулебакский район

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение ремонтных комплектов к компрессорам Ateliers Francois мод. СЕ-68-А.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 10:30 GMT +313.12.2021 10:3013.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112205Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение ремонтных комплектов к компрессорам Ateliers Francois мод. СЕ-68-А.Кулебакский район

    Дата и время вскрытия заявок

    13.12.2021 10:3013.12.2021 10:3013.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112205Дата и время вскрытия заявок Приобретение ремонтных комплектов к компрессорам Ateliers Francois мод. СЕ-68-А.Кулебакский район

    Подведение итогов не позднее

    14.12.2021 13:3014.12.2021 13:3014.12.2021 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112205Подведение итогов не позднее Приобретение ремонтных комплектов к компрессорам Ateliers Francois мод. СЕ-68-А.Кулебакский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 13:3014.12.2021 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112205Подведение итогов не позднее Приобретение ремонтных комплектов к компрессорам Ateliers Francois мод. СЕ-68-А.Кулебакский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение ремонтных комплектов к компрессорам Ateliers Francois мод. СЕ-68-А.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Приобретение ремонтных комплектов к компрессорам Ateliers Francois мод. СЕ-68-А согласно перечню.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Товара - до склада ООО "Акваника". Оплата в течение 45 кд от даты приемки Товара на складе Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКВАНИКА
    Все закупки и тендеры АКВАНИКА

    Адрес местонахождения

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2

    Классификатор ОКПД2

    28.13.32.120

    Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1109880/name/61b86b290dda89.70811164

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кольцо резиновое 20J314A6000/4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Кольцо резиновое 20J314009"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Кольцо маслосъемное 20B108011"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Прокладка алюминивая 20J301001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Кольцо упаковочное, к-т 20В108060А376S"

    Кол-во: 14

    "Позиция 6"

    "Прокладка цилиндра 20J30953/539"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Кольцо резиновое 20J314004V"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Кольцо поршневое опорное 20S243062WM"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Кольцо поршневое компрессионное 20S241092W"

    Кол-во: 15

    "Позиция 10"

    "Кольцо поршневое опорное 20S243061"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Кольцо поршневое компрессионное 20S241091"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Прокладка  20J309A90963"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Прокладка  20J30990960"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Кольцо резиновое 7FJ31478002219"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Кольцо резиновое 20B105A4523/1V"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "20P500BEK 13/15Рем.компл. к БЕКОМАТУ-13"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Фильтр воздушный (картридж) 20С17112"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Клапан впускной (всасывающий) 20S471007РК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Клапан выпускной (нагнетательный) 20S473007PK"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Кольцо резиновое 20J314081"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Кольцо медное 20J305002"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Клапан впускной (всасывающий) 20S47170/6141"

    Кол-во: 12

    "Позиция 23"

    "Клапан выпускной (нагнетательный) 20S47170/6142"

    Кол-во: 12

    "Позиция 24"

    "Кольцо резиновое 20J314А6100/3"

    Кол-во: 24

    "Позиция 25"

    "Кольцо медное 20J312А842056"

    Кол-во: 24

    "Позиция 26"

    "20C791047 Ремень"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Кольцевое уплотнение  20В105А4524/2V"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Прокладка цилиндра 20J30953/579-2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Кольцо поршневое опорное 20S243060"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Кольцо поршневое компрессионное 20S241090"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "Манометр 20М200А404"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Термометр 20Т300А565"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Манометр  20М200А404/2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Уплотнительное кольцо 20В105GGN30973"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Направляющее кольцо 20B700BP030374"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Уплотнительное кольцо 20B105GGV30973"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Картридж воздушного фильтра 7FE331E9-32-11"

    Кол-во: 9

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