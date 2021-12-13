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Номер извещения
ГП112205
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение ремонтных комплектов к компрессорам Ateliers Francois мод. СЕ-68-А.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.12.2021 10:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Почтовый адрес
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Контактный телефон
+7 926 210-11-46
Факс
+7 495 788-52-24
Адрес электронной почты
Shuyagin@aquanika.com
Ф.И.О. контактного лица
Шуягин Сергей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Кулебакский район
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение ремонтных комплектов к компрессорам Ateliers Francois мод. СЕ-68-А.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 10:30 GMT +313.12.2021 10:3013.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112205Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение ремонтных комплектов к компрессорам Ateliers Francois мод. СЕ-68-А.Кулебакский район
Дата и время вскрытия заявок
13.12.2021 10:3013.12.2021 10:3013.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112205Дата и время вскрытия заявок Приобретение ремонтных комплектов к компрессорам Ateliers Francois мод. СЕ-68-А.Кулебакский район
Подведение итогов не позднее
14.12.2021 13:3014.12.2021 13:3014.12.2021 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112205Подведение итогов не позднее Приобретение ремонтных комплектов к компрессорам Ateliers Francois мод. СЕ-68-А.Кулебакский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение ремонтных комплектов к компрессорам Ateliers Francois мод. СЕ-68-А.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Приобретение ремонтных комплектов к компрессорам Ateliers Francois мод. СЕ-68-А согласно перечню.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АКВАНИКА
Все закупки и тендеры АКВАНИКА
Адрес местонахождения
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
28.13.32.120
Документация лота
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 14
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 15
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 9
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