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    Главная / Торги / Оказание услуг по уборке административных и производственных площадей на территории АО «Газпромнефть МЗСМ»

    Оказание услуг по уборке административных и производственных площадей на территории АО «Газпромнефть МЗСМ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009812Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке административных и производственных площадей на территории АО «Газпромнефть МЗСМ»г. Фрязино, Московская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009812

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0085467-309-2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по уборке административных и производственных площадей на территории АО «Газпромнефть МЗСМ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    02.12.2021 10:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ МОСКОВСКИЙ ЗАВОД СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ МЗСМ

    Юридический адрес

    141191, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, ул. Озерная, 6а

    Почтовый адрес

    141191, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, ул. Озерная, 6а

    Контактный телефон

    +7 495 212-27-45

    Адрес электронной почты

    mto-mzsm@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ленчик Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Фрязино, Московская область

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по уборке административных и производственных площадей на территории АО «Газпромнефть МЗСМ»

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    27.01.202227.01.2022 10:0027.01.2022 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009812Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке административных и производственных площадей на территории АО «Газпромнефть МЗСМ»г. Фрязино, Московская область

    Предмет договора

    Оказание услуг по уборке административных и производственных площадей на территории АО «Газпромнефть МЗСМ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ МЗСМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ МЗСМ

    Адрес местонахождения

    141191, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, ул. Озерная, 6а

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