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Номер извещения
АП009811
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка масла авиационного ЛЗ-240
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
03.12.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603079, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Московское шоссе, 83А, к3
Почтовый адрес
603079, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Московское шоссе, 83А, к3
Контактный телефон
+7 495 139-10-42 доб. 5056573
Факс
(831)275-45-22
Адрес электронной почты
Yurina.LY@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юрина Любовь Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка масла авиационного ЛЗ-240
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масла авиационного ЛЗ-240
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПОЛИЭФИР
Все закупки и тендеры ПОЛИЭФИР
Адрес местонахождения
603079, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Московское шоссе, 83А, к3
06
06
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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