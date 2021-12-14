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Номер извещения
ГП112209
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка высокоглиноземистой сифонной керамики для отливки сифонных слитков согласно прилагаемого перечня в период с марта 2022 по март 2023 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.12.2021 10:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-81-96
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Olga.Gavrilova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилова Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Закупка высокоглиноземистой сифонной керамики для отливки сифонных слитков согласно прилагаемого перечня в период с марта 2022 по март 2023 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 17:00 GMT +314.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112209Дата и время окончания срока приема заявок Закупка высокоглиноземистой сифонной керамики для отливки сифонных слитков согласно прилагаемого перечня в период с марта 2022 по март 2023 годаКолпино
Дата и время вскрытия заявок
14.12.2021 17:0014.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112209Дата и время вскрытия заявок Закупка высокоглиноземистой сифонной керамики для отливки сифонных слитков согласно прилагаемого перечня в период с марта 2022 по март 2023 годаКолпино
Подведение итогов не позднее
24.12.2021 18:0024.12.2021 18:0024.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112209Подведение итогов не позднее Закупка высокоглиноземистой сифонной керамики для отливки сифонных слитков согласно прилагаемого перечня в период с марта 2022 по март 2023 годаКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка высокоглиноземистой сифонной керамики для отливки сифонных слитков согласно прилагаемого перечня в период с марта 2022 по март 2023 года
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
84280 штук (Согласно Приложенного перечня). Цена должна включать стоимость доставки, упаковки, бандажирования и укомплектации платогнеупорными пластинами. Требуемое содержание Al2O3 указано в приложенном перечне.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по адресу: 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Колпино, территория Ижорский завод, дом 86, строение 1, помещение 2Н, скл. 2601Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
23.20.12.190
Документация лота
Кол-во: 84280
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