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    Главная / Торги / Закупка высокоглиноземистой сифонной керамики для отливки сифонных слитков согласно прилагаемого перечня в период с марта 2022 по март 2023 года

    Закупка высокоглиноземистой сифонной керамики для отливки сифонных слитков согласно прилагаемого перечня в период с марта 2022 по март 2023 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112209Дата и время окончания срока приема заявок Закупка высокоглиноземистой сифонной керамики для отливки сифонных слитков согласно прилагаемого перечня в период с марта 2022 по март 2023 годаКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112209

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Извещение 40/12

    Наименование закупки

    Закупка высокоглиноземистой сифонной керамики для отливки сифонных слитков согласно прилагаемого перечня в период с марта 2022 по март 2023 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.12.2021 10:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ__40_12_на_закупку_в.гл.керамики_от_02.12.21.pdf

    Запрос_данных_по_Бенефициарам.pdf

    СОБСТВЕННИКИ.XLSX

    перечень_высокоглиноз.керамики_на_22_год_от_01.12.21.docx

    ГП112209_итоговый_протокол_в.г.керамика.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-81-96

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Olga.Gavrilova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаврилова Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка высокоглиноземистой сифонной керамики для отливки сифонных слитков согласно прилагаемого перечня в период с марта 2022 по март 2023 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 17:00 GMT +314.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112209Дата и время окончания срока приема заявок Закупка высокоглиноземистой сифонной керамики для отливки сифонных слитков согласно прилагаемого перечня в период с марта 2022 по март 2023 годаКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 17:0014.12.2021 17:0014.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112209Дата и время вскрытия заявок Закупка высокоглиноземистой сифонной керамики для отливки сифонных слитков согласно прилагаемого перечня в период с марта 2022 по март 2023 годаКолпино

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 18:0024.12.2021 18:0024.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112209Подведение итогов не позднее Закупка высокоглиноземистой сифонной керамики для отливки сифонных слитков согласно прилагаемого перечня в период с марта 2022 по март 2023 годаКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 18:0024.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112209Подведение итогов не позднее Закупка высокоглиноземистой сифонной керамики для отливки сифонных слитков согласно прилагаемого перечня в период с марта 2022 по март 2023 годаКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка высокоглиноземистой сифонной керамики для отливки сифонных слитков согласно прилагаемого перечня в период с марта 2022 по март 2023 года

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    84280 штук (Согласно Приложенного перечня). Цена должна включать стоимость доставки, упаковки, бандажирования и укомплектации платогнеупорными пластинами. Требуемое содержание Al2O3 указано в приложенном перечне.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по адресу: 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Колпино, территория Ижорский завод, дом 86, строение 1, помещение 2Н, скл. 2601Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    желательно не менее 60 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    23.20.12.190

    Изделия огнеупорные прочие, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120795/name/61c48c6b4cf989.10738809

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка высокоглиноземистой сифонной керамики для отливки сифонных слитков согласно прилагаемого перечня в период с марта 2022 по март 2023 года"

    Кол-во: 84280

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