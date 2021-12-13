Запрос предложений. Воздуховоды и фасонные элементы.

Оказание услуг по обеспечению наборами продуктов питания в виде сухого пайка, на оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, на оказание услуг по организации горячего питания в школьной столовой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее образование, на оказание услуг по организации бесплатного горячего питания в школьной столовой обучающихся, получающих начальное общее образование МАОУ ОШ№20 г.Бор