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Номер извещения
ГП112206
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений. Воздуховоды и фасонные элементы.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.12.2021 10:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80 доб. 68820
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
elza.sultanova@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Султанова Эльза Халитовна
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Воздуховоды и фасонные элементы.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.12.2021 12:30 GMT +313.12.2021 12:3013.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112206Дата и время окончания срока приема заявок Воздуховоды и фасонные элементы.Белорецкий
Подведение итогов не позднее
07.02.2022 12:3007.02.2022 12:3007.02.2022 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112206Подведение итогов не позднее Воздуховоды и фасонные элементы.Белорецкий
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Воздуховоды и фасонные элементы.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
29.32.30.269
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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