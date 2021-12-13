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    Главная / Торги / Запрос предложений. Воздуховоды и фасонные элементы.

    Запрос предложений. Воздуховоды и фасонные элементы.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 12:3013.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112206Дата и время окончания срока приема заявок Воздуховоды и фасонные элементы.БелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112206

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП112206

    Наименование закупки

    Запрос предложений. Воздуховоды и фасонные элементы.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 10:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_поставка_ТМЦ__2021.doc

    Чистая_спецификация.xls

    ТЗ_без_подписи.docx

    Эскиз_элементов.pdf

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ИДН_112206_ГП112206_Запрос_предложений__воздуховоды_фев_2022.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68820

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    elza.sultanova@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Султанова Эльза Халитовна

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Воздуховоды и фасонные элементы.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 12:30 GMT +313.12.2021 12:3013.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112206Дата и время окончания срока приема заявок Воздуховоды и фасонные элементы.Белорецкий

    Подведение итогов не позднее

    07.02.2022 12:3007.02.2022 12:3007.02.2022 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112206Подведение итогов не позднее Воздуховоды и фасонные элементы.Белорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.02.202207.02.2022 12:3007.02.2022 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112206Подведение итогов не позднее Воздуховоды и фасонные элементы.Белорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Воздуховоды и фасонные элементы.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.269

    Узлы и детали систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 180 из листа 1,0 565 L=750"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 180 из листа 1,0 565 L=1350"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 180 из листа 1,0 565 L=350"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 180 из листа 1,0 565 L=880"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 180 из листа 1,0 565 L=1300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 180 из листа 1,0 565 L=2000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 280 из листа 1,0 L=430"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 280 из листа 1,0 L=490"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 280 из листа 1,0 L=505"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 280 из листа 1,0 L=830"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 280 из листа 1,0 L=1015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 280 из листа 1,0 L=1195"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 280 из листа 1,0 L=500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 280 из листа 1,0 L=540"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 280 из листа 1,0 L=720"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 280 из листа 1,0 L=900"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 280 из листа 1,0 L=1025"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 280 из листа 1,0 L=1100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 280 из листа 1,0 L=1130"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 280 из листа 1,0 L=1205"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 280 из листа 1,0 L=1250"

    Кол-во: 18

    "Позиция 22"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 300 из листа 1,0 L=240"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 300 из листа 1,0 L=600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 300 из листа 1,0 L=625"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 300 из листа 1,0 L=750"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 300 из листа 1,0 L=805"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 300 из листа 1,0 L=980"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 300 из листа 1,0 L=985"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 300 из листа 1,0 L=1090"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 300 из листа 1,0 L=1100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 300 из листа 1,0 L=1250"

    Кол-во: 41

    "Позиция 32"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 300 из листа 1,0 L=1300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 300 из листа 1,0 L=1475"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 300 из листа 1,0 L=150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 300 из листа 1,0 L=350"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 300 из листа 1,0 L=390"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 300 из листа 1,0 L=400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 300 из листа 1,0 L=540"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 350 из листа 1,0 L=180"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 350 из листа 1,0 L=250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 350 из листа 1,0 L=560"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 350 из листа 1,0 L=705"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 350 из листа 1,0 L=750"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 350 из листа 1,0 L=755"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 350 из листа 1,0 L=1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 350 из листа 1,0 L=1020"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 d 350 из листа 1,0 L=1250"

    Кол-во: 25

    "Позиция 48"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 250х200 из листа 1,0 L=2060"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 240х220 (h) из листа 1,0 L=1190"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 280х180 (h) из листа 1,0 L=510"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 280х180 (h) из листа 1,0 L=860"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "воздуховод ГОСТ 19903-2015 280х180 (h) из листа 1,0 L=1250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "отвод 45 гр ГОСТ 19903-2015 из листа 1,0 d 350 (R ср-350)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "отвод 90 гр ГОСТ 19903-2015 из листа 1,0 d 180 (L=500мм) R ср-360"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "отвод 90 гр ГОСТ 19903-2015 из листа 1,0 d 180 (L-100мм, L2-500мм) R ср-360"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "отвод 90 гр ГОСТ 19903-2015 из листа 1,0 d 180 (L-150мм, L2-500мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "отвод 90 гр ГОСТ 19903-2015 из листа 1,0 d 180 (L-175мм, L2-440мм) R ср-360"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "отвод 90 гр ГОСТ 19903-2015 из листа 1,0 d 180 (L-300мм, L2-400мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "отвод 90 гр ГОСТ 19903-2015 из листа 1,0 d 280(R ср-280)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 60"

    "отвод 90 гр ГОСТ 19903-2015 из листа 1,0 d 280 удл. (Rср-560)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "отвод 90 гр ГОСТ 19903-2015 из листа 1,0 d 280 удл. (L-150мм) (Rср-560)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "отвод 90 гр ГОСТ 19903-2015 из листа 1,0 d 280 удл. (L-125мм) (Rср-560)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 63"

    "отвод 90 гр ГОСТ 19903-2015 из листа 1,0 d 280х180 (Rср-270)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "отвод 90 гр ГОСТ 19903-2015 из листа 1,0 d 300 (R ср-300)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 65"

    "отвод 90 гр ГОСТ 19903-2015 из листа 1,0 d 300 (R ср-600)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "отвод 90 гр ГОСТ 19903-2015 из листа 1,0 d 350 (R ср-350)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "отвод 90 гр ГОСТ 19903-2015 из листа 1,0 d 350 (R ср-700)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "отвод 90 гр ГОСТ 19903-2015 из листа 1,0 250х200 (h) R ср-300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "отвод 90 гр ГОСТ 19903-2015 из листа 1,0 d 280 (7 секций) R ср-560"

    Кол-во: 7

    "Позиция 70"

    "отвод 90 гр ГОСТ 19903-2015 из листа 1,0 240х220 R ср-350"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "переход ГОСТ 19903-2015 из листа 1,0 240х220 (h) d 280"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "переход ГОСТ 19903-2015 из листа 1,0 280х180 (h) d 280"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "утка 30гр ГОСТ 19903-2015 из листа 1,0 986х1280 (Rср-350)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "утка 45гр ГОСТ 19903-2015 из листа 1,0 880х825 (Rср-300)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "утка 45гр ГОСТ 19903-2015 из листа 1,0 930х880 (Rср-300)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "утка 45гр ГОСТ 19903-2015 из листа 1,0 980х925 (Rср-300)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "утка 45гр ГОСТ 19903-2015 из листа 1,0 1250х1210 (Rср-300)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "утка 45гр ГОСТ 19903-2015 из листа 1,0 1180х1120 (Rср-300)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "утка 45гр ГОСТ 19903-2015 из листа 1,0 d 350 730х790 (Rср-350)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Болт 8х40 с полной резьбой"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 81"

    "Гайка 8"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 82"

    "Шайба 8"

    Кол-во: 3000

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    1 832 736
    Лоты:
    1
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    594918
    Закупки корпоративных заказчиков
    конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    09.02.2022 13:30(GMT+03:00)
    14 000 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № АП011110
    Выполнение работ по объекту «Магистральный газопровод СРТО-Торжок: 83.0 от 1179-1261 км ДУ 1400» (инв. №000439), «Магистральный газопровод СРТО-Торжок: 34.0 от 1256-1298 км ДУ 1400» (инв. №000400). Капитальный ремонт методом сплошной замены труб на участке км 1115/380-1117/382. Вуктыльское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2022 году
    Выполнение работ по объекту «Магистральный газопровод СРТО-Торжок: 83.0 от 1179-1261 км ДУ...
    578433
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    83 976 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211089987
    Поставка колонок водоразборных (согласно чертежам) и запчастей к ним, пожарных гидрантов и запчастей к ним (с момента заключения договора по 31.03.2023 года) для нужд АО «ОмскВодоканал»
    Поставка колонок водоразборных (согласно чертежам) и запчастей к ним, пожарных гидрантов и...
    594931
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    09.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    1 189 312
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    Газпромнефть Энергосистемы
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32110990884
    Поставка лабораторного оборудования и материалов (п. 329 ПЗ)
    Поставка лабораторного оборудования и материалов (п. 329 ПЗ)
    581252
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    21 226 965
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014508
    Оказание услуг по проживанию в г. Воркута, Республика Коми (КС-4 Воркутинская КЦ-2 Бованенково-Ухта) для нужд ООО "ГСП-Механизация"
    Оказание услуг по проживанию в г. Воркута, Республика Коми (КС-4 Воркутинская КЦ-2...
    594940
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    10.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НЕФТЕХИМРЕМОНТ
    Конкурентный отбор № АП008538
    Поставка гайковерта ударного электрического
    Поставка гайковерта ударного электрического
    562246
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
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