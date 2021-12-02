Поставка метизной продукции для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка метизной продукции для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»

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АОСТНГ Все закупки и тендеры АОСТНГ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Дюбель F10S75 №88625 FISCHER в комплекте с шурупом" Кол-во: 43

"Позиция 2" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 2360

"Позиция 3" "Гайка М16-6Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 32

"Позиция 4" "Болт с шестигранной головкой Болт М12х50 ГОСТ Р ИСО 4014-2013" Кол-во: 33.901

"Позиция 5" "Хомут ТП3-02 для ВГП труб Ду25 серия 4.904-69" Кол-во: 47

"Позиция 6" "Гайка М24-6 ГОСТ ISO 4032-2014" Кол-во: 8

"Позиция 7" "Шайба А.24.20" Кол-во: 8

"Позиция 8" "Гайка М24-6 ГОСТ ISO 4032-2014" Кол-во: 8

"Позиция 9" "Шайба А.24.20" Кол-во: 8

"Позиция 10" "Гайка М24-6 ГОСТ ISO 4032-2014" Кол-во: 8

"Позиция 11" "Шайба А.24.20" Кол-во: 8

"Позиция 12" "Гайка М24-6 ГОСТ ISO 4032-2014" Кол-во: 16

"Позиция 13" "Шайба А.24.20" Кол-во: 16

"Позиция 14" "Гайка М24-6 ГОСТ ISO 4032-2014" Кол-во: 8

"Позиция 15" "Шайба А.24.20" Кол-во: 8

"Позиция 16" "Гайка М24-6 ГОСТ ISO 4032-2014" Кол-во: 8

"Позиция 17" "Шайба А.24.20" Кол-во: 8

"Позиция 18" "Крюк КП ГОСТ 16714-71" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Винт с шестигранной головкой М8х30 ГОСТ Р ИСО 4017-2013" Кол-во: 4.627

"Позиция 20" "Шайба 12.09Г2С.019 ОСТ 26-2042-96" Кол-во: 144

"Позиция 21" "Шпилька АМ27-6gх170.55.14Х17Н2.IV.2 ГОСТ 9066-75" Кол-во: 112

"Позиция 22" "Гайка АМ16-6Н.14Х17Н2.IV.2 ГОСТ 9064-75" Кол-во: 208

"Позиция 23" "Гайка АМ27-6Н.14Х17Н2.IV.2 ГОСТ 9064-75 для фланцевых соединений" Кол-во: 224

"Позиция 24" "Шайба 16.14Х17Н2 ГОСТ 9065-75" Кол-во: 208

"Позиция 25" "Шайба 27.14Х17Н2.IV.2 ГОСТ 9065-75 для фланцевых соединений" Кол-во: 224

"Позиция 26" "Шпилька АМ16-6gх110.32.14Х17Н2.IV.2 ГОСТ 9066-75" Кол-во: 104

"Позиция 27" "Гайка М16.7Н.14Х17Н2 ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 256

"Позиция 28" "Шпилька М16-6gх100.48.14Х17Н2 ГОСТ 22042-76" Кол-во: 128

"Позиция 29" "Винт самонарезающий с полукруглой головкой 4х10.01 из стали, наконечник сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 7.488

"Позиция 30" "Винт с шестигранной головкой М8х30 ГОСТ Р ИСО 4017-2013" Кол-во: 1.761

"Позиция 31" "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*" Кол-во: 0.225

"Позиция 32" "Шайба 8 ГОСТ 11371-78" Кол-во: 0.106

"Позиция 33" "Гайка М8 ГОСТ ISO 4032-2014" Кол-во: 0.528

"Позиция 34" "Винт самонарезающий с полукруглой головкой 4х10.01 из стали, наконечник сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 1.794

"Позиция 35" "Винт самонарезающий с полукруглой головкой 4х10.01 из стали, наконечник сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 6.014

"Позиция 36" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 9821

"Позиция 37" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 13502

"Позиция 38" "Талреп Т-30-01 ТУ 3449-042-27560230-03" Кол-во: 20

"Позиция 39" "Болт М12-40.58.096 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 16

"Позиция 40" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 1080

"Позиция 41" "Шуруп по бетону TI-6,3х25 компании SFSintek" Кол-во: 458

"Позиция 42" "Шуруп TI-6,3х25 компании SFSintek" Кол-во: 461

"Позиция 43" "Саморез СММ 4,2х2,5 по металлу с пресс-шайбой, наконечник-сверло" Кол-во: 44

"Позиция 44" "Шайба 8 ГОСТ 11371-78" Кол-во: 0.055

"Позиция 45" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 25

"Позиция 46" "Болт М6х30 полная резьба DIN 933 ОЦ (аналог ГОСТ 7798-70)" Кол-во: 2600

"Позиция 47" "Болт М12х50 ОЦ ГОСТ 7798-70 в комплекте с гайкой и 2-мя шайбами" Кол-во: 50

"Позиция 48" "Гайка М8.8 ГОСТ ISO 4032-2014" Кол-во: 162

"Позиция 49" "Заклепка 3К 4,8х8 RAL 7047" Кол-во: 1343

"Позиция 50" "Хомут ТП3-04 для ВГП труб Ду40 серия 4.904-69" Кол-во: 9

"Позиция 51" "Шпилька 1-М16-6gх100.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96" Кол-во: 12

"Позиция 52" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 0.794

"Позиция 53" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 482

"Позиция 54" "Болт с шестигранной головкой Болт М12х50 ГОСТ Р ИСО 4014-2013" Кол-во: 3.202

"Позиция 55" "Болт с шестигранной головкой М10х120-5.6 ГОСТ Р ИСО 4014-2013" Кол-во: 5

"Позиция 56" "Винт самонарезающий 4,8х19 с напрессованной шайбой, оцинкованный RAL 7047" Кол-во: 50

"Позиция 57" "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*" Кол-во: 2.318

"Позиция 58" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 5586

"Позиция 59" "Шайба М12 ГОСТ 11371-78" Кол-во: 20

"Позиция 60" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 1.64

"Позиция 61" "Винт самонарезающий 6,3х25 с шайбой и резиновой прокладкой EPDM, окрашен RAL 7004, по каталогу фирмы OMAX" Кол-во: 1152

"Позиция 62" "Дюбель F10S75 №88625 FISCHER в комплекте с шурупом" Кол-во: 52

"Позиция 63" "Дюбель гвозди с усом 6х60 "OMAX"" Кол-во: 48

"Позиция 64" "Заклепка 3К 4,8х8 RAL 7004" Кол-во: 330

"Позиция 65" "Шайба М12 ГОСТ 11371-78" Кол-во: 18

"Позиция 66" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 10873

"Позиция 67" "Дюбель F10S75 №88625 FISCHER в комплекте с шурупом" Кол-во: 58

"Позиция 68" "Шайба 16.09Г2С.019 ОСТ 26-2042-96" Кол-во: 88

"Позиция 69" "Хомут 1Л 25-40-7 Н ГОСТ 28191-89" Кол-во: 2

"Позиция 70" "Хомут ТП3-02 для ВГП труб Ду25 серия 4.904-69" Кол-во: 48

"Позиция 71" "Хомут ТП3-02 для ВГП труб Ду25 серия 4.904-69" Кол-во: 14

"Позиция 72" "Гайка М16-6Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 144

"Позиция 73" "Гайка М27-6Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 336

"Позиция 74" "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*" Кол-во: 3.091

"Позиция 75" "Гайка М16-6Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 88

"Позиция 76" "Болт М16-6gх70.09Г2С.019 ОСТ 26-2037-96" Кол-во: 8

"Позиция 77" "Хомут ТП3-02 для ВГП труб Ду25 серия 4.904-69" Кол-во: 40

"Позиция 78" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 23

"Позиция 79" "Дюбель F10S75 №88625 FISCHER в комплекте с шурупом" Кол-во: 4

"Позиция 80" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 72

"Позиция 81" "Гайка шестигранная нормальная (тип 1) М8-6 ГОСТ ISO 4032-2014" Кол-во: 0.007

"Позиция 82" "Гайка М6 ГОСТ 5915-70 ОЦ" Кол-во: 2600

"Позиция 83" "Шпилька 1-М12-6gх120.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96" Кол-во: 16

"Позиция 84" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 7431

"Позиция 85" "Хомут ТП3-04 для ВГП труб Ду40 серия 4.904-69" Кол-во: 58

"Позиция 86" "Гайка М16-6Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 8

"Позиция 87" "Шпилька 1-М16-6gх120.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96" Кол-во: 64

"Позиция 88" "Болт М12х40 ГОСТ 7805-70 усиленной серии Мах на Мопоblоск" Кол-во: 24

"Позиция 89" "Дюбель F10S75 №88625 FISCHER в комплекте с шурупом" Кол-во: 45

"Позиция 90" "Дюбель F10S75 №88625 FISCHER в комплекте с шурупом" Кол-во: 7

"Позиция 91" "Болт М12х50-5.6 ГОСТ Р ИСО 4014-2013" Кол-во: 134

"Позиция 92" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 0.037

"Позиция 93" "Заклепка 4х24 с полукруглой головкой класса точности В и С ГОСТ 10299-80" Кол-во: 7.245

"Позиция 94" "Винт с шестигранной головкой М8х30 ГОСТ Р ИСО 4017-2013" Кол-во: 0.024

"Позиция 95" "Гайка М16-6Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 4

"Позиция 96" "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*" Кол-во: 12.075

"Позиция 97" "Гайка шестигранная нормальная (тип 1) М8-6 ГОСТ ISO 4032-2014" Кол-во: 0.273

"Позиция 98" "Гайка М12-6Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 32

"Позиция 99" "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*" Кол-во: 0.132

"Позиция 100" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 7368

"Позиция 101" "Шайба 8 ГОСТ 11371-78" Кол-во: 0.001

"Позиция 102" "Заклепка ЗК-12 ТУ 32-2088-85 RAL5015" Кол-во: 36

"Позиция 103" "Хомут ТП3 для ВГП труб Ду15 серия 4.904-69" Кол-во: 26

"Позиция 104" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 294

"Позиция 105" "Болт анкерный FBN 8/50+63 арт.45140 FISCHER" Кол-во: 400

"Позиция 106" "Болт М16-6gх70.09Г2С.019 ОСТ 26-2037-96" Кол-во: 24

"Позиция 107" "Шайба 8 ГОСТ 11371-78" Кол-во: 0.002

"Позиция 108" "Болт анкерный FBN 8/50+63 арт.45140 FISCHER" Кол-во: 32

"Позиция 109" "Зажим для крепления профиля ПП 60/27 по шифру М 8.3/2010" Кол-во: 1130

"Позиция 110" "Гайка М12 ГОСТ ISO 4032-2014" Кол-во: 16.343

"Позиция 111" "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*" Кол-во: 16.164

"Позиция 112" "Гайка М16-6Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 4

"Позиция 113" "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*" Кол-во: 4.476

"Позиция 114" "Шайба 24.09Г2С.019 ОСТ 26-2042-96" Кол-во: 24

"Позиция 115" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 6404

"Позиция 116" "Винт самонарезающий с полукруглой головкой 4х10.01 из стали, наконечник сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 10.33

"Позиция 117" "Винт самонарезающий с полукруглой головкой 4х10.01 из стали, наконечник сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 107.82

"Позиция 118" "Винт самонарезающий с полукруглой головкой 4х10.01 из стали, наконечник сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 13.575

"Позиция 119" "Заклепка 4х24 с полукруглой головкой класса точности В и С ГОСТ 10299-80" Кол-во: 0.419

"Позиция 120" "Винт самонарезающий с полукруглой головкой 4х10.01 из стали, наконечник сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 5.596

"Позиция 121" "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С из алюминия 4x24 ГОСТ 10299-80" Кол-во: 0.193

"Позиция 122" "Шайба А.24.20 ГОСТ 11371-78" Кол-во: 8

"Позиция 123" "Заклепка 4х24 с полукруглой головкой класса точности В и С ГОСТ 10299-80" Кол-во: 0.612

"Позиция 124" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 9630

"Позиция 125" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 1133

"Позиция 126" "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*" Кол-во: 3.928

"Позиция 127" "Винт самонарезающий 6,3х25 с шайбой и резиновой прокладкой EPDM, окрашен RAL 5015, по каталогу фирмы OMAX" Кол-во: 82

"Позиция 128" "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*" Кол-во: 30.912

"Позиция 129" "Шайба 12 ГОСТ 11371-78" Кол-во: 0.002

"Позиция 130" "Гайка М12 DIN 557 квадрат усиленной серии Мах" Кол-во: 480

"Позиция 131" "Гайка М24-6Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 24

"Позиция 132" "Заклепка ЗК12 4,8х12 RAL7047" Кол-во: 40

"Позиция 133" "Шпилька 1-М24-6gх140.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96" Кол-во: 16

"Позиция 134" "Болт М8х25-8.8 ГОСТ Р ИСО 4014-2013" Кол-во: 81

"Позиция 135" "Гайка М8 ГОСТ ISO 4032-2014" Кол-во: 0.004

"Позиция 136" "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*" Кол-во: 3.72

"Позиция 137" "Гайка М10 №00216466" Кол-во: 185

"Позиция 138" "Шайба 12 ГОСТ 11371-78" Кол-во: 0.134

"Позиция 139" "Гайка М8 ГОСТ ISO 4032-2014" Кол-во: 3.116

"Позиция 140" "Шайба 8 ГОСТ 11371-78" Кол-во: 0.019

"Позиция 141" "Винт с шестигранной головкой М12х50 ГОСТ Р ИСО 4017-2013" Кол-во: 62.66

"Позиция 142" "Винт с шестигранной головкой М12х50 ГОСТ Р ИСО 4017-2013" Кол-во: 2.225

"Позиция 143" "Шайба 12 ГОСТ 11371-78" Кол-во: 92

"Позиция 144" "Дюбель F10S75 №88625 FISCHER в комплекте с шурупом" Кол-во: 10

"Позиция 145" "Болт с шестигранной головкой Болт М12х50 ГОСТ Р ИСО 4014-2013" Кол-во: 18.35

"Позиция 146" "Гайка М8 ГОСТ ISO 4032-2014" Кол-во: 0.807

"Позиция 147" "Гайка М12 ГОСТ ISO 4032-2014" Кол-во: 0.961

"Позиция 148" "Гайка М16-6Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 24

"Позиция 149" "Дюбель F10S75 №88625 FISCHER в комплекте с шурупом" Кол-во: 2

"Позиция 150" "Траверса универсальная С234 Серия 1.031.9-3.07 вып.1, в комплекте со всеми составными элементами и крепежом, с учетом ТТ на л.29, 56, 59" Кол-во: 83

"Позиция 151" "Шпилька 1-М16-6gх90.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96" Кол-во: 36

"Позиция 152" "Винт с шестигранной головкой М8х30 ГОСТ Р ИСО 4017-2013" Кол-во: 0.032

"Позиция 153" "Шайба А.24.20 ГОСТ 11371-78" Кол-во: 8

"Позиция 154" "Заклепка 4х24 с полукруглой головкой класса точности В и С ГОСТ 10299-80" Кол-во: 1.448

"Позиция 155" "Гайка М12-6Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 40

"Позиция 156" "Шайба 12 ГОСТ 11371-78" Кол-во: 2.034

"Позиция 157" "Гайка М12-6Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 144

"Позиция 158" "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*" Кол-во: 0.708

"Позиция 159" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 142

"Позиция 160" "Винт с шестигранной головкой М8х30 ГОСТ Р ИСО 4017-2013" Кол-во: 0.318

"Позиция 161" "Болт анкерный FBN 8/50+63 арт.45140 FISCHER" Кол-во: 496

"Позиция 162" "Шайба 8 ГОСТ 11371-78" Кол-во: 0.238

"Позиция 163" "Болт М12х50-5.6 ГОСТ Р ИСО 4014-2013" Кол-во: 40

"Позиция 164" "Саморез 4,2х38 с прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное" Кол-во: 220

"Позиция 165" "Шпилька 1-М27-6gх180.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96" Кол-во: 168

"Позиция 166" "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*" Кол-во: 2.351

"Позиция 167" "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*" Кол-во: 0.132

"Позиция 168" "Болт с шестигранной головкой Болт М12х50 ГОСТ Р ИСО 4014-2013" Кол-во: 0.026

"Позиция 169" "Дюбель F10S75 №88625 FISCHER в комплекте с шурупом" Кол-во: 84

"Позиция 170" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 27893

"Позиция 171" "Дюбель F10S75 №88625 FISCHER в комплекте с шурупом" Кол-во: 29

"Позиция 172" "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*" Кол-во: 0.387

"Позиция 173" "Шпилька 1-М24-6gх140.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96" Кол-во: 48

"Позиция 174" "Шайба 6 ОЦ ГОСТ 11371-78" Кол-во: 5200

"Позиция 175" "Дюбель F10S75 №88625 FISCHER в комплекте с шурупом" Кол-во: 45

"Позиция 176" "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*" Кол-во: 0.193

"Позиция 177" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 46

"Позиция 178" "Хомут ТП3-01 для ВГП труб Ду20 серия 4.904-69" Кол-во: 7

"Позиция 179" "Хомут для водогазопроводных труб Ду15мм ТП3 4.904-69" Кол-во: 6

"Позиция 180" "Шайба 12 ГОСТ 11371-78" Кол-во: 0.192

"Позиция 181" "Хомут ТП3-01 для ВГП труб Ду20 серия 4.904-69" Кол-во: 30

"Позиция 182" "Винт самонарезающий с полукруглой головкой 4х10.01 из стали, наконечник сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 27.933

"Позиция 183" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 5511

"Позиция 184" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 137

"Позиция 185" "Гайка М16-6Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 128

"Позиция 186" "Гайка М12 ГОСТ ISO 4032-2014" Кол-во: 10.17

"Позиция 187" "Гайка М12 DIN 557 квадрат усиленной серии Мах на Мопоblоск" Кол-во: 24

"Позиция 188" "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*" Кол-во: 4.444

"Позиция 189" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 522

"Позиция 190" "Гайка М12-8 ГОСТ ISO 4032-2014" Кол-во: 20

"Позиция 191" "Болт М12 класса прочности 5.6 по ГОСТ Р ИСО 4014-2013" Кол-во: 20

"Позиция 192" "Хомут ТП3-04 для ВГП труб Ду40 серия 4.904-69" Кол-во: 8

"Позиция 193" "Винт самонарезающий 4х10.01 с полукруглой головкой ГОСТ 10621-80 наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 3.354

"Позиция 194" "Шайба 8 ОЦ ГОСТ 11371-78" Кол-во: 13200

"Позиция 195" "Болт М12х40 ГОСТ 7805-70 усиленной серии Мах" Кол-во: 480

"Позиция 196" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 1750

"Позиция 197" "Хомут ТП3-04 для ВГП труб Ду40 серия 4.904-69" Кол-во: 55

"Позиция 198" "Винт с шестигранной головкой М8х30 ГОСТ Р ИСО 4017-2013" Кол-во: 3.969

"Позиция 199" "Винт самонарезающий с полукруглой головкой 4х10.01 из стали, наконечник сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 0.157

"Позиция 200" "Винт с шестигранной головкой М8х30 ГОСТ Р ИСО 4017-2013" Кол-во: 10.385

"Позиция 201" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 23679

"Позиция 202" "Болт с шестигранной головкой М18х110-5.6 ГОСТ Р ИСО 4014-2013" Кол-во: 8

"Позиция 203" "Шайба 8 ГОСТ 11371-78" Кол-во: 0.161

"Позиция 204" "Хомут ТП3-03 для ВГП труб Ду32 серия 4.904-69" Кол-во: 84

"Позиция 205" "Винт с шестигранной головкой М8х30 ГОСТ Р ИСО 4017-2013" Кол-во: 0.911

"Позиция 206" "Дюбель-бабочка 10х50 для пустотелых конструкций" Кол-во: 20

"Позиция 207" "Канат 4,5-Г-1-С-Л-Р-1770(180) ГОСТ 2688-80" Кол-во: 110

"Позиция 208" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 56

"Позиция 209" "Винт с шестигранной головкой М12х50 ГОСТ Р ИСО 4017-2013" Кол-во: 2.815

"Позиция 210" "Болт М12 класса прочности 5.6 по ГОСТ Р ИСО 4014-2013" Кол-во: 18

"Позиция 211" "Винт самонарезающий с полукруглой головкой 4х10.01 из стали ГОСТ 10621-80" Кол-во: 6.061

"Позиция 212" "Болт анкерный FBN 8/50+63 арт.45140 FISCHER" Кол-во: 288

"Позиция 213" "Хомут ТП3-01 для ВГП труб Ду20 серия 4.904-69" Кол-во: 78

"Позиция 214" "Гайка М24-6Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96" Кол-во: 96

"Позиция 215" "Гайка М8 ГОСТ 5915-70 ОЦ" Кол-во: 6600

"Позиция 216" "Дюбель универсальный Termoz CNplus 8х190 "Fischer"" Кол-во: 4000

"Позиция 217" "Болт М12 класса прочности 5.6 по ГОСТ Р ИСО 4014-2013" Кол-во: 18

"Позиция 218" "Болт М16-6gх70.09Г2С.019 ОСТ 26-2037-96" Кол-во: 4

"Позиция 219" "Хомут ТП3-03 для ВГП труб Ду32 серия 4.904-69" Кол-во: 26

"Позиция 220" "Хомут ТП3-03 для ВГП труб Ду32 серия 4.904-69" Кол-во: 24

"Позиция 221" "Шайба 8 ГОСТ 11371-78" Кол-во: 0.002

"Позиция 222" "Хомут ТП3-01 для ВГП труб Ду20 серия 4.904-69" Кол-во: 230

"Позиция 223" "Дюбель F10S75 №88625 FISCHER в комплекте с шурупом" Кол-во: 76

"Позиция 224" "Хомут ТП3-03 для ВГП труб Ду32 серия 4.904-69" Кол-во: 78

"Позиция 225" "Шайба 12.09Г2С.019 ОСТ 26-2042-96" Кол-во: 40

"Позиция 226" "Гайка шестигранная нормальная (тип 1) М12-6 ГОСТ ISO 4032-2014" Кол-во: 0.668

"Позиция 227" "Хомут ТП3-03 для ВГП труб Ду32 серия 4.904-69" Кол-во: 8

"Позиция 228" "Хомут ТП3-04 для ВГП труб Ду40 серия 4.904-69" Кол-во: 57

"Позиция 229" "Шпилька 1-М24-6gх140.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96" Кол-во: 12

"Позиция 230" "Зажим для каната 5 мм DIN 741" Кол-во: 1064

"Позиция 231" "Шайба М12 ГОСТ 11371-78" Кол-во: 18

"Позиция 232" "Шайба 8 ГОСТ 11371-78" Кол-во: 0.623

"Позиция 233" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 2396

"Позиция 234" "Болт анкерный FBN 8/50+63 арт.45140 FISCHER" Кол-во: 144

"Позиция 235" "Винт самонарезающий с полукруглой головкой 4х10.01 из стали, наконечник сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 2.803

"Позиция 236" "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*" Кол-во: 4.927

"Позиция 237" "Болт М16-6gх70.09Г2С.019 ОСТ 26-2037-96" Кол-во: 4

"Позиция 238" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 777

"Позиция 239" "Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70" Кол-во: 0.359

"Позиция 240" "Хомут ТП3-04 для ВГП труб Ду40 серия 4.904-69" Кол-во: 15

"Позиция 241" "Шпилька 1-М12-6gx70.09Г2C.019 ОСТ 26-2040-96" Кол-во: 20

"Позиция 242" "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*" Кол-во: 36.515

"Позиция 243" "Винт с шестигранной головкой М8х30 ГОСТ Р ИСО 4017-2013" Кол-во: 2.689

"Позиция 244" "Болт М12х65-5.6 ГОСТ Р ИСО 4014-2013" Кол-во: 46

"Позиция 245" "Винт с шестигранной головкой М8х30 ГОСТ Р ИСО 4017-2013" Кол-во: 0.012

"Позиция 246" "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*" Кол-во: 1.738

"Позиция 247" "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80" Кол-во: 72

"Позиция 248" "Гайка М8-6 ГОСТ ISO 4032-2014" Кол-во: 0.001

"Позиция 249" "Хомут ТП3-04 для ВГП труб Ду40 серия 4.904-69" Кол-во: 19

"Позиция 250" "Гайка М8 ГОСТ ISO 4032-2014" Кол-во: 1.191

"Позиция 251" "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*" Кол-во: 6.215

"Позиция 252" "Хомут ТП3-01 для ВГП труб Ду20 серия 4.904-69" Кол-во: 188

"Позиция 253" "Шпилька 1-М12-6gх120.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96" Кол-во: 72

"Позиция 254" "Гайка М12-6 ГОСТ ISO 4032-2014" Кол-во: 0.007

"Позиция 255" "Шпилька 1-М16-6gх120.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96" Кол-во: 16

"Позиция 256" "Заклепка 4х24 с полукруглой головкой класса точности В и С ГОСТ 10299-80" Кол-во: 2.286

"Позиция 257" "Шайба 6 ОЦ ГОСТ 11371-78" Кол-во: 7600

"Позиция 258" "Гайка ГОСТ ISO 4032-М42-6" Кол-во: 16

"Позиция 259" "Дюбель F10S75 №88625 FISCHER в комплекте с шурупом" Кол-во: 50

"Позиция 260" "Винт самонарезающий 6,3х25 с шайбой и резиновой прокладкой EPDM, окрашен RAL 7004, по каталогу фирмы OMAX" Кол-во: 763

"Позиция 261" "Болт М8х40 полная резьба DIN 933 ОЦ (аналог ГОСТ 7798-70)" Кол-во: 6600

"Позиция 262" "Хомут 45-ВСт3сп-Ц9.хр" Кол-во: 436

"Позиция 263" "Хомут 22-ВСт3сп" Кол-во: 4

"Позиция 264" "Комплект крепления антенн к мачте 35-55 мм, 2 Д-образных хомута, болты, шайбы" Кол-во: 3

"Позиция 265" "Дюбеля тарельчатые, 200 мм" Кол-во: 1542

"Позиция 266" "Замок навесной "Булат" ВС1-П80 ПЛ" Кол-во: 11

"Позиция 267" "Зажим для каната 5мм" Кол-во: 1660

"Позиция 268" "Хомут 3-35" Кол-во: 8

"Позиция 269" "Хомут 3-65" Кол-во: 20

"Позиция 270" "Шайба гровер" Кол-во: 30

"Позиция 271" "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду50" Кол-во: 8

"Позиция 272" "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду80" Кол-во: 17

"Позиция 273" "Болт М16-6gх100.20.019" Кол-во: 8

"Позиция 274" "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду50" Кол-во: 43

"Позиция 275" "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду80" Кол-во: 42

"Позиция 276" "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду100" Кол-во: 60

"Позиция 277" "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду50" Кол-во: 70

"Позиция 278" "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду80" Кол-во: 130

"Позиция 279" "Хомут крепления к столбовым опорам, для опор O=150-400 мм" Кол-во: 4

"Позиция 280" "Хомут 1Л 100-120-6 Н" Кол-во: 1

"Позиция 281" "Хомут 1Л 32-50-6 Н" Кол-во: 2

"Позиция 282" "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду100" Кол-во: 30

"Позиция 283" "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду50" Кол-во: 90

"Позиция 284" "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду80" Кол-во: 50

"Позиция 285" "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду100" Кол-во: 30

"Позиция 286" "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду150" Кол-во: 10

"Позиция 287" "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду50" Кол-во: 64

"Позиция 288" "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду80" Кол-во: 86

"Позиция 289" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 15мм" Кол-во: 84

"Позиция 290" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 20мм" Кол-во: 105

"Позиция 291" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 25мм" Кол-во: 24

"Позиция 292" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 32мм" Кол-во: 18

"Позиция 293" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 40мм" Кол-во: 5

"Позиция 294" "Хомут 1Л 32-50-6" Кол-во: 9

"Позиция 295" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 20мм" Кол-во: 28

"Позиция 296" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 32мм" Кол-во: 24

"Позиция 297" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 20мм" Кол-во: 150

"Позиция 298" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 25мм" Кол-во: 50

"Позиция 299" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 32мм" Кол-во: 45

"Позиция 300" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 40мм" Кол-во: 25

"Позиция 301" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 25мм" Кол-во: 20

"Позиция 302" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 40мм" Кол-во: 5

"Позиция 303" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 15мм" Кол-во: 40

"Позиция 304" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 20мм" Кол-во: 24

"Позиция 305" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 25мм" Кол-во: 12

"Позиция 306" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 32мм" Кол-во: 26

"Позиция 307" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 40мм" Кол-во: 6

"Позиция 308" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 20мм" Кол-во: 46

"Позиция 309" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 25мм" Кол-во: 6

"Позиция 310" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 32мм" Кол-во: 16

"Позиция 311" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 32мм" Кол-во: 8

"Позиция 312" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 20мм" Кол-во: 22

"Позиция 313" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 25мм" Кол-во: 12

"Позиция 314" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 32мм" Кол-во: 14

"Позиция 315" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 40мм" Кол-во: 12

"Позиция 316" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 15мм" Кол-во: 45

"Позиция 317" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 20мм" Кол-во: 33

"Позиция 318" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 25мм" Кол-во: 16

"Позиция 319" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 32мм" Кол-во: 42

"Позиция 320" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 40мм" Кол-во: 14

"Позиция 321" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 20мм" Кол-во: 400

"Позиция 322" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 25мм" Кол-во: 47

"Позиция 323" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 32мм" Кол-во: 18

"Позиция 324" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 40мм" Кол-во: 29

"Позиция 325" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 20мм" Кол-во: 400

"Позиция 326" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 25мм" Кол-во: 47

"Позиция 327" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 32мм" Кол-во: 18

"Позиция 328" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 40мм" Кол-во: 29

"Позиция 329" "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду50" Кол-во: 10

"Позиция 330" "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду80" Кол-во: 20

"Позиция 331" "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду80" Кол-во: 8

"Позиция 332" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 15мм" Кол-во: 55

"Позиция 333" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 20мм" Кол-во: 15

"Позиция 334" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 32мм" Кол-во: 15

"Позиция 335" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 20мм" Кол-во: 220

"Позиция 336" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 25мм" Кол-во: 95

"Позиция 337" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 32мм" Кол-во: 63

"Позиция 338" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 15мм" Кол-во: 8

"Позиция 339" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 20мм" Кол-во: 60

"Позиция 340" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 25мм" Кол-во: 52

"Позиция 341" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 32мм" Кол-во: 92

"Позиция 342" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 40мм" Кол-во: 26

"Позиция 343" "Хомут для водогазопроводных труб Ду 20мм" Кол-во: 22

"Позиция 344" "Траверса универсальная С234 Серия 1.031.9-3.10 вып.3, с учетом ТТ на л.26,27" Кол-во: 10

"Позиция 345" "Заклепка Bulb-Tite RV6604-6-3W-5,2x17,5 компании SFSintek" Кол-во: 464

"Позиция 346" "Дюбель-гвоздь" Кол-во: 4.34

"Позиция 347" "Тарельчатый полимерный шуруп d=28 мм" Кол-во: 300

"Позиция 348" "Дюбель-гвоздь" Кол-во: 4.34

"Позиция 349" "Тарельчатый полимерный шуруп d=28 мм" Кол-во: 300

"Позиция 350" "Траверса универсальная С234 Серия 1.031.9-3.07 вып.1, в комплекте со всеми составными элементами и крепежом" Кол-во: 7

"Позиция 351" "Гайка ГОСТ ISO 4032-М24-6" Кол-во: 18

"Позиция 352" "Шайба М24 ГОСТ 11371-78" Кол-во: 18

"Позиция 353" "Траверса универсальная для крепления оборудования С234 по серии 1.031.9-3.10, вып.3 в комплекте с элементами крепления и метизами" Кол-во: 4

"Позиция 354" "Дюбели распорные IZ 8х20" Кол-во: 1833

"Позиция 355" "Болт ГОСТ Р ИСО 4014-М6х30-5.6" Кол-во: 8

"Позиция 356" "Гайка ГОСТ ISO 4032-М6-6" Кол-во: 16

"Позиция 357" "Шайба А.6.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78" Кол-во: 16

"Позиция 358" "Болт М12 длиной 50мм ГОСТ Р ИСО 4014-2013 класс прочности 5.6 в комплекте с гайками по ГОСТ ISO 4032-2014 класса прочности 6 и шайбами по ГОСТ 11371-78" Кол-во: 8

"Позиция 359" "Замок навесной ВС2-10" Кол-во: 1

"Позиция 360" "Саморез 4,2х25 с пресс-шайбой, наконечник-сверло" Кол-во: 6500

"Позиция 361" "Саморез по дереву 100мм" Кол-во: 6250

"Позиция 362" "Саморез по металлу с пресс-шайбой оцинкованный 3,6х16 мм" Кол-во: 1700

"Позиция 363" "Саморез ПШ острый 4,2х19" Кол-во: 250

"Позиция 364" "Шуруп потай универсальный оцинкованный 3,5х45 RAL 9003" Кол-во: 100

"Позиция 365" "Шуруп потай универсальный желтый оцинкованный 3,5х45" Кол-во: 150

"Позиция 366" "Замок врезной с ручкой" Кол-во: 18

"Позиция 367" "Гайка М24 ГОСТ 5915-70" Кол-во: 128

"Позиция 368" "Шайба 24.01 ГОСТ 11371-78" Кол-во: 64

"Позиция 369" "Шуруп самосверлящий SFSintec SDT 14-A19-5,5x186 HILTI RAL 7047" Кол-во: 170

"Позиция 370" "Шуруп самосверлящий SFSintec SDT 14-A19-5,5x186 HILTI RAL 5015" Кол-во: 130

"Позиция 371" "Шуруп самосверлящий SFSintec SDT 14-A19-5,5x186 HILTI RAL 7047" Кол-во: 130

"Позиция 372" "Шуруп самосверлящий SFSintec SDT 14-A19-5,5x186 HILTI RAL 5015" Кол-во: 240

"Позиция 373" "Шуруп самосверлящий SFSintec SDT 14-A19-5,5x186 HILTI RAL 7047" Кол-во: 120

"Позиция 374" "Шуруп самосверлящий SFSintec SDT 14-A19-5,5x186 HILTI RAL 5015" Кол-во: 168

"Позиция 375" "Шуруп самосверлящий SFSintec SDT 14-A19-5,5x186 HILTI RAL 7047" Кол-во: 88

"Позиция 376" "Шуруп самосверлящий SFSintec SDT 14-A19-5,5x186 HILTI RAL 5015" Кол-во: 150

"Позиция 377" "Шуруп самосверлящий SFSintec SDT 14-A19-5,5x186 HILTI RAL 7047" Кол-во: 80

"Позиция 378" "Шуруп самосверлящий SFSintec SDT 14-A19-5,5x186 HILTI RAL 5015" Кол-во: 72

"Позиция 379" "Шуруп самосверлящий SFSintec SDT 14-A19-5,5x186 HILTI RAL 7047" Кол-во: 64