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    Главная / Торги / Поставка метизной продукции для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»

    Поставка метизной продукции для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009809Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизной продукции для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП009809

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка метизной продукции для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 09:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол.pdf

    Форма_КП_метизы.xlsx

    Документация_открытого_запроса_цен.docx

    Проект Договор поставки без ОБС.zip

    Проект Договор поставки с ОБС.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 2679

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    k.popova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Ксения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка метизной продукции для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.12.2021 10:00 GMT +307.12.2021 10:0007.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП009809Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизной продукции для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 12:0017.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009809Подведение итогов не позднее Поставка метизной продукции для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 12:0017.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП009809Подведение итогов не позднее Поставка метизной продукции для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка метизной продукции для Ковыктинского ГКМ для нужд АО «СТНГ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    25.94

    Изделия крепежные и винты крепежные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1136159/name/61e7f51763e978.40128051

    19.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дюбель F10S75 №88625 FISCHER в комплекте с шурупом"

    Кол-во: 43

    "Позиция 2"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 2360

    "Позиция 3"

    "Гайка М16-6Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 32

    "Позиция 4"

    "Болт с шестигранной головкой Болт М12х50 ГОСТ Р ИСО 4014-2013"

    Кол-во: 33.901

    "Позиция 5"

    "Хомут ТП3-02 для ВГП труб Ду25 серия 4.904-69"

    Кол-во: 47

    "Позиция 6"

    "Гайка М24-6 ГОСТ ISO 4032-2014"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Шайба А.24.20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Гайка М24-6 ГОСТ ISO 4032-2014"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Шайба А.24.20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Гайка М24-6 ГОСТ ISO 4032-2014"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Шайба А.24.20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Гайка М24-6 ГОСТ ISO 4032-2014"

    Кол-во: 16

    "Позиция 13"

    "Шайба А.24.20"

    Кол-во: 16

    "Позиция 14"

    "Гайка М24-6 ГОСТ ISO 4032-2014"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Шайба А.24.20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 16"

    "Гайка М24-6 ГОСТ ISO 4032-2014"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Шайба А.24.20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "Крюк КП ГОСТ 16714-71"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Винт с шестигранной головкой М8х30 ГОСТ Р ИСО 4017-2013"

    Кол-во: 4.627

    "Позиция 20"

    "Шайба 12.09Г2С.019 ОСТ 26-2042-96"

    Кол-во: 144

    "Позиция 21"

    "Шпилька АМ27-6gх170.55.14Х17Н2.IV.2 ГОСТ 9066-75"

    Кол-во: 112

    "Позиция 22"

    "Гайка АМ16-6Н.14Х17Н2.IV.2 ГОСТ 9064-75"

    Кол-во: 208

    "Позиция 23"

    "Гайка АМ27-6Н.14Х17Н2.IV.2 ГОСТ 9064-75 для фланцевых соединений"

    Кол-во: 224

    "Позиция 24"

    "Шайба 16.14Х17Н2 ГОСТ 9065-75"

    Кол-во: 208

    "Позиция 25"

    "Шайба 27.14Х17Н2.IV.2 ГОСТ 9065-75 для фланцевых соединений"

    Кол-во: 224

    "Позиция 26"

    "Шпилька АМ16-6gх110.32.14Х17Н2.IV.2 ГОСТ 9066-75"

    Кол-во: 104

    "Позиция 27"

    "Гайка М16.7Н.14Х17Н2 ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 256

    "Позиция 28"

    "Шпилька М16-6gх100.48.14Х17Н2 ГОСТ 22042-76"

    Кол-во: 128

    "Позиция 29"

    "Винт самонарезающий с полукруглой головкой 4х10.01 из стали, наконечник сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 7.488

    "Позиция 30"

    "Винт с шестигранной головкой М8х30 ГОСТ Р ИСО 4017-2013"

    Кол-во: 1.761

    "Позиция 31"

    "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*"

    Кол-во: 0.225

    "Позиция 32"

    "Шайба 8 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 0.106

    "Позиция 33"

    "Гайка М8 ГОСТ ISO 4032-2014"

    Кол-во: 0.528

    "Позиция 34"

    "Винт самонарезающий с полукруглой головкой 4х10.01 из стали, наконечник сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 1.794

    "Позиция 35"

    "Винт самонарезающий с полукруглой головкой 4х10.01 из стали, наконечник сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 6.014

    "Позиция 36"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 9821

    "Позиция 37"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 13502

    "Позиция 38"

    "Талреп Т-30-01 ТУ 3449-042-27560230-03"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Болт М12-40.58.096 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 16

    "Позиция 40"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 1080

    "Позиция 41"

    "Шуруп по бетону TI-6,3х25 компании SFSintek"

    Кол-во: 458

    "Позиция 42"

    "Шуруп TI-6,3х25 компании SFSintek"

    Кол-во: 461

    "Позиция 43"

    "Саморез СММ 4,2х2,5 по металлу с пресс-шайбой, наконечник-сверло"

    Кол-во: 44

    "Позиция 44"

    "Шайба 8 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 0.055

    "Позиция 45"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 25

    "Позиция 46"

    "Болт М6х30 полная резьба DIN 933 ОЦ (аналог ГОСТ 7798-70)"

    Кол-во: 2600

    "Позиция 47"

    "Болт М12х50 ОЦ ГОСТ 7798-70 в комплекте с гайкой и 2-мя шайбами"

    Кол-во: 50

    "Позиция 48"

    "Гайка М8.8 ГОСТ ISO 4032-2014"

    Кол-во: 162

    "Позиция 49"

    "Заклепка 3К 4,8х8 RAL 7047"

    Кол-во: 1343

    "Позиция 50"

    "Хомут ТП3-04 для ВГП труб Ду40 серия 4.904-69"

    Кол-во: 9

    "Позиция 51"

    "Шпилька 1-М16-6gх100.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 12

    "Позиция 52"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 0.794

    "Позиция 53"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 482

    "Позиция 54"

    "Болт с шестигранной головкой Болт М12х50 ГОСТ Р ИСО 4014-2013"

    Кол-во: 3.202

    "Позиция 55"

    "Болт с шестигранной головкой М10х120-5.6 ГОСТ Р ИСО 4014-2013"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Винт самонарезающий 4,8х19 с напрессованной шайбой, оцинкованный RAL 7047"

    Кол-во: 50

    "Позиция 57"

    "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*"

    Кол-во: 2.318

    "Позиция 58"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 5586

    "Позиция 59"

    "Шайба М12 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 20

    "Позиция 60"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 1.64

    "Позиция 61"

    "Винт самонарезающий 6,3х25 с шайбой и резиновой прокладкой EPDM, окрашен RAL 7004, по каталогу фирмы OMAX"

    Кол-во: 1152

    "Позиция 62"

    "Дюбель F10S75 №88625 FISCHER в комплекте с шурупом"

    Кол-во: 52

    "Позиция 63"

    "Дюбель гвозди с усом 6х60 "OMAX""

    Кол-во: 48

    "Позиция 64"

    "Заклепка 3К 4,8х8 RAL 7004"

    Кол-во: 330

    "Позиция 65"

    "Шайба М12 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 18

    "Позиция 66"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 10873

    "Позиция 67"

    "Дюбель F10S75 №88625 FISCHER в комплекте с шурупом"

    Кол-во: 58

    "Позиция 68"

    "Шайба 16.09Г2С.019 ОСТ 26-2042-96"

    Кол-во: 88

    "Позиция 69"

    "Хомут 1Л 25-40-7 Н ГОСТ 28191-89"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Хомут ТП3-02 для ВГП труб Ду25 серия 4.904-69"

    Кол-во: 48

    "Позиция 71"

    "Хомут ТП3-02 для ВГП труб Ду25 серия 4.904-69"

    Кол-во: 14

    "Позиция 72"

    "Гайка М16-6Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 144

    "Позиция 73"

    "Гайка М27-6Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 336

    "Позиция 74"

    "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*"

    Кол-во: 3.091

    "Позиция 75"

    "Гайка М16-6Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 88

    "Позиция 76"

    "Болт М16-6gх70.09Г2С.019 ОСТ 26-2037-96"

    Кол-во: 8

    "Позиция 77"

    "Хомут ТП3-02 для ВГП труб Ду25 серия 4.904-69"

    Кол-во: 40

    "Позиция 78"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 23

    "Позиция 79"

    "Дюбель F10S75 №88625 FISCHER в комплекте с шурупом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 80"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 72

    "Позиция 81"

    "Гайка шестигранная нормальная (тип 1) М8-6 ГОСТ ISO 4032-2014"

    Кол-во: 0.007

    "Позиция 82"

    "Гайка М6 ГОСТ 5915-70 ОЦ"

    Кол-во: 2600

    "Позиция 83"

    "Шпилька 1-М12-6gх120.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 16

    "Позиция 84"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 7431

    "Позиция 85"

    "Хомут ТП3-04 для ВГП труб Ду40 серия 4.904-69"

    Кол-во: 58

    "Позиция 86"

    "Гайка М16-6Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 8

    "Позиция 87"

    "Шпилька 1-М16-6gх120.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 64

    "Позиция 88"

    "Болт М12х40 ГОСТ 7805-70 усиленной серии Мах на Мопоblоск"

    Кол-во: 24

    "Позиция 89"

    "Дюбель F10S75 №88625 FISCHER в комплекте с шурупом"

    Кол-во: 45

    "Позиция 90"

    "Дюбель F10S75 №88625 FISCHER в комплекте с шурупом"

    Кол-во: 7

    "Позиция 91"

    "Болт М12х50-5.6 ГОСТ Р ИСО 4014-2013"

    Кол-во: 134

    "Позиция 92"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 0.037

    "Позиция 93"

    "Заклепка 4х24 с полукруглой головкой класса точности В и С ГОСТ 10299-80"

    Кол-во: 7.245

    "Позиция 94"

    "Винт с шестигранной головкой М8х30 ГОСТ Р ИСО 4017-2013"

    Кол-во: 0.024

    "Позиция 95"

    "Гайка М16-6Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*"

    Кол-во: 12.075

    "Позиция 97"

    "Гайка шестигранная нормальная (тип 1) М8-6 ГОСТ ISO 4032-2014"

    Кол-во: 0.273

    "Позиция 98"

    "Гайка М12-6Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 32

    "Позиция 99"

    "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*"

    Кол-во: 0.132

    "Позиция 100"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 7368

    "Позиция 101"

    "Шайба 8 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 102"

    "Заклепка ЗК-12 ТУ 32-2088-85 RAL5015"

    Кол-во: 36

    "Позиция 103"

    "Хомут ТП3 для ВГП труб Ду15 серия 4.904-69"

    Кол-во: 26

    "Позиция 104"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 294

    "Позиция 105"

    "Болт анкерный FBN 8/50+63 арт.45140 FISCHER"

    Кол-во: 400

    "Позиция 106"

    "Болт М16-6gх70.09Г2С.019 ОСТ 26-2037-96"

    Кол-во: 24

    "Позиция 107"

    "Шайба 8 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 108"

    "Болт анкерный FBN 8/50+63 арт.45140 FISCHER"

    Кол-во: 32

    "Позиция 109"

    "Зажим для крепления профиля ПП 60/27 по шифру М 8.3/2010"

    Кол-во: 1130

    "Позиция 110"

    "Гайка М12 ГОСТ ISO 4032-2014"

    Кол-во: 16.343

    "Позиция 111"

    "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*"

    Кол-во: 16.164

    "Позиция 112"

    "Гайка М16-6Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 4

    "Позиция 113"

    "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*"

    Кол-во: 4.476

    "Позиция 114"

    "Шайба 24.09Г2С.019 ОСТ 26-2042-96"

    Кол-во: 24

    "Позиция 115"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 6404

    "Позиция 116"

    "Винт самонарезающий с полукруглой головкой 4х10.01 из стали, наконечник сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 10.33

    "Позиция 117"

    "Винт самонарезающий с полукруглой головкой 4х10.01 из стали, наконечник сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 107.82

    "Позиция 118"

    "Винт самонарезающий с полукруглой головкой 4х10.01 из стали, наконечник сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 13.575

    "Позиция 119"

    "Заклепка 4х24 с полукруглой головкой класса точности В и С ГОСТ 10299-80"

    Кол-во: 0.419

    "Позиция 120"

    "Винт самонарезающий с полукруглой головкой 4х10.01 из стали, наконечник сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 5.596

    "Позиция 121"

    "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С из алюминия 4x24 ГОСТ 10299-80"

    Кол-во: 0.193

    "Позиция 122"

    "Шайба А.24.20 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 8

    "Позиция 123"

    "Заклепка 4х24 с полукруглой головкой класса точности В и С ГОСТ 10299-80"

    Кол-во: 0.612

    "Позиция 124"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 9630

    "Позиция 125"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 1133

    "Позиция 126"

    "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*"

    Кол-во: 3.928

    "Позиция 127"

    "Винт самонарезающий 6,3х25 с шайбой и резиновой прокладкой EPDM, окрашен RAL 5015, по каталогу фирмы OMAX"

    Кол-во: 82

    "Позиция 128"

    "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*"

    Кол-во: 30.912

    "Позиция 129"

    "Шайба 12 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 130"

    "Гайка М12 DIN 557 квадрат усиленной серии Мах"

    Кол-во: 480

    "Позиция 131"

    "Гайка М24-6Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 24

    "Позиция 132"

    "Заклепка ЗК12 4,8х12 RAL7047"

    Кол-во: 40

    "Позиция 133"

    "Шпилька 1-М24-6gх140.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 16

    "Позиция 134"

    "Болт М8х25-8.8 ГОСТ Р ИСО 4014-2013"

    Кол-во: 81

    "Позиция 135"

    "Гайка М8 ГОСТ ISO 4032-2014"

    Кол-во: 0.004

    "Позиция 136"

    "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*"

    Кол-во: 3.72

    "Позиция 137"

    "Гайка М10 №00216466"

    Кол-во: 185

    "Позиция 138"

    "Шайба 12 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 0.134

    "Позиция 139"

    "Гайка М8 ГОСТ ISO 4032-2014"

    Кол-во: 3.116

    "Позиция 140"

    "Шайба 8 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 0.019

    "Позиция 141"

    "Винт с шестигранной головкой М12х50 ГОСТ Р ИСО 4017-2013"

    Кол-во: 62.66

    "Позиция 142"

    "Винт с шестигранной головкой М12х50 ГОСТ Р ИСО 4017-2013"

    Кол-во: 2.225

    "Позиция 143"

    "Шайба 12 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 92

    "Позиция 144"

    "Дюбель F10S75 №88625 FISCHER в комплекте с шурупом"

    Кол-во: 10

    "Позиция 145"

    "Болт с шестигранной головкой Болт М12х50 ГОСТ Р ИСО 4014-2013"

    Кол-во: 18.35

    "Позиция 146"

    "Гайка М8 ГОСТ ISO 4032-2014"

    Кол-во: 0.807

    "Позиция 147"

    "Гайка М12 ГОСТ ISO 4032-2014"

    Кол-во: 0.961

    "Позиция 148"

    "Гайка М16-6Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 24

    "Позиция 149"

    "Дюбель F10S75 №88625 FISCHER в комплекте с шурупом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Траверса универсальная С234 Серия 1.031.9-3.07 вып.1, в комплекте со всеми составными элементами и крепежом, с учетом ТТ на л.29, 56, 59"

    Кол-во: 83

    "Позиция 151"

    "Шпилька 1-М16-6gх90.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 36

    "Позиция 152"

    "Винт с шестигранной головкой М8х30 ГОСТ Р ИСО 4017-2013"

    Кол-во: 0.032

    "Позиция 153"

    "Шайба А.24.20 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 8

    "Позиция 154"

    "Заклепка 4х24 с полукруглой головкой класса точности В и С ГОСТ 10299-80"

    Кол-во: 1.448

    "Позиция 155"

    "Гайка М12-6Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 40

    "Позиция 156"

    "Шайба 12 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 2.034

    "Позиция 157"

    "Гайка М12-6Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 144

    "Позиция 158"

    "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*"

    Кол-во: 0.708

    "Позиция 159"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 142

    "Позиция 160"

    "Винт с шестигранной головкой М8х30 ГОСТ Р ИСО 4017-2013"

    Кол-во: 0.318

    "Позиция 161"

    "Болт анкерный FBN 8/50+63 арт.45140 FISCHER"

    Кол-во: 496

    "Позиция 162"

    "Шайба 8 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 0.238

    "Позиция 163"

    "Болт М12х50-5.6 ГОСТ Р ИСО 4014-2013"

    Кол-во: 40

    "Позиция 164"

    "Саморез 4,2х38 с прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное"

    Кол-во: 220

    "Позиция 165"

    "Шпилька 1-М27-6gх180.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 168

    "Позиция 166"

    "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*"

    Кол-во: 2.351

    "Позиция 167"

    "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*"

    Кол-во: 0.132

    "Позиция 168"

    "Болт с шестигранной головкой Болт М12х50 ГОСТ Р ИСО 4014-2013"

    Кол-во: 0.026

    "Позиция 169"

    "Дюбель F10S75 №88625 FISCHER в комплекте с шурупом"

    Кол-во: 84

    "Позиция 170"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 27893

    "Позиция 171"

    "Дюбель F10S75 №88625 FISCHER в комплекте с шурупом"

    Кол-во: 29

    "Позиция 172"

    "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*"

    Кол-во: 0.387

    "Позиция 173"

    "Шпилька 1-М24-6gх140.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 48

    "Позиция 174"

    "Шайба 6 ОЦ ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 5200

    "Позиция 175"

    "Дюбель F10S75 №88625 FISCHER в комплекте с шурупом"

    Кол-во: 45

    "Позиция 176"

    "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*"

    Кол-во: 0.193

    "Позиция 177"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 46

    "Позиция 178"

    "Хомут ТП3-01 для ВГП труб Ду20 серия 4.904-69"

    Кол-во: 7

    "Позиция 179"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду15мм ТП3 4.904-69"

    Кол-во: 6

    "Позиция 180"

    "Шайба 12 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 0.192

    "Позиция 181"

    "Хомут ТП3-01 для ВГП труб Ду20 серия 4.904-69"

    Кол-во: 30

    "Позиция 182"

    "Винт самонарезающий с полукруглой головкой 4х10.01 из стали, наконечник сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 27.933

    "Позиция 183"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 5511

    "Позиция 184"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 137

    "Позиция 185"

    "Гайка М16-6Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 128

    "Позиция 186"

    "Гайка М12 ГОСТ ISO 4032-2014"

    Кол-во: 10.17

    "Позиция 187"

    "Гайка М12 DIN 557 квадрат усиленной серии Мах на Мопоblоск"

    Кол-во: 24

    "Позиция 188"

    "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*"

    Кол-во: 4.444

    "Позиция 189"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 522

    "Позиция 190"

    "Гайка М12-8 ГОСТ ISO 4032-2014"

    Кол-во: 20

    "Позиция 191"

    "Болт М12 класса прочности 5.6 по ГОСТ Р ИСО 4014-2013"

    Кол-во: 20

    "Позиция 192"

    "Хомут ТП3-04 для ВГП труб Ду40 серия 4.904-69"

    Кол-во: 8

    "Позиция 193"

    "Винт самонарезающий 4х10.01 с полукруглой головкой ГОСТ 10621-80 наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 3.354

    "Позиция 194"

    "Шайба 8 ОЦ ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 13200

    "Позиция 195"

    "Болт М12х40 ГОСТ 7805-70 усиленной серии Мах"

    Кол-во: 480

    "Позиция 196"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 1750

    "Позиция 197"

    "Хомут ТП3-04 для ВГП труб Ду40 серия 4.904-69"

    Кол-во: 55

    "Позиция 198"

    "Винт с шестигранной головкой М8х30 ГОСТ Р ИСО 4017-2013"

    Кол-во: 3.969

    "Позиция 199"

    "Винт самонарезающий с полукруглой головкой 4х10.01 из стали, наконечник сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 0.157

    "Позиция 200"

    "Винт с шестигранной головкой М8х30 ГОСТ Р ИСО 4017-2013"

    Кол-во: 10.385

    "Позиция 201"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 23679

    "Позиция 202"

    "Болт с шестигранной головкой М18х110-5.6 ГОСТ Р ИСО 4014-2013"

    Кол-во: 8

    "Позиция 203"

    "Шайба 8 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 0.161

    "Позиция 204"

    "Хомут ТП3-03 для ВГП труб Ду32 серия 4.904-69"

    Кол-во: 84

    "Позиция 205"

    "Винт с шестигранной головкой М8х30 ГОСТ Р ИСО 4017-2013"

    Кол-во: 0.911

    "Позиция 206"

    "Дюбель-бабочка 10х50 для пустотелых конструкций"

    Кол-во: 20

    "Позиция 207"

    "Канат 4,5-Г-1-С-Л-Р-1770(180) ГОСТ 2688-80"

    Кол-во: 110

    "Позиция 208"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 56

    "Позиция 209"

    "Винт с шестигранной головкой М12х50 ГОСТ Р ИСО 4017-2013"

    Кол-во: 2.815

    "Позиция 210"

    "Болт М12 класса прочности 5.6 по ГОСТ Р ИСО 4014-2013"

    Кол-во: 18

    "Позиция 211"

    "Винт самонарезающий с полукруглой головкой 4х10.01 из стали ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 6.061

    "Позиция 212"

    "Болт анкерный FBN 8/50+63 арт.45140 FISCHER"

    Кол-во: 288

    "Позиция 213"

    "Хомут ТП3-01 для ВГП труб Ду20 серия 4.904-69"

    Кол-во: 78

    "Позиция 214"

    "Гайка М24-6Н.09Г2С.019 ОСТ 26-2041-96"

    Кол-во: 96

    "Позиция 215"

    "Гайка М8 ГОСТ 5915-70 ОЦ"

    Кол-во: 6600

    "Позиция 216"

    "Дюбель универсальный Termoz CNplus 8х190 "Fischer""

    Кол-во: 4000

    "Позиция 217"

    "Болт М12 класса прочности 5.6 по ГОСТ Р ИСО 4014-2013"

    Кол-во: 18

    "Позиция 218"

    "Болт М16-6gх70.09Г2С.019 ОСТ 26-2037-96"

    Кол-во: 4

    "Позиция 219"

    "Хомут ТП3-03 для ВГП труб Ду32 серия 4.904-69"

    Кол-во: 26

    "Позиция 220"

    "Хомут ТП3-03 для ВГП труб Ду32 серия 4.904-69"

    Кол-во: 24

    "Позиция 221"

    "Шайба 8 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 222"

    "Хомут ТП3-01 для ВГП труб Ду20 серия 4.904-69"

    Кол-во: 230

    "Позиция 223"

    "Дюбель F10S75 №88625 FISCHER в комплекте с шурупом"

    Кол-во: 76

    "Позиция 224"

    "Хомут ТП3-03 для ВГП труб Ду32 серия 4.904-69"

    Кол-во: 78

    "Позиция 225"

    "Шайба 12.09Г2С.019 ОСТ 26-2042-96"

    Кол-во: 40

    "Позиция 226"

    "Гайка шестигранная нормальная (тип 1) М12-6 ГОСТ ISO 4032-2014"

    Кол-во: 0.668

    "Позиция 227"

    "Хомут ТП3-03 для ВГП труб Ду32 серия 4.904-69"

    Кол-во: 8

    "Позиция 228"

    "Хомут ТП3-04 для ВГП труб Ду40 серия 4.904-69"

    Кол-во: 57

    "Позиция 229"

    "Шпилька 1-М24-6gх140.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 12

    "Позиция 230"

    "Зажим для каната 5 мм DIN 741"

    Кол-во: 1064

    "Позиция 231"

    "Шайба М12 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 18

    "Позиция 232"

    "Шайба 8 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 0.623

    "Позиция 233"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 2396

    "Позиция 234"

    "Болт анкерный FBN 8/50+63 арт.45140 FISCHER"

    Кол-во: 144

    "Позиция 235"

    "Винт самонарезающий с полукруглой головкой 4х10.01 из стали, наконечник сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 2.803

    "Позиция 236"

    "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*"

    Кол-во: 4.927

    "Позиция 237"

    "Болт М16-6gх70.09Г2С.019 ОСТ 26-2037-96"

    Кол-во: 4

    "Позиция 238"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 777

    "Позиция 239"

    "Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 0.359

    "Позиция 240"

    "Хомут ТП3-04 для ВГП труб Ду40 серия 4.904-69"

    Кол-во: 15

    "Позиция 241"

    "Шпилька 1-М12-6gx70.09Г2C.019 ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 20

    "Позиция 242"

    "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*"

    Кол-во: 36.515

    "Позиция 243"

    "Винт с шестигранной головкой М8х30 ГОСТ Р ИСО 4017-2013"

    Кол-во: 2.689

    "Позиция 244"

    "Болт М12х65-5.6 ГОСТ Р ИСО 4014-2013"

    Кол-во: 46

    "Позиция 245"

    "Винт с шестигранной головкой М8х30 ГОСТ Р ИСО 4017-2013"

    Кол-во: 0.012

    "Позиция 246"

    "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*"

    Кол-во: 1.738

    "Позиция 247"

    "Винт самонарезающий 4,2х16 с полусферической головкой, прессшайбой, наконечник-сверло оцинкованное по типу ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 72

    "Позиция 248"

    "Гайка М8-6 ГОСТ ISO 4032-2014"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 249"

    "Хомут ТП3-04 для ВГП труб Ду40 серия 4.904-69"

    Кол-во: 19

    "Позиция 250"

    "Гайка М8 ГОСТ ISO 4032-2014"

    Кол-во: 1.191

    "Позиция 251"

    "Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С Заклепка 4x24 ГОСТ 10299-80*"

    Кол-во: 6.215

    "Позиция 252"

    "Хомут ТП3-01 для ВГП труб Ду20 серия 4.904-69"

    Кол-во: 188

    "Позиция 253"

    "Шпилька 1-М12-6gх120.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 72

    "Позиция 254"

    "Гайка М12-6 ГОСТ ISO 4032-2014"

    Кол-во: 0.007

    "Позиция 255"

    "Шпилька 1-М16-6gх120.09Г2С.019 ОСТ 26-2040-96"

    Кол-во: 16

    "Позиция 256"

    "Заклепка 4х24 с полукруглой головкой класса точности В и С ГОСТ 10299-80"

    Кол-во: 2.286

    "Позиция 257"

    "Шайба 6 ОЦ ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 7600

    "Позиция 258"

    "Гайка ГОСТ ISO 4032-М42-6"

    Кол-во: 16

    "Позиция 259"

    "Дюбель F10S75 №88625 FISCHER в комплекте с шурупом"

    Кол-во: 50

    "Позиция 260"

    "Винт самонарезающий 6,3х25 с шайбой и резиновой прокладкой EPDM, окрашен RAL 7004, по каталогу фирмы OMAX"

    Кол-во: 763

    "Позиция 261"

    "Болт М8х40 полная резьба DIN 933 ОЦ (аналог ГОСТ 7798-70)"

    Кол-во: 6600

    "Позиция 262"

    "Хомут 45-ВСт3сп-Ц9.хр"

    Кол-во: 436

    "Позиция 263"

    "Хомут 22-ВСт3сп"

    Кол-во: 4

    "Позиция 264"

    "Комплект крепления антенн к мачте 35-55 мм, 2 Д-образных хомута, болты, шайбы"

    Кол-во: 3

    "Позиция 265"

    "Дюбеля тарельчатые, 200 мм"

    Кол-во: 1542

    "Позиция 266"

    "Замок навесной "Булат" ВС1-П80 ПЛ"

    Кол-во: 11

    "Позиция 267"

    "Зажим для каната 5мм"

    Кол-во: 1660

    "Позиция 268"

    "Хомут 3-35"

    Кол-во: 8

    "Позиция 269"

    "Хомут 3-65"

    Кол-во: 20

    "Позиция 270"

    "Шайба гровер"

    Кол-во: 30

    "Позиция 271"

    "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду50"

    Кол-во: 8

    "Позиция 272"

    "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду80"

    Кол-во: 17

    "Позиция 273"

    "Болт М16-6gх100.20.019"

    Кол-во: 8

    "Позиция 274"

    "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду50"

    Кол-во: 43

    "Позиция 275"

    "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду80"

    Кол-во: 42

    "Позиция 276"

    "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду100"

    Кол-во: 60

    "Позиция 277"

    "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду50"

    Кол-во: 70

    "Позиция 278"

    "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду80"

    Кол-во: 130

    "Позиция 279"

    "Хомут крепления к столбовым опорам, для опор O=150-400 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 280"

    "Хомут 1Л 100-120-6 Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 281"

    "Хомут 1Л 32-50-6 Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 282"

    "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 283"

    "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду50"

    Кол-во: 90

    "Позиция 284"

    "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду80"

    Кол-во: 50

    "Позиция 285"

    "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 286"

    "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду150"

    Кол-во: 10

    "Позиция 287"

    "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду50"

    Кол-во: 64

    "Позиция 288"

    "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду80"

    Кол-во: 86

    "Позиция 289"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 15мм"

    Кол-во: 84

    "Позиция 290"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 20мм"

    Кол-во: 105

    "Позиция 291"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 25мм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 292"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 32мм"

    Кол-во: 18

    "Позиция 293"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 40мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 294"

    "Хомут 1Л 32-50-6"

    Кол-во: 9

    "Позиция 295"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 20мм"

    Кол-во: 28

    "Позиция 296"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 32мм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 297"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 20мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 298"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 25мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 299"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 32мм"

    Кол-во: 45

    "Позиция 300"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 40мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 301"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 25мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 302"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 40мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 303"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 15мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 304"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 20мм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 305"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 25мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 306"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 32мм"

    Кол-во: 26

    "Позиция 307"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 40мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 308"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 20мм"

    Кол-во: 46

    "Позиция 309"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 25мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 310"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 32мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 311"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 32мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 312"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 20мм"

    Кол-во: 22

    "Позиция 313"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 25мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 314"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 32мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 315"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 40мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 316"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 15мм"

    Кол-во: 45

    "Позиция 317"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 20мм"

    Кол-во: 33

    "Позиция 318"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 25мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 319"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 32мм"

    Кол-во: 42

    "Позиция 320"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 40мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 321"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 20мм"

    Кол-во: 400

    "Позиция 322"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 25мм"

    Кол-во: 47

    "Позиция 323"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 32мм"

    Кол-во: 18

    "Позиция 324"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 40мм"

    Кол-во: 29

    "Позиция 325"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 20мм"

    Кол-во: 400

    "Позиция 326"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 25мм"

    Кол-во: 47

    "Позиция 327"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 32мм"

    Кол-во: 18

    "Позиция 328"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 40мм"

    Кол-во: 29

    "Позиция 329"

    "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 330"

    "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду80"

    Кол-во: 20

    "Позиция 331"

    "Хомут для спринклерных систем, массивный для труб Ду80"

    Кол-во: 8

    "Позиция 332"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 15мм"

    Кол-во: 55

    "Позиция 333"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 20мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 334"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 32мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 335"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 20мм"

    Кол-во: 220

    "Позиция 336"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 25мм"

    Кол-во: 95

    "Позиция 337"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 32мм"

    Кол-во: 63

    "Позиция 338"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 15мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 339"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 20мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 340"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 25мм"

    Кол-во: 52

    "Позиция 341"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 32мм"

    Кол-во: 92

    "Позиция 342"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 40мм"

    Кол-во: 26

    "Позиция 343"

    "Хомут для водогазопроводных труб Ду 20мм"

    Кол-во: 22

    "Позиция 344"

    "Траверса универсальная С234 Серия 1.031.9-3.10 вып.3, с учетом ТТ на л.26,27"

    Кол-во: 10

    "Позиция 345"

    "Заклепка Bulb-Tite RV6604-6-3W-5,2x17,5 компании SFSintek"

    Кол-во: 464

    "Позиция 346"

    "Дюбель-гвоздь"

    Кол-во: 4.34

    "Позиция 347"

    "Тарельчатый полимерный шуруп d=28 мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 348"

    "Дюбель-гвоздь"

    Кол-во: 4.34

    "Позиция 349"

    "Тарельчатый полимерный шуруп d=28 мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 350"

    "Траверса универсальная С234 Серия 1.031.9-3.07 вып.1, в комплекте со всеми составными элементами и крепежом"

    Кол-во: 7

    "Позиция 351"

    "Гайка ГОСТ ISO 4032-М24-6"

    Кол-во: 18

    "Позиция 352"

    "Шайба М24 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 18

    "Позиция 353"

    "Траверса универсальная для крепления оборудования С234 по серии 1.031.9-3.10, вып.3 в комплекте с элементами крепления и метизами"

    Кол-во: 4

    "Позиция 354"

    "Дюбели распорные IZ 8х20"

    Кол-во: 1833

    "Позиция 355"

    "Болт ГОСТ Р ИСО 4014-М6х30-5.6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 356"

    "Гайка ГОСТ ISO 4032-М6-6"

    Кол-во: 16

    "Позиция 357"

    "Шайба А.6.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 16

    "Позиция 358"

    "Болт М12 длиной 50мм ГОСТ Р ИСО 4014-2013 класс прочности 5.6 в комплекте с гайками по ГОСТ ISO 4032-2014 класса прочности 6 и шайбами по ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 8

    "Позиция 359"

    "Замок навесной ВС2-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 360"

    "Саморез 4,2х25 с пресс-шайбой, наконечник-сверло"

    Кол-во: 6500

    "Позиция 361"

    "Саморез по дереву 100мм"

    Кол-во: 6250

    "Позиция 362"

    "Саморез по металлу с пресс-шайбой оцинкованный 3,6х16 мм"

    Кол-во: 1700

    "Позиция 363"

    "Саморез ПШ острый 4,2х19"

    Кол-во: 250

    "Позиция 364"

    "Шуруп потай универсальный оцинкованный 3,5х45 RAL 9003"

    Кол-во: 100

    "Позиция 365"

    "Шуруп потай универсальный желтый оцинкованный 3,5х45"

    Кол-во: 150

    "Позиция 366"

    "Замок врезной с ручкой"

    Кол-во: 18

    "Позиция 367"

    "Гайка М24 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 128

    "Позиция 368"

    "Шайба 24.01 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 64

    "Позиция 369"

    "Шуруп самосверлящий SFSintec SDT 14-A19-5,5x186 HILTI RAL 7047"

    Кол-во: 170

    "Позиция 370"

    "Шуруп самосверлящий SFSintec SDT 14-A19-5,5x186 HILTI RAL 5015"

    Кол-во: 130

    "Позиция 371"

    "Шуруп самосверлящий SFSintec SDT 14-A19-5,5x186 HILTI RAL 7047"

    Кол-во: 130

    "Позиция 372"

    "Шуруп самосверлящий SFSintec SDT 14-A19-5,5x186 HILTI RAL 5015"

    Кол-во: 240

    "Позиция 373"

    "Шуруп самосверлящий SFSintec SDT 14-A19-5,5x186 HILTI RAL 7047"

    Кол-во: 120

    "Позиция 374"

    "Шуруп самосверлящий SFSintec SDT 14-A19-5,5x186 HILTI RAL 5015"

    Кол-во: 168

    "Позиция 375"

    "Шуруп самосверлящий SFSintec SDT 14-A19-5,5x186 HILTI RAL 7047"

    Кол-во: 88

    "Позиция 376"

    "Шуруп самосверлящий SFSintec SDT 14-A19-5,5x186 HILTI RAL 5015"

    Кол-во: 150

    "Позиция 377"

    "Шуруп самосверлящий SFSintec SDT 14-A19-5,5x186 HILTI RAL 7047"

    Кол-во: 80

    "Позиция 378"

    "Шуруп самосверлящий SFSintec SDT 14-A19-5,5x186 HILTI RAL 5015"

    Кол-во: 72

    "Позиция 379"

    "Шуруп самосверлящий SFSintec SDT 14-A19-5,5x186 HILTI RAL 7047"

    Кол-во: 64

    "Позиция 380"

    "Шуруп самосверлящий SFSintec SDT 14-A19-5,5x186 HILTI RAL 5015"

    Кол-во: 120

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