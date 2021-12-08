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    Главная / Торги / Металлопродукция, трубы стальные, трос стальной для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 38887

    Металлопродукция, трубы стальные, трос стальной для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 38887

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 03:0008.12.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112204Дата и время окончания срока приема заявок Металлопродукция, трубы стальные, трос стальной для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 38887НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112204

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Металлопродукция, трубы стальные, трос стальной для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 38887

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.12.2021 09:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_ТОВАРА___БГ_ГОК_Д.DOCX

    Запрос_по_заявке___38887___ЗАПОЛНИТЬ_.xlsx

    Информация_по_ТК.docx

    КАРТОЧКА_ПРЕДПРИЯТИЯ_АО_ГОК_Денисовский.docx

    Отгрузочные_реквизиты_для_АО_ГОК_Денисовский.doc

    Письмо_о_запросе_документов.docx

    Приглашение_к_участию_в_закупочной_процедуре.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-85

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    sljunin@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Слюнин Александр Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Металлопродукция, трубы стальные, трос стальной для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 38887

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2021 03:00 GMT +308.12.2021 03:0008.12.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112204Дата и время окончания срока приема заявок Металлопродукция, трубы стальные, трос стальной для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 38887Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2021 17:0031.12.2021 17:0031.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112204Подведение итогов не позднее Металлопродукция, трубы стальные, трос стальной для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 38887Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202131.12.2021 17:0031.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112204Подведение итогов не позднее Металлопродукция, трубы стальные, трос стальной для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 38887Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлопродукция, трубы стальные, трос стальной для АО «ГОК «Денисовский» по заявке № 38887

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительна постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматура 16мм А-III 25Г2С ГОСТ5781-82"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Уголок стальной 50х50х5 3СП ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 3"

    "Лист стальной 6мм С235 ГОСТ 19903-74"

    Кол-во: 1.6

    "Позиция 4"

    "Уголок стальной 75х75х5 ст3пс5/сп5"

    Кол-во: 1.3

    "Позиция 5"

    "Лист стальной 10,0мм 3СП ГОСТ 14637-97"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Труба 57х3,5 3ПС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Труба 159х6 ГОСТ8732-78"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Труба 114х4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Труба 219*8(т)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Шестигранник 10мм ст45"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 11"

    "Шестигранник 12мм ст45 ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 12"

    "Шестигранник 14мм ст45"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 13"

    "Шестигранник 17мм ст45 ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 14"

    "Шестигранник 19мм ст45 ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 15"

    "Шестигранник 22 ст45 ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 16"

    "Шестигранник 24мм ст45 ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 17"

    "Шестигранник 27мм ст45"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 18"

    "Шестигранник 30мм ст45"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 19"

    "Шестигранник 32мм ст45 ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 20"

    "Круг 10мм ст45"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 21"

    "Круг 12мм ст45"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 22"

    "Круг 16мм ст45"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 23"

    "Круг 20мм ст45 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 24"

    "Круг 24мм ст45"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 25"

    "Швеллер 10У ст3сп ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 26"

    "Балка 25Ш1 С255 Р57837-2017"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Сталь угловая 25х25х3"

    Кол-во: 0.224

    "Позиция 28"

    "Лист стальной 10хСНД 12х1500х6000 н/лег"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Лист нержавеющий 10мм AISI 304"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Лист стальной 4мм 1500х6000 3СП ГОСТ 14637-89"

    Кол-во: 2.3

    "Позиция 31"

    "Труба стальная прямошовная 20*2,5 стЗсп ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Труба стальная ст3 25х3,2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Труба стальная ст3 108х5,0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Труба стальная ст3 219х6,0"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Труба стальная ст3 219х6,0"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Труба стальная ст3 273х8,0"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "Труба стальная ст3 325х8,0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Труба стальная ст3 530х10,0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Труба стальная ст3 720х12,0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Трос стальной оцинкованный 4мм 200м DIN 3055"

    Кол-во: 400

    "Позиция 41"

    "Трос стальной 8мм ГОСТ 3062-80"

    Кол-во: 100

    "Позиция 42"

    "Проволока вязальная 3мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 43"

    "Трос стальной оцинкованный 11мм"

    Кол-во: 200

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