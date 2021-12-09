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Номер извещения
32110893950
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бензина и дизельного топлива с АЗС города Красноярска в первом полугодии 2022 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
02.12.2021 10:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспектимени газеты Красноярский рабочий, 59А
Почтовый адрес
660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, 59А
Контактный телефон
+7 391 223-72-03
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@krasgorpark.ru
Ф.И.О. контактного лица
Непомнящая Елена Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бензина и дизельного топлива с АЗС города Красноярска в первом полугодии 2022 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 20:00 GMT +309.12.2021 20:0009.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110893950Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бензина и дизельного топлива с АЗС города Красноярска в первом полугодии 2022 годаКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2021 05:0010.12.2021 05:0010.12.2021 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110893950Дата и время вскрытия заявок Поставка бензина и дизельного топлива с АЗС города Красноярска в первом полугодии 2022 годаКрасноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бензина и дизельного топлива с АЗС города Красноярска в первом полугодии 2022 года
Начальная цена
2 729 428,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МАУ КРАСГОРПАРК
Все закупки и тендеры МАУ КРАСГОРПАРК
Адрес местонахождения
660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспектимени газеты Красноярский рабочий, 59А
660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, 59А
19.20.21.125
47.30.11
Документация лота
Кол-во: 43000.00000
Кол-во: 5500.00000
Кол-во: 4100.00000
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