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    Главная / Торги / Поставка бензина и дизельного топлива с АЗС города Красноярска в первом полугодии 2022 года

    Поставка бензина и дизельного топлива с АЗС города Красноярска в первом полугодии 2022 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 20:0009.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110893950Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бензина и дизельного топлива с АЗС города Красноярска в первом полугодии 2022 годаКрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110893950

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    40-2021

    Наименование закупки

    Поставка бензина и дизельного топлива с АЗС города Красноярска в первом полугодии 2022 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    02.12.2021 10:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект_Договора.doc

    Расчет_НМЦ___бензин_и_ДТ.xlsx

    Извещение_о_котировке___бензин_и_ДТ.doc

    Протокол_итоговый.docx

    Протокол_итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПАРК
    Все закупки и тендеры МАУ КРАСГОРПАРК

    Юридический адрес

    660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспектимени газеты Красноярский рабочий, 59А

    Почтовый адрес

    660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, 59А

    Контактный телефон

    +7 391 223-72-03

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@krasgorpark.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Непомнящая Елена Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бензина и дизельного топлива с АЗС города Красноярска в первом полугодии 2022 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 20:00 GMT +309.12.2021 20:0009.12.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110893950Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бензина и дизельного топлива с АЗС города Красноярска в первом полугодии 2022 годаКрасноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 05:0010.12.2021 05:0010.12.2021 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110893950Дата и время вскрытия заявок Поставка бензина и дизельного топлива с АЗС города Красноярска в первом полугодии 2022 годаКрасноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 13:0010.12.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110893950Подведение итогов не позднее Поставка бензина и дизельного топлива с АЗС города Красноярска в первом полугодии 2022 годаКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бензина и дизельного топлива с АЗС города Красноярска в первом полугодии 2022 года

    Начальная цена

    2 729 428,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МАУ КРАСГОРПАРК
    Все закупки и тендеры МАУ КРАСГОРПАРК

    Адрес местонахождения

    660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспектимени газеты Красноярский рабочий, 59А

    660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, 59А

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.125

    Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К5

    Классификатор ОКВЭД2

    47.30.11

    Торговля розничная бензином и дизельным топливом в специализированных магазинах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1106469/name/61b2fcfa34f3a9.04505236

    10.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1106471/name/61b2fcffcc71c2.36825482

    10.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная бензином и дизельным топливом в специализированных магазинах"

    Кол-во: 43000.00000

    "Позиция 2"

    "Торговля розничная бензином и дизельным топливом в специализированных магазинах"

    Кол-во: 5500.00000

    "Позиция 3"

    "Торговля розничная бензином и дизельным топливом в специализированных магазинах"

    Кол-во: 4100.00000

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