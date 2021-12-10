Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата Товара производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его поставки на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная или универсальный передаточный документ (УПД), паспорт (сертификат) на Товар), путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Поставка товара осуществляется за счет Поставщика, специализированным автотранспортом. Товар поставляется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления Покупателем заявки Поставщику в письменной форме (по факсу или электронной почте), в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Извещению №354/036-2021).