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    Главная / Торги / Поставка технических газов

    Поставка технических газов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110894101Дата и время окончания срока приема заявок Поставка технических газовСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110894101

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка технических газов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    02.12.2021 10:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_запроса_котировок.doc

    Протокол__1452_от_14.12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    812 доб.363-94-23

    Факс

    +7 812 363-96-36

    Адрес электронной почты

    otdel093@goz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гриценко Маргарита Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка технических газов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110894101Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка технических газовСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2021 23:5921.12.2021 23:5921.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894101Подведение итогов не позднее Поставка технических газовСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 23:5921.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894101Подведение итогов не позднее Поставка технических газовСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов

    Начальная цена

    3 817 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка технических газов, ассортимент, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Извещению № 354/036-2021).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Организация доставки Товара осуществляется силами Поставщика по адресу: 192012 Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны д.120Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Товара производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его поставки на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная или универсальный передаточный документ (УПД), паспорт (сертификат) на Товар), путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Поставка товара осуществляется за счет Поставщика, специализированным автотранспортом. Товар поставляется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления Покупателем заявки Поставщику в письменной форме (по факсу или электронной почте), в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Извещению №354/036-2021).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    20.11.11

    Водород, аргон, газы инертные, азот и кислород

    Классификатор ОКВЭД2

    46.75

    Торговля оптовая химическими продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1112797/name/61bb2a6cd55881.01112129

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая химическими продуктами"

    Кол-во: 3817500.00000

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