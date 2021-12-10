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Номер извещения
32110894101
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка технических газов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
02.12.2021 10:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
812 доб.363-94-23
Факс
+7 812 363-96-36
Адрес электронной почты
otdel093@goz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гриценко Маргарита Алексеевна
Место рассмотрения предложений
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка технических газов
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110894101Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка технических газовСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Подведение итогов не позднее
21.12.2021 23:5921.12.2021 23:5921.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110894101Подведение итогов не позднее Поставка технических газовСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов
Начальная цена
3 817 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка технических газов, ассортимент, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Извещению № 354/036-2021).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Организация доставки Товара осуществляется силами Поставщика по адресу: 192012 Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны д.120Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
20.11.11
46.75
Документация лота
Кол-во: 3817500.00000
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