Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Изготовление и монтаж металлической конструкции лестницы

    Изготовление и монтаж металлической конструкции лестницы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.12.2021 14:0006.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112214Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и монтаж металлической конструкции лестницыгород НовосибирскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112214

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    02

    Наименование закупки

    Изготовление и монтаж металлической конструкции лестницы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    02.12.2021 10:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_Изготовление_и_монтаж_Металлическая_лестница.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Специальное конструкторско-технологическое бюро Катализатор
    Все закупки и тендеры АО СКТБ Катализатор

    Юридический адрес

    630058, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Тихая, 1

    Почтовый адрес

    630058, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Тихая, 1

    Контактный телефон

    +7 961 870-90-99

    Факс

    Адрес электронной почты

    matveev_de@catalyst.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Матвеев Дмитрий Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    город Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и монтаж металлической конструкции лестницы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.12.2021 14:00 GMT +306.12.2021 14:0006.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112214Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и монтаж металлической конструкции лестницыгород Новосибирск

    Дата и время вскрытия заявок

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП112214Дата окончания срока рассмотрения заявок Изготовление и монтаж металлической конструкции лестницыгород Новосибирск

    Подведение итогов не позднее

    07.12.2021 14:0007.12.2021 14:0007.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112214Подведение итогов не позднее Изготовление и монтаж металлической конструкции лестницыгород Новосибирск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    07.12.202107.12.2021 14:0007.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112214Подведение итогов не позднее Изготовление и монтаж металлической конструкции лестницыгород Новосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и монтаж металлической конструкции лестницы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СКТБ Катализатор
    Все закупки и тендеры АО СКТБ Катализатор

    Адрес местонахождения

    630058, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Тихая, 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    43.99.70

    Работы по сборке и монтажу сборных конструкций

    43.99.50

    Работы по монтажу стальных строительных конструкций

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление и монтаж металлической конструкции лестницы"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № АП015086
    Метзаготовка (литье для МШЦ 2,7х3,6 левая и КСД-3000/1500)
    Метзаготовка (литье для МШЦ 2,7х3,6 левая и КСД-3000/1500)
    597705
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № АП015079
    Метзаготовка (поковки для мельниц)
    Метзаготовка (поковки для мельниц)
    597695
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № АП015061
    Метзаготовка (поковки для дробилок)
    Метзаготовка (поковки для дробилок)
    597670
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Конкурентный отбор (КО) № ГП214099
    Запрос предложений на изготовление и поставку металлоконструкций (ложементы) Заявка №4384
    Запрос предложений на изготовление и поставку металлоконструкций (ложементы) Заявка №4384
    597586
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор (КО)
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Маркетинговые исследования № 32211107629
    Поставка инструмента
    Поставка инструмента
    594930
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    1 970 018
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    ПАО Подзембургаз
    Запрос предложений_делимый № ГП214037
    ЗП-093-2022 Бригадное хозяйство, инструменты и приспособления на Ковыктинское ГКМ
    ЗП-093-2022 Бригадное хозяйство, инструменты и приспособления на Ковыктинское ГКМ
    597474
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений_делимый
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП136230
    ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
    ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
    572651
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП105497
    Закупка: наждачная бумага для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    Закупка: наждачная бумага для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    482459
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить