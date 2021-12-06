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Номер извещения
ГП112214
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и монтаж металлической конструкции лестницы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
02.12.2021 10:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630058, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Тихая, 1
Почтовый адрес
630058, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Тихая, 1
Контактный телефон
+7 961 870-90-99
Факс
Адрес электронной почты
matveev_de@catalyst.su
Ф.И.О. контактного лица
Матвеев Дмитрий Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
город Новосибирск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и монтаж металлической конструкции лестницы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.12.2021 14:00 GMT +306.12.2021 14:0006.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112214Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и монтаж металлической конструкции лестницыгород Новосибирск
Дата и время вскрытия заявок
Дата окончания срока рассмотрения заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП112214Дата окончания срока рассмотрения заявок Изготовление и монтаж металлической конструкции лестницыгород Новосибирск
Подведение итогов не позднее
07.12.2021 14:0007.12.2021 14:0007.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112214Подведение итогов не позднее Изготовление и монтаж металлической конструкции лестницыгород Новосибирск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и монтаж металлической конструкции лестницы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СКТБ Катализатор
Все закупки и тендеры АО СКТБ Катализатор
Адрес местонахождения
630058, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Тихая, 1
25
43.99.70
43.99.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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